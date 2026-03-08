Первоуральск остался без воды из-за аварии на насосной станции





— написали в «Водоканале» Аварийный участок в районе ГПТУ №7 выведен из работы, давление в городе постепенно поднимается и почти достигло рабочего режима,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Первоуральске утром возникла аварийная ситуация на насосной станции третьего подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. Из-за этого в городе временно снизили давление холодного водоснабжения. Об этом сообщил Водоканал города.В социальных сетях предприятия сообщили, что в настоящее время авария локализована, специалисты выполняют ремонт трубопровода диаметром 600 мм.Однако жители продолжают жаловаться в комментариях на отсутствие воды, а также на подвоз воды, который организовали во время ремонтных работ. Мероприятие для возрастной категории 18+