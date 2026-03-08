Первоуральск остался без воды из-за аварии на насосной станции
Фото: Водоканал г. Первоуральск
В Первоуральске утром возникла аварийная ситуация на насосной станции третьего подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. Из-за этого в городе временно снизили давление холодного водоснабжения. Об этом сообщил Водоканал города.
В социальных сетях предприятия сообщили, что в настоящее время авария локализована, специалисты выполняют ремонт трубопровода диаметром 600 мм.
Однако жители продолжают жаловаться в комментариях на отсутствие воды, а также на подвоз воды, который организовали во время ремонтных работ.
Аварийный участок в районе ГПТУ №7 выведен из работы, давление в городе постепенно поднимается и почти достигло рабочего режима,
— написали в «Водоканале»
