Свердловский СК сообщил о завершении расследования против обвиняемых в подготовке теракта подростков
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственное управление СК по Свердловской области сообщило о завершении расследования уголовного дела против трёх подростков, обвиняемых в подготовке теракта и нападениях на иностранцев.
Ранее сообщалось, что трём молодым людям, которым в момент заключения под стражу было по 16-17 лет, инкриминируют совершение теракта и подготовку к теракту, а также хранение взрывного устройства, которое, по данным следствия, они собирались использовать. Позже стало известно о задержании ещё одного подростка, которого считают причастным к нападению на незнакомца на улице.
Согласно материалам дела, юноши были приверженцами идей запрещённой в России террористической организации. Предполагается, что эти идеи толкнули их на ряд преступлений. Так, в марте 2024 года на улице Технической один из фигурантов с ножом напал на иностранца, причинив его здоровью тяжкий вред. Затем в ноябре 2024 года аналогичное преступление совершили двое других фигурантов.
Также двоих молодых людей обвиняют в поджоге полицейской машины 22 декабря 2024 года на улице Чапаева. В результате служебный автомобиль стал непригоден для работы. Ущерб составил 700 тысяч рублей.
Последнее преступление, которое вменяют двоим фигурантам, связано с подготовкой к теракту. Следствие считает, что 3 января 2025 года они изготовили взрывное устройство, которое они хотели использовать в террористических целях, но сперва решили испытать в безлюдном месте.
Уголовное дело передали в суд, сообщили в СК.
