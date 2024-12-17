СМИ сообщают о поджоге полицейской машины в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ночью на улице Чапаева загорелся полицейский УАЗ. По данным СМИ, ссылающихся на источники, в автомобиль бросили бутылку с горючей жидкостью — так называемый «коктейль Молотова».Машина находилась на неохраняемой парковке возле автосервиса, куда её доставили для ремонта. В два часа ночи двое неизвестных подожгли автомобиль. По словам источника, у УАЗа полностью выгорели капот и моторный отсек.Издание E1.RU сообщает, что полиция разыскивает двух молодых людей. Один из них был в тёмно-серой шапке, другой — в белой. На место происшествия выехало руководство ГУ МВД по Свердловской области.Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отказался от комментариев, предложив изданию Вечерние ведомости направить официальный запрос на имя начальника ГУ МВД Екатеринбурга.