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СМИ сообщают о поджоге полицейской машины в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ночью на улице Чапаева загорелся полицейский УАЗ. По данным СМИ, ссылающихся на источники, в автомобиль бросили бутылку с горючей жидкостью — так называемый «коктейль Молотова».
Машина находилась на неохраняемой парковке возле автосервиса, куда её доставили для ремонта. В два часа ночи двое неизвестных подожгли автомобиль. По словам источника, у УАЗа полностью выгорели капот и моторный отсек.
Издание E1.RU сообщает, что полиция разыскивает двух молодых людей. Один из них был в тёмно-серой шапке, другой — в белой. На место происшествия выехало руководство ГУ МВД по Свердловской области.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отказался от комментариев, предложив изданию Вечерние ведомости направить официальный запрос на имя начальника ГУ МВД Екатеринбурга.
Машина находилась на неохраняемой парковке возле автосервиса, куда её доставили для ремонта. В два часа ночи двое неизвестных подожгли автомобиль. По словам источника, у УАЗа полностью выгорели капот и моторный отсек.
Издание E1.RU сообщает, что полиция разыскивает двух молодых людей. Один из них был в тёмно-серой шапке, другой — в белой. На место происшествия выехало руководство ГУ МВД по Свердловской области.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отказался от комментариев, предложив изданию Вечерние ведомости направить официальный запрос на имя начальника ГУ МВД Екатеринбурга.
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