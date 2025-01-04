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В Екатеринбурге заключены под стражу подростки, подозреваемые в подготовке теракта
Фото: Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для троих подростков 16–17 лет, обвиняемых в подготовке террористического акта. Постановления суда от 5 января предусматривают заключение под стражу до 21 февраля. Как уточнили в суде, решение пока не вступило в законную силу.
По данным следствия, двоим предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершённое группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Третьему подростку инкриминируется преступление по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.
Напомним, накануне ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге двух юношей, а СК – о предъявлении обвинения четырём юношам. Один из задержанных на видео, предоставленном ЦОС ФСБ, признался, что в августе 2024 года стал приверженцем правых взглядов, подписался на неонацистские каналы, и прочитал там призывы поджигать полицейские автомобили, после чего поджёг машину ГУ МВД у автосервиса. Также ЦОС ФСБ выложил видео, предположительно, с места проживания задержанного – в переулке Замятина на Эльмаше и, предположительно, фотографии заготовок взрывных устройств.
По данным следствия, двоим предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершённое группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Третьему подростку инкриминируется преступление по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.
Напомним, накануне ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге двух юношей, а СК – о предъявлении обвинения четырём юношам. Один из задержанных на видео, предоставленном ЦОС ФСБ, признался, что в августе 2024 года стал приверженцем правых взглядов, подписался на неонацистские каналы, и прочитал там призывы поджигать полицейские автомобили, после чего поджёг машину ГУ МВД у автосервиса. Также ЦОС ФСБ выложил видео, предположительно, с места проживания задержанного – в переулке Замятина на Эльмаше и, предположительно, фотографии заготовок взрывных устройств.
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