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В Екатеринбурге заключены под стражу подростки, подозреваемые в подготовке теракта

17.16 Воскресенье, 5 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для троих подростков 16–17 лет, обвиняемых в подготовке террористического акта. Постановления суда от 5 января предусматривают заключение под стражу до 21 февраля. Как уточнили в суде, решение пока не вступило в законную силу.

По данным следствия, двоим предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершённое группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Третьему подростку инкриминируется преступление по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге двух юношей, а СК – о предъявлении обвинения четырём юношам. Один из задержанных на видео, предоставленном ЦОС ФСБ, признался, что в августе 2024 года стал приверженцем правых взглядов, подписался на неонацистские каналы, и прочитал там призывы поджигать полицейские автомобили, после чего поджёг машину ГУ МВД у автосервиса. Также ЦОС ФСБ выложил видео, предположительно, с места проживания задержанного – в переулке Замятина на Эльмаше и, предположительно, фотографии заготовок взрывных устройств.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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