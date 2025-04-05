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Связанного с готовившими теракт подростками юношу задержали в Екатеринбурге
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали ещё одного подростка, который, как считает следствие, был связан с троицей других несовершеннолетних, обвиняемых в подготовке террористического акта.
Напомним, что двум подросткам было предъявлено обвинение в подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), изготовлении взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) и хранении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Третьему юноше инкриминируется совершение теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.) – по версии следствия, он причастен к поджогу полицейской машины 22 декабря 2024 года на улице Чапаева. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую в феврале продлили до 21 июня 2025
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования уголовного дела был установлен ещё один преступный эпизод, к которому причастен один из троих обвиняемых, а также новый фигурант – молодой человек, 2008 года рождения.
Мотивом стала расовая ненависть, уточнили в ведомстве.
Сообщается, что молодому человеку уже предъявили обвинение по части 3 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору, по мотивам расовой ненависти. Был ли он причастен к подготовке к теракту, пока не ясно. Накануне его поместили под стражу.
Напомним, что двум подросткам было предъявлено обвинение в подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), изготовлении взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) и хранении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Третьему юноше инкриминируется совершение теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.) – по версии следствия, он причастен к поджогу полицейской машины 22 декабря 2024 года на улице Чапаева. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую в феврале продлили до 21 июня 2025
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования уголовного дела был установлен ещё один преступный эпизод, к которому причастен один из троих обвиняемых, а также новый фигурант – молодой человек, 2008 года рождения.
«В частности, следствие полагает, что два этих подростка в ноябре 2024 года, находясь в Железнодорожном районе Екатеринбурга, совершили групповое нападение на ранее им незнакомого мужчину, 1994 года рождения. В результате преступных действий здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред»,
– рассказали в СК.
Мотивом стала расовая ненависть, уточнили в ведомстве.
Сообщается, что молодому человеку уже предъявили обвинение по части 3 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору, по мотивам расовой ненависти. Был ли он причастен к подготовке к теракту, пока не ясно. Накануне его поместили под стражу.
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