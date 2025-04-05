Связанного с готовившими теракт подростками юношу задержали в Екатеринбурге

– рассказали в СК.

«В частности, следствие полагает, что два этих подростка в ноябре 2024 года, находясь в Железнодорожном районе Екатеринбурга, совершили групповое нападение на ранее им незнакомого мужчину, 1994 года рождения. В результате преступных действий здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред»,