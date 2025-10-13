Возрастное ограничение 18+
Стрелявшего в пассажира таксиста на Уралмаше поместили под стражу
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге избрали меру пресечения для таксиста, который несколько раз выстрелил в пассажира из травматического пистолета. Это произошло на глазах сына пострадавшего.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО на два месяца, то есть до 18 декабря 2025 года включительно, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 18 октября 2025 года в вечернее время возле дома №4 по улице Партсъезда. По данным Е1.ru, конфликт спровоцировал пассажир. Он якобы стал кидаться на водителя такси из-за того, что тот оказался везти нетрезвую компанию. После этого таксист достал пистолет и начал стрелять.
На водителя возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие считает, что он стрелял умышленно.
«Прокурором дано заключение о необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может совершить попытку скрыться от органов предварительного следствия и суда, принять меры к сокрытию доказательств»,
– пояснили в ведомстве.
