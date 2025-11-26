В Артёмовске осужден бросивший в лесу избитого им человека местный житель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Артёмовском городском суде завершился процесс по делу об убийстве. Преступление было совершенно пожилым мужчиной на почве неприязненного отношения к жертвеНа скамье подсудимых Артёмовского городского суда сидел 62-летний местный житель Виктор Чирков. Как выяснило следствие, 13 июня 2024 года у него вспыхнул конфликт со знакомым, с которым мужчина столкнулся на улице возле гаражей. Во время ссоры в руках подсудимого оказался предмет — предположительно лопата — которым он нанёс оппоненту не менее 13 ударов по голове и лицу. После этого он продолжил избиение голыми руками.Когда жертва избиения упала на землю, Чирков не стал оказывать медицинскую помощь, а погрузил раненного в багажник собственного болотохода и вывез в безлюдный лесной массив. Там он спрятал ещё живого человека, накрыв травой, да так и оставил. Вскоре от полученных травм (а позже выяснится, что у избитого был проломлен череп), тот скончался.В суде подсудимый свою вину в умышленном убийстве не признал, а заявил, что действовал в состоянии необходимой обороны. Однако коллегия присяжных заседателей единогласно признала его виновным, но отметила при этом, что он заслуживает снисхождения. С учётом этого вердикта суд назначил Чиркову наказание в виде 9 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.