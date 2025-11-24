Возрастное ограничение 18+
Шесть лет условно дали жителю Каменска-Уральского за коммерческий подкуп
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральске вынесли приговор бывшему начальнику отдела охраны труда одной из местных компаний Олегу Кудрину. Суд признал его виновным в коммерческом подкупе.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Кудрин участвовал в согласовании и был обязан контролировать качество, полноту и своевременность поставок средств индивидуальной защиты. Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2022 год он получил более 450 тысяч рублей от представителя компании-поставщика за действия в её интересах, после чего получила ещё по 5% от стоимости каждой новой спецификации к договору поставки. Вознаграждения поступали на карту тёщи.
Синарский районный суд Каменска-Уральского признал Олега Кудрина виновным по части 6 и пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в значительном и крупном размере) и назначил ему 6 лет условно с испытательным сроком на 4 года и штраф в размере 2 миллионов рублей. Также с бывшего начальника взыскали 456,5 тысячи рублей, которые он получил незаконным путём.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Кудрин участвовал в согласовании и был обязан контролировать качество, полноту и своевременность поставок средств индивидуальной защиты. Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2022 год он получил более 450 тысяч рублей от представителя компании-поставщика за действия в её интересах, после чего получила ещё по 5% от стоимости каждой новой спецификации к договору поставки. Вознаграждения поступали на карту тёщи.
Синарский районный суд Каменска-Уральского признал Олега Кудрина виновным по части 6 и пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в значительном и крупном размере) и назначил ему 6 лет условно с испытательным сроком на 4 года и штраф в размере 2 миллионов рублей. Также с бывшего начальника взыскали 456,5 тысячи рублей, которые он получил незаконным путём.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бывшего свердловского агро-чиновника осудили за получение более полумиллиона рублей в виде взяток
24 ноября 2025
24 ноября 2025