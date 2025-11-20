Возрастное ограничение 18+
В Нижних Сергах мужчина с ножом напал на полицейского, ему грозит 5 лет
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В Нижних Сергах 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
Инцидент произошёл днём 16 ноября. По версии следствия, мужчина находился дома в состоянии опьянения и применял насилие к супруге. На вызов прибыли сотрудники полиции, и фигурант, недовольный их действиями, схватил нож, угрожал одному из полицейских и применил к нему физическую силу. Дальнейшие противоправные действия были пресечены.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, жена обвиняемого вызвала полицию после конфликта. Мужчина проигнорировал форму и удостоверения сотрудников и продолжил агрессивные действия. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
