В Нижних Сергах мужчина с ножом напал на полицейского, ему грозит 5 лет

15.51 Суббота, 29 ноября 2025
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В Нижних Сергах 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошёл днём 16 ноября. По версии следствия, мужчина находился дома в состоянии опьянения и применял насилие к супруге. На вызов прибыли сотрудники полиции, и фигурант, недовольный их действиями, схватил нож, угрожал одному из полицейских и применил к нему физическую силу. Дальнейшие противоправные действия были пресечены.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, жена обвиняемого вызвала полицию после конфликта. Мужчина проигнорировал форму и удостоверения сотрудников и продолжил агрессивные действия. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
