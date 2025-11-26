В Екатеринбурге задержали курьершу мошенников в момент хищения у пенсионерки 900 тысяч рублей





– рассказали в полиции.

«Курьерша успела забрать и передать два пакета с денежными средствами: 24 ноября в центре и на следующий день на Эльмаше. Уже 26 ноября её "карьера" благополучно завершилась на Уралмаше, где она была поймана с поличным»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге задержали девушку из Первоуральска по подозрению в мошенничестве. Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, при её участии пожилые люди лишились порядка 3,2 миллиона рублей, а хищение ещё 900 тысяч удалось предотвратить.По словам подозреваемой, в 20-х числах ноября в Телеграме ей написал неизвестный, предложивший подработать курьером. Девушку убедили в том, что ей нужно будет забирать посылки и передавать их. Задержанная, якобы не знала о том, что внутри. За работу ей пообещали 25 тысяч рублей, и она согласилась – отправила селфи с паспортом своему «нанимателю» и поехала в соседний город на такси, которое ей вызвали «работодатели».Теперь девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Против неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).