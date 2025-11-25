Возрастное ограничение 18+

В Берёзовском бывшую сотрудницу Ростехнадзора признали виновной во взяточничестве

11.22 Среда, 26 ноября 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
В Берёзовском вынесли приговор бывшему инспектору по газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора Светлане Ивановой. Её признали виновной в получении взятки.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, Иванова дважды получала взятку от директора подрядной организации, которая проводила работы по модернизации системы газопотребления цеха в одной из котельных, а также переносила газопровод со строительной площадки. Согласно материалам дела, первую взятку она получила в начале августа 2012 года в виде билетов на перелёт из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно общей стоимостью не менее 17 тысяч рублей, а вторую – в июле 2020 года в виде оплаты ремонта автомобиля на 80 тысяч рублей. Взамен она подписала акты приёмки работ. Сообщается, что Светлана Иванова вину не признала.

Берёзовский городской суд признал её виновной по частям 1 и 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде имущества и оказания услуг имущественного характера), но назначил наказание только за получение второй взятки.

«На основании статьи 78 УК РФ женщина освобождена от отбывания наказания по части 1 статьи 290 УК РФ в связи с истечением сроков давности»,

– пояснили в прокуратуре.


Бывшему инспектору назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, на 2 года. Также с осуждённой конфисковали сумму взятки.

В отношении взяткодателя уголовное дело возбуждать не стали «в связи с деятельным раскаянием».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
