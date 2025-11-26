Возрастное ограничение 18+
Экс-главу управления образования Красноуфимского округа признали виновной в халатности
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Бывшей начальнице муниципального отдела управления образования (МОУО) Красноуфимского округа Наталье Гибадуллиной вынесли приговор. Её признали виновной в халатности.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре 2023 года МОУО заключил контракт на сумму 12,6 миллиона рублей с подрядчиком ООО «Теремъ» для проведения капремонта Рахмангуловской школы. Подрядчик предоставил акты приёмки с ложными данными о выполненных работах и использованных материалах, а Гибадуллина не проверила документы и подписала их, благодаря чему подрядчик получил деньги, не выполнив часть работ.
В апреле 2024 года прошла проверка, которая выявила несоответствия между тем, что было указано в документах, и фактически выполненными работами. Осознав, что подрядчик не выполнил все работы, Гибадуллина направила ему претензию, после чего он вернул 1 175 638 рублей за 508 светильников.
Впоследствии против Гибадуллиной возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ о «халатности, повлекшей крупный ущерб». В суде она частично признала вину. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 75 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сообщается, что в отношении директора ООО «Теремъ» также было возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент уже завершено и передано в суд. Ему меняют мошенничество в особо крупном размере.
