Возрастное ограничение 18+

Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге

13.23 Вторник, 2 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге будут судить двух мужчин, которые 11 августа 2025 года попытались украсть два детских велосипеда прямо на глазах из владельцев.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошёл на детской площадке во дворе дома №33 на улице Академика Парина. Мужчины, не обращая внимания на детей, которые были рядом, сели на велосипеды и стали уезжать. Дети бросились в погоню, крича и требуя вернуть им их имущество.

В ситуацию также вмешался отец одного из детей. Он догнал одного из мужчин и удерживал до приезда полиции. Сообщник-велокрад бросил велосипед и сбежал, но позже его нашли полицейские.

Известно, что мужчины, попытавшиеся украсть детские велосипеды, были в состоянии алкогольного опьянения.

«Следствие квалифицировало деяния подсудимых по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 161 УК РФ – "Покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"»,

– сообщили в пресс-службе.


Рассмотреть дело должны сегодня, 2 декабря.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Четырёх жителей Ивделя осудили за жестокое избиение
24 ноября 2025
Двух екатеринбуржцев оштрафовали на миллион за стрельбу из пистолетов во дворе
24 ноября 2025
Экс-гендиректора «Объединённой теплоснабжающей компании» оставили в СИЗО
27 ноября 2025
Шесть лет условно дали жителю Каменска-Уральского за коммерческий подкуп
02 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:15 Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря
13:44 Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
13:23 Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге
13:03 К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
12:36 Человек погиб в смертельном ДТП под Невьянском
12:27 Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
10:56 По указанию мошенников житель Каменска-Уральского улетел за 5500 километров от дома
10:41 Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
10:06 Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество
09:49 Шесть лет условно дали жителю Каменска-Уральского за коммерческий подкуп
09:27 В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
20:59 Взорвавший гранату в логиновской школе подросток получил компенсацию
20:46 В Екатеринбурге стартовала «Кинопроба»
20:23 На пешеходном переходе в посёлке Новоуткинск погибла школьница
19:53 «Библиотечная» экскурсия пройдёт в Екатеринбурге в первую субботу зимы
19:26 Завокзальную продбазу Екатеринбурга застроят многоэтажными «человейниками»
19:04 На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал подросток
17:38 Российский рынок спецтехники меняется под влиянием цифровизации и ухода зарубежных брендов
16:53 40 производителей мебели стали лауреатами премии Авито
16:45 Экспертиза не выявила культурный слой у старинной плотины на Ольховке в Екатеринбурге
16:35 Спрос на обогреватели в Екатеринбурге подскочил на 26% в ноябре
16:33 В региональном минсоцполитики заявили об упрощении использования транспортных льгот по карте «Уралочка»
15:58 Авито провёл «Авто Саммит» с участием ведущих экспертов и представителей отрасли
15:03 В Свердловской области почти все дети у ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми
14:46 Екатеринбургская студентка создала капсулу одежды с коми-пермяцкими узорами
14:25 В центре Екатеринбурга 1 декабря тест-мобиль для проверки на ВИЧ будет работать до 21.00
Все новости Свердловской области
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
Все новости России и мира
15:15 Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря
13:44 Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
13:23 Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге
13:03 К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
12:36 Человек погиб в смертельном ДТП под Невьянском
12:27 Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
10:56 По указанию мошенников житель Каменска-Уральского улетел за 5500 километров от дома
10:41 Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
10:06 Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество
09:49 Шесть лет условно дали жителю Каменска-Уральского за коммерческий подкуп
09:27 В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
20:59 Взорвавший гранату в логиновской школе подросток получил компенсацию
20:46 В Екатеринбурге стартовала «Кинопроба»
20:23 На пешеходном переходе в посёлке Новоуткинск погибла школьница
19:53 «Библиотечная» экскурсия пройдёт в Екатеринбурге в первую субботу зимы
19:26 Завокзальную продбазу Екатеринбурга застроят многоэтажными «человейниками»
19:04 На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал подросток
17:38 Российский рынок спецтехники меняется под влиянием цифровизации и ухода зарубежных брендов
16:53 40 производителей мебели стали лауреатами премии Авито
16:45 Экспертиза не выявила культурный слой у старинной плотины на Ольховке в Екатеринбурге
16:35 Спрос на обогреватели в Екатеринбурге подскочил на 26% в ноябре
16:33 В региональном минсоцполитики заявили об упрощении использования транспортных льгот по карте «Уралочка»
15:58 Авито провёл «Авто Саммит» с участием ведущих экспертов и представителей отрасли
15:03 В Свердловской области почти все дети у ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми
14:46 Екатеринбургская студентка создала капсулу одежды с коми-пермяцкими узорами
14:25 В центре Екатеринбурга 1 декабря тест-мобиль для проверки на ВИЧ будет работать до 21.00
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK