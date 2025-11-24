Возрастное ограничение 18+
Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить двух мужчин, которые 11 августа 2025 года попытались украсть два детских велосипеда прямо на глазах из владельцев.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошёл на детской площадке во дворе дома №33 на улице Академика Парина. Мужчины, не обращая внимания на детей, которые были рядом, сели на велосипеды и стали уезжать. Дети бросились в погоню, крича и требуя вернуть им их имущество.
В ситуацию также вмешался отец одного из детей. Он догнал одного из мужчин и удерживал до приезда полиции. Сообщник-велокрад бросил велосипед и сбежал, но позже его нашли полицейские.
Известно, что мужчины, попытавшиеся украсть детские велосипеды, были в состоянии алкогольного опьянения.
Рассмотреть дело должны сегодня, 2 декабря.
«Следствие квалифицировало деяния подсудимых по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 161 УК РФ – "Покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"»,
– сообщили в пресс-службе.
Рассмотреть дело должны сегодня, 2 декабря.
