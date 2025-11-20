Возрастное ограничение 18+
Расчленившего товарища электропилой нижнетагильца отправили в колонию
Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле вынесли приговор 58-летнему местному жителю, который сначала зарезал своего 59-летнего товарища, а потом расчленил его электропилой.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, трагедия разыгралась в коллективном саду «№10 УВЗ» на станции Монзино, где друзья распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошёл конфликт. Потерпевший схватился за нож, но осуждённый оказался проворнее, и, выхватив оружие, зарезал своего оппонента. Позже, пытаясь скрыть преступление, мужчина расчленил своего друга с помощью электропилы и спрятал части тела в разных местах города: ноги утопил в водоёме, а остальное спрятал в лесополосе. Спустя шесть дней его арестовали.
Сообщается, что свою вину он признал и раскаялся в содеянном.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным и назначил 9,5 лет колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
