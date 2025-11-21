В Дегтярске хотят расширить производство фильтров





рассказал губернатор. «Новое оборудование позволит наладить выпуск инновационной продукции – сменных сорбентных элементов капсульного типа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Дегтярске на базе предприятия «Уралтехфильтр‑инжиниринг», специализирующегося на производстве фильтрующих элементов, собираются запустить новую линию для замещения импортных фильтров.Он также подчеркнул, что основными заказчиками предприятия являются компании из нефтегазовой и химической промышленности, но после расширения производства продукцией завода могут заинтересоваться представители торговых сетей, общепита и организаций, обслуживающих вендинговые кофейные автоматы и пищевое оборудование.Запустить новую линию планируют к 2029 году после модернизации, когда на предприятии наладят работу автоматизированных технологических линий, роботизированных литьевых автоматов и роботов‑манипуляторов.