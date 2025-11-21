Возрастное ограничение 18+
В Дегтярске хотят расширить производство фильтров
Кадр из видео: «Уралтехфильтр‑инжиниринг»
В Дегтярске на базе предприятия «Уралтехфильтр‑инжиниринг», специализирующегося на производстве фильтрующих элементов, собираются запустить новую линию для замещения импортных фильтров.
Он также подчеркнул, что основными заказчиками предприятия являются компании из нефтегазовой и химической промышленности, но после расширения производства продукцией завода могут заинтересоваться представители торговых сетей, общепита и организаций, обслуживающих вендинговые кофейные автоматы и пищевое оборудование.
Запустить новую линию планируют к 2029 году после модернизации, когда на предприятии наладят работу автоматизированных технологических линий, роботизированных литьевых автоматов и роботов‑манипуляторов.
«Новое оборудование позволит наладить выпуск инновационной продукции – сменных сорбентных элементов капсульного типа»,
– рассказал губернатор.
Он также подчеркнул, что основными заказчиками предприятия являются компании из нефтегазовой и химической промышленности, но после расширения производства продукцией завода могут заинтересоваться представители торговых сетей, общепита и организаций, обслуживающих вендинговые кофейные автоматы и пищевое оборудование.
Запустить новую линию планируют к 2029 году после модернизации, когда на предприятии наладят работу автоматизированных технологических линий, роботизированных литьевых автоматов и роботов‑манипуляторов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за санитарных нарушений в Екатеринбурге на месяц закрыли выездной ресторан Moroshka
21 ноября 2025
21 ноября 2025