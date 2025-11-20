Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на 22% вырос спрос на дворников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В третьем квартале 2025 года на рынке труда Свердловской области по сравнению с первым кварталом на 22% вырос спрос на дворников. Такие данные Вечерним ведомостям приводят в hh.ru.
Подчеркивается, что дворники остаются в числе дефицитных специальностей – всего лишь 1,2 резюме на вакансию при норме от 4 до 7,9 резюме на место.
Медиана предлагаемой зарплаты для дворников в Свердловской области составляет 40 000 рублей, что на 19% больше, чем в начале года. Больше дворникам предлагают в ЯНАО (60 400 руб.) и в ХМАО (50 500 руб.), меньше – в Челябинской (32 500 руб.), Тюменской (30 500 руб.) и Курганской (29 900 руб.) областях.
Напомним, что самыми дефицитными специалистами в Свердловской области считаются врачи (0,8 резюме на вакансию), а также повара, пекари и кондитеры (1). Наиболее востребованными ранее называли продавцов и менеджеров.
