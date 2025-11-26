Возрастное ограничение 18+
Экс-начальницу верхнепышминского отделения почты признали виновной в присвоении лотерейных билетов
Фото: прокуратура Свердловской области
В Верхней Пышме бывшая начальница местного отделения «Почты России» целый год разыгрывала лотерейные билеты, которые ей доверили.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с июля 2023 года по июль 2024 года она забирала себе лотерейные билеты, но не платила за них. Это выяснилось, когда в отделении провели ревизию и обнаружили недостачу по билетам на сумму свыше 170 тысяч рублей.
В ходе предварительного расследования женщина рассказала, что она платила за билеты, но только за выигрышные, после чего вносила сведения о выдаче денежных средств, согласно сумме выигрыша. Но если она стирала защитный штрих-код и ничего не находила, то просто убирала в ящик для проигрышных билетов. В суде свою вину она не признала.
Верхнепышминский городской суд признал её виновной по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение) и назначил в качестве наказания 200 часов обязательных работ.
