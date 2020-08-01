Анонсы событий на 27 августа

17:31 | 26.08.2020

9:30 Синара-Центр (Верх-Исетский бульвар, 15). Лучшие уральские мастера по обработки дерева и металла встретятся в рамках профессиональных состязаний «Славим человека труда!» в Екатеринбурге.

В конкурсе Уральского федерального округа в отрасли «народные художественные промыслы» будут соревноваться 38 мастеров из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО в таких направлениях, как: художественная обработка металла, а именно, ковка и лаковая роспись по металлу, а также художественная обработка дерева, включающая три вида: резьбу по дереву, берестяной промысел и традиционную роспись по дереву.

В 9.30 Открытие соревнований по адресу: Верх-Исетский бульвар, 15 («Синара Центр» новый корпус, центральное фойе, 2 этаж). Участвуют: заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

В 10.00 Осмотр выставки изделий мастеров народных художественных промыслов Уральского федерального округа

В 11.00 Выполнение практических заданий на двух площадках: Верх-Исетский бульвар, 15 (резьба по дереву, берестяной промысел и традиционная роспись по дереву, традиционная роспись по металлу.), ул. Краснокамская, 108 (Кузница: ковка)

В 18.00 Пресс-подход с участием: министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Церемония награждения



11:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в первом полугодии 2020 года.

Заместители руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова и Светлана Терехова расскажут об основных результатах работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области за 6 месяцев 2020 года, в частности поделятся информацией о контрольно-надзорной деятельности Управления, огласят итоги проведенных рейдов за этот период, опишут характер выявленных нарушений, поделятся результатами работы системы "Меркурий", охарактеризуют ситуацию по инфекционным заболеваниям животных в Свердловской области.



12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании в Свердловской области в 2020 году.

Начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель начальника ООНиПМ УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы Руслан Артемьев и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева расскажут об эффективности работы летних оздоровительных учреждений в Свердловской области, о нарушениях, выявленных в ходе проверок детских оздоровительных лагерей и о реализованных мерах профилактики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также озвучат основную статистическую информацию по итогам сезона.



13:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная участию свердловских новаторов в федеральном проекте Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, представитель АСИ по направлению «Социальные проекты» Татьяна Флеганова, изобретатель Елизавета Новик, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и генеральный директор управляющей компании туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич расскажут о заявках, которые направлены на конкурс от Свердловской области.

Напомним, проект предполагает, что любой человек через крауд-платформу https://idea.asi.ru/ может предложить идею, которая поможет выработать технологическую стратегию развития России. Авторы 100 лучших идей смогут презентовать их руководству страны в финале Форума, который пройдет осенью в Сочи. Проекты-победители будут размещены в библиотеке «Умных решений» на платформе «Смартека» и тиражированы в регионах РФ. Заявки сгруппированы по семи направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая городская политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая молодежная повестка, новые идеи для бизнеса.



13:00 Село Большой Турыш Красноуфимского района (ул. Новая, 4). Состоится открытие Большетурышского дома культуры после капитального ремонта. Работы были проведены в рамках реализации национального проекта «Культура». Планируется, что участие в мероприятии примет первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина.

Здание дома культуры было построено в 1988 году. В рамках капитального ремонта были заменены оконные и дверные блоки, отремонтированы полы, потолки, санузлы. Также выполнена внутренняя отделка стен, обустроена водосточная система, сделаны отмостки части здания. На выполнение работ в рамках нацпроекта было направлено 4,8 миллиона рублей.

Большетурышский дом культуры является центром социальной жизни села. На базе ДК работает семь клубных формирований, творческие коллективы ежегодно принимают участие в массовых мероприятиях различного уровня. Также Дом культуры активно сотрудничает с местными школой и детским садом. В сложившихся эпидемиологических условиях сотрудники ДК не прекращают работу, организовывая онлайн-мероприятия в социальных сетях.



14:00 ТАСС. Состоится IV Межконгрессное мероприятие дискуссионной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО – конференция по теме "Платформа "Пищевая безопасность регионов".

Член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева, и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин, исполнительный директор и вице-президент Российского Национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов, заместитель главы МО Феодосия, к.э.н. Наталия Коваленко, генеральный директор ООО "Экопродукт Азия" (Кыргызстан) Дастан Омуралиев, руководитель отдела гигиены питания, качества и безопасности продукции ФБУН "Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий", к.м.н. Татьяна Мажаева, президент ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев обсудят главные принципы продовольственной и пищевой безопасности, затронут тему сбалансированного корпоративного питания на разных этапах жизни, оценят распространение ЭКО-тренда в современном мире, расскажут о связи пищевой безопасности и экологии, а также проанализируют функции упаковок продуктов питания, помимо эстетической.



15:00 Верхняя Синячиха Алапаевского района. Состоится открытие реконструированного лесопарка у стадиона «Орион» (ул. Октябрьская, 17А, корпус 1 МБУ «ФСЦ»). Участие в мероприятии примет министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Эскизный проект комплексного благоустройства лесопарковой зоны создавался при непосредственном участии жителей. По их желанию здесь построили вело-лыже-роллерную трассу, спортивную и детскую площадки, установили уличные тренажеры, урны, скамейки, современное освещение и отдельно выделили площадку для выгула собак.

Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость реализации проекта составила без малого 22,3 миллиона рублей, большую часть из которых – свыше 92 процентов – взяли на себя областной и федеральный бюджеты.

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