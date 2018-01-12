Рубрика: Общество
18:43 | 15.01.2018
Следственный комитет изобличил «лесную борзоту» на Среднем Урале — дело отправилось в суд
Расследование было поставлено на контроль природоохранной прокуратуры
«Обвиняемый — Максим Ездаков. Дело находится в Первоуральском городском суде, готовится к рассмотрению. Оно было направлено туда перед Новым годом, 29 декабря. В настоящий момент дело изучается», — рассказал изданию старший следователь следственного отдела по Первоуральску СУ СК РФ по Свердловской области капитан юстиции Александр Акулов.
Согласно материалам дела, преступление было совершено в период с 18 марта по 10 мая 2017 года.
«В данный период Ездаковым была организована незаконная вырубка лесных насаждений на территории муниципального хозяйствования города Первоуральска. Муниципалам был причинен ущерб в размере 694 тыс. руб.», — заявил Александр Акулов. Кроме того, ущерб был причинен физическим лицам, впрочем, только один из них обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Таким образом, Ездаков обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража со значительным ущербом») и ч. 3 ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Последняя статья предусматривает назначение штрафа в размере от 1 до 3 млн руб. либо лишение свободы до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. руб.
Наказание определит суд в зависимости от позиции самого обвиняемого, от того, возместил ли он ущерб, от смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Как сообщали ранее наши коллеги из «МК-Урал», Ездаков уже успел скандально «прославиться» в Первоуральске работой «забегаловки круглосуточного буйства», из-за которой местные жители были вынуждены писать обращения даже Владимиру Путину. Ночная торговля алкоголем велась в арендуемом у администрации города помещении, в итоге магазин был выселен за долги перед мэрией.
Как и в прошлый раз, в случае с торговлей алкоголем, Ездаков заявляет, что ничего противозаконного не делал, вину не признает. Судя по материалам дела, он говорит, что лишь нанял организацию, чтобы вырубить деревья на своей территории, а она взяла да срубила «лишнее».
Однако у следствия иные данные, и именно Ездаков стал единственным обвиняемым как организатор рубки.
«Государству причинен ущерб. Ездаков признан ответчиком по делу. Администрация в лице городского лесничества предъявила ему иск на сумму ущерба, а также иск предъявлен и потерпевшим частным лицом», — заявил Александр Акулов.
Масштабная вырубка в Новоалексеевском началась, предположительно, с участка матери обвиняемого, бывшей чиновницы администрации Первоуральска Ольги Ездаковой. Затем каким-то чудесным (и, по словам Ездакова, совершенно не зависящим от него) образом перекинулась на соседние частные участки, муниципальные территории и в конце концов продолжилась вдоль пролегающей неподалеку железной дороги, возле которой было вырублено 390 деревьев. Местные жители просили проверить Ездакова на причастность и к рубке возле путей, но этот эпизод пока не расследован и выделен в отдельное производство.
Стоит отметить, что дело «лесной борзоты» было инициировано после проверки Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры и сначала оказалось в полиции, однако расследование даже в Год экологии шло ни шатко ни валко.
По данным источника нашего издания в правоохранительных органах, пожелавшего остаться неназванным, ходили слухи, что у Ездакова есть связи в полиции и дело развалится. К слову, так полагать было немало оснований: в марте — апреле наряды полиции несколько раз вызывались на место рубки и ничего не предприняли, в дальнейшем трудности возникли с оценкой ущерба, из-за чего поступил отказ в возбуждении дела.
Из-за особого резонанса надзорное ведомство изъяло материалы из первоуральского ОМВД и передало в Следственный комитет. И уже подчиненные генерала Валерия Задорина изобличили «лесную борзоту» в оперативные сроки.
«Имелось некоторое затягивание процесса [со стороны полиции], но, возможно, это и не связано с некоей коррупционной составляющей. Это дело необычное, это не просто кража чего-либо, с вырубкой леса не так часто приходится сталкиваться. На место происшествия действительно выезжала группа немедленного реагирования. Но они не настолько юридически образованны, чтобы проверять документы», — заявляет источник.
Дело по-прежнему находится на контроле природоохранной прокуратуры, которая и утвердила обвинительное заключение по двум эпизодам. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Судьей по делу выступит Е.А. Елисеева. В 2013 году она выступала судьей по резонансному в Первоуральске делу блогера Степана Черногубова, обвинявшегося по экстремистской 282-й статье УК РФ. К слову, уголовное дело тогда также вел следователь Александр Акулов.
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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