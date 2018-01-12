Рубрика: Общество
18:25 | 13.01.2018
Издевательство над правосудием
Осужденный за вооруженное нападение на детский лагерь свердловчанин остался на свободе
Артем Маленьких признан Белоярским районным судом виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Ему назначено всего 240 часов обязательных работ. И это при том, что ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы, а п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ — до пяти лет колонии. Однако судья «пожалел» 24-летнего молодого человека.
Более того, по словам потерпевших (ими признаны вожатый и волонтер — 21-летний Александр Муфтахитдинов и 25-летний Руслан Чарыев, которые получили огнестрельные ранения из ружья), суд переносил заседание шесть раз в связи с неявкой свидетелей. По сути же они лишь незначительно опаздывали на заседание, а один раз их и вовсе «не заметили» в коридоре. В настоящее время один из пострадавших проходит службу в армии, а второй переехал жить в Санкт-Петербург.
В понедельник, 15 января, в Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на решение Белоярского райсуда. Заседание начнется в 10:30, рассматривать жалобу будет судья Дмитрий Казанцев.
Интересно, что к ответственности по окончании всей этой истории привлекли лишь самого именинника, тогда как изначально её участниками были трое. Это сам Артем Маленьких, его старший брат Андрей Маленьких и их друг Кирилл Федосеев, которые также написали явку с повинной, но следователь (дело расследовалось районным отделом Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области) предъявил обвинение только одному. Формально же в действиях всей троицы усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
Напомним, что инцидент произошел 26 июля 2016 года около ворот ОЛ «Дружба». Примерно в 18:00 около лагеря отдыхала вышеупомянутая шумная компания, которая приехала на вазовской «семерке». Вместе с ними — еще несколько местных гопников на отечественных автомобилях.
Молодые люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, решили познакомиться с девочками, отдыхающими в «Дружбе» (при том, что Федосеев и Маленьких-старший женаты). Они хотели пройти на территорию лагеря, но их не пустила охрана, после чего «ловеласы» стали провоцировать сотрудников лагеря на конфликт и пообещали вскоре вернуться с оружием, выполнив свое обещание через 10 минут.
Они приехали к лагерю с дробовиком — двуствольным ружьем МР-27М 16-го калибра, которое принадлежало Артему Маленьких. После выстрела защитников лагеря буквально окатило дробью — у них были повреждены шея, руки, поясница, ноги. В момент нападения дети (в лагере отдыхало около 300 детей — воспитанников детских домов и интернатов, среди которых 70 % — инвалиды с умственными и физическими отклонениями) находились на стадионе, после стрельбы их эвакуировали в столовую, чтобы не подвергать опасности.
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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