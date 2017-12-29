С НОВЫМ ГОДОМ!

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Дорогие земляки! Пусть наступающий год будет для всех нас добрее и продуктивнее предыдущего. Пусть Ваши близкие и родные - радуют Вас. Будьте здоровы и добивайтесь поставленных целей. А, в целом, надеюсь, что следующий год станет для нашей страны поворотным. Пройдут Президентские выборы и, искренне надеюсь, пройдет массовая замена засидевшихся и оторвавшихся от реальности кадров во власти. Слишком много насущных проблем внутри страны, которые решать надо было даже не вчера, а несколько лет назад. И, как истинный оптимист, надеюсь, что следующий год станет отправной точкой для реального решения накопившихся проблем!«Поздравляю всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области с наступающим 2018 годом и хотелось бы пожелать всем самого крепкого здоровья, а если у кого-то его не так много и хотелось бы чуточку больше, обязательно заниматься физкультурой и спортом, стремиться к новым своим спортивным успехам, преодоления каких-то дистанций. Но в любом случае, мне бы хотелось, чтобы 1 января, это же некая точка обнуления, и каждый мечтает перевернуть свою жизненную страницу и мне хотелось бы кто все-таки стремится подтянуть свою фигуру, но находит какие-то отговорки, собраться с силами, подняться с дивана и совершить победу над собой. Чтобы я посоветовал, чтобы восемь праздничных дней не прошли бесцельно? 1 января доесть оливье, а начиная со второго числа обязательно выходить на улицу, заниматься какими-то активностями, сходить в кино, посещать елки, покататься на коньках, на лыжах, сходить в кино. В общем, все то, что мы «задвигаем» на второй план, занимаясь лишь своей работой, воплотить в жизнь в эти январские праздники. Ну и конечно всех приглашаю в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге, где расположен наш клуб чемпионов, где любого желающего от мала до велика мы можем научиться кататься на лыжах».«У людей в погонах редко бывают курьезные случаи, потому что сами понимаете, всегда какая-то определенная строгость в поведении, и это понятно и объяснимо. Единственное, пожалуй, что могу вспомнить, это свои школьные молодые годы, которые у каждого по-своему отразились в памяти. Было много разных моментов, но один из них, запомнился хорошо, когда мы вспоминаем с одноклассниками, всегда смеемся. По большому счету история простая и суть её заключалась в следующем. Когда мы были молодыми, представляете, за полтора месяца начинали готовиться к новогодней ночи. Нам как-то везло, что у кого-то из нашей компании всегда чьи-либо родители куда-либо уезжали. Соответственно, у нас появлялась жилплощадь – не в лесу же около елки с зайцами бегать. Однажды мы собирались и скидывались по рублю или полтора, чтобы купить самое необходимое на праздничный стол. Почему-то согласились с предложением девчонок сделать своими руками пельмени. Ну, пельмени, так пельмени. Однако, учитывая, что это был примерно 7-8 класс, мы не понимали, что есть разные сорта муки и купили что подешевле, лишь бы на все хватило. В Новый год же главное не мука и пельмени, поэтому основные средства ушли на другие цели. Что осталось, потратили на муку. Слепили, вроде беленькие. Однако какого же было наше удивление, когда начали доставать пельмени из кастрюли, они оказались почему-то серого цвета и нас это насторожило. Сообразили, наверное, что-то с мукой. Впрочем, и такие не долго думая съели дружной компанией и употребили их с соответствующим другим набором, все что полагается в новогоднюю ночь, и как видите, слава Богу живы по сей день. Поэтому желаю молодому поколению не бояться своими руками чего-то там стряпать, лепить, потому что потом это будет вспоминаться с такими эмоциями, которые никогда больше не повторятся и не забудутся.Желаю, чтобы та собака, которая к каждому из нас сейчас торопится, была бы доброй, преданной, послушной и некусачей. Чтобы год был традиционно хоть ненамного, но лучше чем уходящий. А также семейного благополучия, душевного комфорта, здоровья, потому если нет здоровья, то никакому празднику человек априори рад быть не может. Желаю всем замечательно провести новогоднюю ночь, чтобы её никто и ничем не омрачил. Безусловно, по роду деятельности не могу не воспользоваться случаем, поменьше встреч с криминалом, чтобы не попадали ни в какие нелепые истории. Ну и как выражается главный полицейский Среднего Урала генерал Бородин, «храни вас Бог и свердловская полиция».«Когда мне было лет 15-16, то в ночь с 31 декабря на 1 января, меня попросили спасти котенка, надо было залезть на гараж, и спрыгнул я с него не очень удачно, сломав ногу. Естественно, травмпунт, гипс, все новогодние праздники в гипсе, день рождения (17 января – Прим.) в гипсе. Вроде грустно, зато меня везде катали в санках, обкатали все горки, праздники прошли весело. Свердловчанам я бы хотел пожелать здоровья, это главное, это залог всего остального . Ну и хочется пожелать в будущем году стойкости, мужества, удачи всего самого доброго. Чего лично я жду от Нового года? Исполнения всех загаданных желаний и наконец, найти себе невесту.Когда я учился в Воронеже, под Новый год я возвращался поездом «Москва - Нижний Тагил» и у меня украли обувь и пакет овсяного печенья. Купил новые ботинки хорошие, им два дня было. В результате на перрон я вышел в сланцах на мороз. Дорогие жители Екатеринбурга и Свердловской области! Поздравляю Вас с наступающим новым годом! Желаю счастья и здоровья вам и вашим близким! Пусть ваши мечты и желания всегда сбываются! Я надеюсь, что Новый год будет лучше предыдущего, и где-то в глубине души рассчитываю на чудо.«Я всех от всего сердца поздравляю с наступающим Новым годом, желаю, чтобы он был замечательным, великодушным ко всем, всем финансового благополучия, счастья и тепла в доме! Советую встретить его, а по истории страны нашей – это семейный праздник, обязательно со старшим поколением – с мамами, папами, бабушками, а не в клубах и ресторанах».Это было в начале 2000- годов, мы с друзьями собирались ехать праздновать в Челябинск. Значит, 31 декабря, вторая половина дня, я решил заскочить перед отъездом к товарищам в офис. Захожу в лифт, поднимаемся, и он тупо встает между 7 и 8 этажом. Телефонов не было тогда ни у кого, время пейджеров, но у одного дяди какого-то видимо небедного он был, и он давал нам всем позвонить. Я до товарища дозвонился, они сидят меня ждут, а меня раз и час уже нет. Я до него дозвонился, говорю, Женя, я в лифте между 7 и 8 этажом. Надо говорю, что-то делать, время вечер, перспективы совершенно неясные. Они, используя свою грубую физическую силу и подручные инструменты, двери в лифт просто взломали, и я оттуда благополучно вылез и успел в Челябинске встретить в Новый год. Нам еще часа три до туда надо было ехать, но мы успели.Еще есть одна веселая история. Поехали с компанией студенческой, с кем в институте передружились на Новый год в Пермский край, на Губаху кататься на горах. Это уже после института было, где-то в начале 2000-х. Хохма вот какая. Все договорились, что устроим на Новый год костюмированную вечеринку, забронировали банкетный зал в гостинице. Я решил подойти творчески, чтобы у меня был самый оригинальный костюм. Он мне обошелся дешевле всех, в 16 рублей. Я купил два рулона туалетной бумаги по 8 рублей, самой простой, и обмотался ей полностью. У меня был костюм мумии, только глаза и рот торчали. Я спускаюсь на первый этаж, а спускаться надо осторожно, она же рвется, я естественно нараскаряк. Я еще заранее в коридоре иду и кричу «А-а-а-а-а», весь в образе, в дверях появляюсь, и тут картина маслом – все сидят просто наряженные, никаких костюмов, мужики в пиджаках, женщины в платьях. То есть люди просто собрались на банкет и тут посреди всего этого дела нарисовываюсь я. Вот такая была история.Желаю, здоровья всем, чтобы в душе был покой, чтобы ничто не омрачало насыщенной интересной жизни, хороших проектов, надежных друзей в Новом году и просто человеческого счастья.«Желаю каждому свердловчанину в Новом году встретиться с подлинным чудом! Дружить только с настоящими, любить пылко, создавать – так стоящее! А еще - чтобы дороги у нас стали крепче, а услуги ЖКХ лучше, люди – чтобы добрее, а справедливости – чтобы больше! 2018 – год собаки, у этого животного есть много отличных качеств – желаю каждому испытать эти качества на себе и почувствовать их – быть верным себе и своему долгу, быть верным родным и чувствовать от них то же самое, и главное – желаю каждому верить, и чтобы мечты сбывались!»«В Новом году всем желаю счастья и здоровья. Я всегда говорю – я вам желаю здоровью, но о нем нужно не забывать и самим следить. Всем желаю загадать желание в новогоднюю ночь, подумать о нем и приложить к этому в новом году усилий, и если оно не сбудется, то тогда писать обращение депутатам. Мы не Дед Морозы, но запросами поможем».