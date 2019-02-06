Общество
18:48 | 8.02.2019
Полицейский из Первоуральска стал фигурантом уголовного дела
Сотрудника ППСП обвиняют в незаконной охоте. На его счету – две туши лосей
Согласно материалам уголовного дела, 30 декабря 2018 года, Андрей Подгорбунских, находясь в лесном массиве «Динасовского охотхозяйства» под Первоуральском, в отсутствие разрешения на добычу копытного животного, с применением механического транспортного средства произвел незаконную охоту двух особей взрослого лося. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, согласно расчету специалистов, составил 640 тысяч рублей (за особь самки лося 400 тысяч рублей, за самца 240 тысяч руб.)
Отметим, что изначально глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что в ходе проведенной проверки было установлено, что никаких нарушений, связанных с охотой, не было установлено. Как выяснилось, СМИ были дезинформированы.
Напомним, что Андрей Подгорбунских был остановлен инспекторами ГИБДД вечером 30 декабря 2018 года на 298-ом километре автодороги «Екатеринбург-Пермь». Он ехал в автомобиле «Nissan Pathfinder» 2013 года выпуска, принадлежащем его супруге. Инспекторы обнаружили в прицепе туши двух лосей, о чем сообщили в дежурную часть ОМВД Первоуральска.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что убой лосей совершен Подгорбунских в 8 километрах от деревни Черемша. При себе у него имелось ружье и разрешения на добычу лосей, выданные на другие лица. Каким образом они оказались у полицейского, неизвестно. Кроме этого, документы заполнены ненадлежащим образом.
Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Первоуральска Владимир Хомяков по данному факту назначил проведение служебной проверки (КУСП №46553), параллельно разбирательство вели оперативники УСБ регионального полицейского главка. Материалы в органы СКР поступили 9 января. Наличие достаточных данных, указывающих на совершение преступление, и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Известно, что в рамках доследственной проверки допрашивались высокопоставленные сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области, однако никаких претензий на сегодняшний день к ним нет.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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