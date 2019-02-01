Общество
19:03 | 4.02.2019
Интернет-фокусы с молоком
Свердловское предприятие АПК подвергается информационным атакам
Странное видео
В соцсетях и мессенджерах в последнее время стали появляться видеоролики, дискредитирующие продукцию Ирбитского молочного завода, одного из лидеров перерабатывающей промышленности Свердловской области. Самый свежий ролик касается молока. Видео, как сообщают СМИ, опубликовала жительница Богдановича Анастасия Соснина.
В видеосюжете, который в основном распространяется с помощью приложения WhatsApp, женщина демонстрирует две упаковки молока Ирбитского завода. Она пытается вылить молоко из упаковки 0,9 литра, но из отрезанного угла пакета вылезает странная тягучая белая масса. Важно отметить, что это не первое видео, посвященное продукции Ирбитского молочного завода в негативном ключе.
«Контролируется каждый этап технологического процесса»
В правдивость данных видеозаписей эксперты не верят. Многие сразу вспоминают скандал в Амурской области, где по социальным сетям также разошлось видео с вытеканием из коробки вязкой белой массы. Тогда было установлено, что это не молоко.
По словам технолога молочных продуктов, микробиолога и кандидата технических наук Ольги Соколовой, молоко при всем желании нельзя испортить до такой степени вязкости, чтобы держать его в руках.
– Вероятнее всего, из упаковки вылили молоко и налили туда что-то, обладающее нужной для подлога консистенцией. Может, клей ПВА. Есть еще вероятность, что пачку вскрыли и насыпали в молоко какой-то структурообразователь, который превратил молоко в вязкую субстанцию. В любом случае купить такое «молоко» в магазине невозможно, – заявила Ольга Соколова.
Об этом же корреспонденту «МК-Урал» сказали на Ирбитском молочном заводе.
– Мы не знаем, что там на самом деле, из чего эта жидкость сделана. Если бы удалось взять ее на анализ, мы смогли бы сделать соответствующее заключение. Однако это невозможно, автор не обращался ни к нам, ни в надзорные органы, – говорит главный технолог предприятия Ольга Сапунова. – Если бы он пошел в контролирующую организацию, там бы определили состав этой массы.
Для специалистов очевидно, что это постановочный ролик. На заводе внедрена система, основанная на принципах ХАССП. Она позволяет на каждом этапе производства (от приемки сырого молока до выпуска готовой продукции) отслеживать безопасность пищевого продукта для конечного потребителя, как по микробиологии, и по физическим и химическим факторам, рассказывает Ольга Сапунова.
Руководитель департамента сертификации и интенсификации бизнеса АО «СЖС Восток Лимитед» (Группа SGS) Константин Тимошечкин сообщил, что в начале декабря 2018 года Ирбитский молочный завод успешно прошел надзорный аудит SGS в рамках сертификации по международному стандарту ISO 22000. Впервые предприятие получило сертификат ISO 22000 в 2014 году, и с тех пор аудиторы SGS каждый год проверяют его соответствие международным требованиям в области управления пищевой безопасностью.
– По результатам аудита мы видим, что ежегодно компания демонстрирует улучшение условий производства молочной продукции. За эти пять лет в ходе аудитов не обнаружено ни одного критического или значительного несоответствия в системе менеджмента пищевой безопасности АО «Ирбитский молочный завод», – отмечает Константин Тимошечкин. – На предприятии внедрены процедуры управления поставщиками и предотвращения фальсификации на этапах производства. Следует отметить, что все производственные процессы завода спроектированы на современных технологических линиях, которые работают в автоматическом режиме управления. При этом исключаются открытые потоки продуктов и полуфабрикатов, производство ведется в закрытом поточном режиме. Завод располагает тремя производственными площадками, каждая из которых специализируется на разных категориях продукции, что также способствует минимизации рисков в части пищевой безопасности.
В ролике обозначена дата розлива якобы некачественного молока. Это 22 января. По словам начальника производственной лаборатории Людмилы Боталовой, в этот день было налито 160 тонн молока. Молоко в полном объеме упаковывается на одном оборудовании, в идентичную упаковку.
– Ни одной жалобы не поступило на протяжении всего срока годности продукта (семь суток). Поэтому интересно, откуда этот единственный пакет взялся. Если бы были другие случаи, магазины непременно нам сообщили, что покупатели возвращают товар, – говорит Людмила Боталова.
«Это спланированная акция»
Выше мы уже отмечали, что это не первая информационная атака на Ирбитский молочный завод. С одной из них на предприятии и в правоохранительных органах разобрались оперативно. Однако в попытках дискредитировать продукцию молзавода злоумышленники, судя по всему, и не думают останавливаться.
Вероятно, все эти случаи говорят о преднамеренных акциях, которые должны навредить имиджу Ирбитского молочного завода. Причина, скорее всего, одна. Данное предприятие – лидер отрасли на Среднем Урале и благодаря успешной работе уже вышло на рынок ХМАО, Тюменской и Челябинской областей. Возможно, кому-то это очень не нравится.
– После ролика нам уже звонили из Сургута, из Нижнего Тагила, из других городов, – говорит заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Ирбитского молочного завода Наталья Хоробрых. – Информация целенаправленно распространяется среди контрагентов, а сейчас и среди населения. В правоохранительные органы вновь направлено заявление. Судя по всему, это продолжение спланированной акции. Ранее подобная провокация не удалась, сейчас предпринята новая попытка.
На данный момент Ирбитский молочный завод по объемам продаж значительно опережает конкурентов. В 2018 году было продано продукции на 6,5 млрд рублей, что в два раза выше, чем у ближайших преследователей. Ирбитский молочный завод занимает около 25% рынка молочной продукции Свердловской области. Наверное, такие цифры могут нервировать некоторых конкурентов в регионе.
– По каждому видеоролику мы будем разбираться. Для установления личности его авторов будем привлекать правоохранительные органы, а все понесенные нами репутационные потери предъявлять авторам, – говорит гендиректор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин. – Этот видеоролик – продуманная диверсия в отношении нашего предприятия. Именно с таких позиций мы будем подходить к оценке исполнителей и возможных заказчиков. Также хотелось бы обратиться к нашим покупателям: в продукции Ирбитского молочного завода вы можете не сомневаться. Мы всегда делали, делаем и будем делать все возможное для обеспечения наших покупателей качественной продукцией.
По материалам МК-Урал
Денис Евстафьев © «Вечерние Ведомости»
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