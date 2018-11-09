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Общество


14:51 | 14.11.2018

По оценке Вардана Тоганяна, в Свердловской области проживает около 30 тысяч уроженцев Армении

Посол Армении в России: «Екатеринбург достоин проведения Всемирной выставки»

Вардан Тоганян – о двусторонних отношениях со Свердловской областью, увеличении экспорта и почетном консуле в уральской столице

Посол Армении в России Вардан Тоганян 12 и 13 ноября посетил Екатеринбург с официальным рабочим визитом. Это его первый приезд в город в качестве посла, но ранее он уже успел ознакомиться с основными достоинствами уральской столицы, в том числе, оценил преимущества Екатеринбурга как основного кандидата на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. В интервью veved.ru господин посол рассказал о планах по увеличению товарооборота с регионом, общении со студентами и туристическом потенциале Армении.

– Вардан Суренович, что входило в ваш график визита в Екатеринбург?

Посол Армении в России: «Екатеринбург достоин проведения Всемирной выставки»


– Мы встречались в правительстве Свердловской области с губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым, уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой, встречались с ректором и студентами Уральского федерального университета им. Ельцина, с представителями бизнеса и армянской общины. Отмечали 30-летие создания общины, побывали в армянской церкви и участвовали пока неформально конечно, но скоро это произойдет, в открытии почетного консульства республики Армения в Екатеринбурге.

– Несколько удивило если честно назначение Нарека Спартакяна почетным консулом Армении в Екатеринбурге ввиду его относительно молодого возраста – ему всего 28 лет.

–Нарек давно живет в Екатеринбурге, он с малых лет проживает здесь, установил хорошие связи в предпринимательском сообществе, отлично знает регион, и мы его назначили, чтобы оживить наши двусторонние отношения между Арменией и Средним Уралом, в том числе в сфере торговли, бизнеса, связях с нашими соотечественниками, с культурными организациями.

– Как вы сказали, вы посетили УрФУ, много студентов из Армении обучается в университете?

– Да, около 80 студентов, из них 14 аспирантов, и мы надеемся, что их количество будет расти, потому что здесь очень много интересных предприятий, где можно пройти хорошую практику в инженерной, строительной отраслях, машиностроении и так далее. Уровень подготовки кадров очень важен, в УрФУ высокий профессиональный уровень преподавателей.


– О чем общались со студентами?

– Обсуждали внутриполитическую и экономическую ситуацию в Армении, основные аспекты внешней политики, предстоящие выборы, я рассказал, что от них можно ожидать, высказал свою позицию по этим вопросам.

– Какие сферы бизнеса преимущественно интересуют бизнесменов из Армении в Свердловской области?

– Прежде всего, это продвижение экспортного потенциала нашей продукции в торговых сетях, а также косвенных отраслях – в сфере обслуживания, общественном питании. Около 70% продукции, которая отправляется к вам на экспорт, это овощи и фрукты, консервация, спиртные напитки. Основной наш настрой связан на то, чтобы мы работали над увеличением нашего экспорта.

Посол Армении в России: «Екатеринбург достоин проведения Всемирной выставки»


– Ваш визит в Екатеринбург по времени совпал с открытием Генконсульства Узбекистана в уральской столице, и на открытии звучали ровно те же заявления по увеличению экспорта сельхозпродукции.

– Здесь мы с Узбекистаном не конкуренты, у нас много товаров глубокой сельхозобработки. Плюс этот рынок очень большой, места хватит всем, и коллегам из Узбекистана в том числе. Я считаю, что конкуренция наоборот оздоравливает рынок.

– О чем общались с Куйвашевым, если не секрет?

– Секретов нет. Мы обсуждали вопросы по активизации торгово-экономических связей, увеличения нашего экспорта и товарооборота, присутствия свердловских компаний в Армении, подготовке Екатеринбурга к проведению заявочной компании выставки ЭКСПО-2025, участия в ИННОПРОМе в следующем году, деятельности нашей общины и соотечественников. Мы поддерживаем кандидатуру Екатеринбурга, город достоин проведения Всемирной выставки в 2025 году, и Армения обязательно проголосует за уральскую столицу.

– Учитывая, что вы не первый раз приезжаете в Екатеринбург, в чем видите плюсы нашего города как кандидата?

– Во-первых, Екатеринбург второй раз подает заявку, и я отлично знаю подготовительную заявочную деятельность во время борьбы за проведение ЭКСПО-2020, много интересных проектов предстоит реализовать, много уже сделано в плане инфраструктуры. Екатеринбург и географически подходит для выставки, это центр Евразии, здесь неоднократно на высоком уровне проходили международные саммиты, встречи, конференции.

– Все больше российских туристов в плане отдыха меняют полюбившиеся Турцию, Кипр и Таиланд на туры Закавказье. В чем потенциал Армении в части увеличения турпотока?

–Турпоток действительно увеличивается, в том числе это вызвано возможностью въезжать на территорию Армении по внутренним паспортам РФ. У нас существует комбинированные туры, когда сначала туристы отдыхают в Грузии на море, потом приезжают к нам. Екатеринбург для нас важный город, потому что лететь отсюда недолго, есть прямые рейсы, и мы готовимся к проведению в январе-феврале 2019 года мероприятия «Дни туризма и культуры Армении», будем презентовать возможности нашей республики.

– Как оцениваете ситуацию на Кавказе в целом?

– Нынешняя ситуация от вчерашней особо не отличается. У всех свои ориентиры, но в наших приоритетах ничего не изменилось, мы их не меняем, мы свои обязательства перед Евразийским союзом и ОДКБ продолжаем соблюдать. Конечно, ситуация осложняется в связи с санкциями в отношении Ирана, войной в Сирии, все это как-то косвенно влияет, но ориентиры наши остаются прежними. Мы дальше будем находиться в тех парадигмах, которые были, в том числе и по отношению к России.

Посол Армении в России: «Екатеринбург достоин проведения Всемирной выставки»


Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»

 


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