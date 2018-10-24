Общество
23:59 | 25.10.2018
Михаил Ходорковский теряет влияние на молодежную аудиторию
Уральцы проигнорировали телемост с лондонским перебежчиком
Михаил Ходорковский сегодня, 25 октября, вещал из Лондона посредством телемоста для жителей Екатеринбурга и Тюмени. Специально для этих целей координатор регионального движения «Открытой России» Максим Верников (в апреле этого года Генпрокуратура признала нежелательной работу «Открытой России», созданной по инициативе Михаила Ходорковского, но Верников заявляет, что курирует отделение некой другой «ОР» – так и напишите, заявил он корреспонденту veved.ru) арендовал конференц-зал на 4 этаже Центральной гостиницы.
Анонсировалось, что онлайн-встреча начнется в 19:00, но сначала организаторы не могли найти какой-то переходник для ноутбука, а затем возникли еще некие технологические сложности. В результате ожидание затянулось на 20 минут.
Пока настраивалась трансляция, гостям предлагалось «скинуться» на аренду зала – при этом почему-то никого не смущало, что создатель и «вдохновитель» «Открытой России» Михаил Ходорковский весьма состоятельный человек и мог бы сам позаботиться о финансовой стороне вопроса. Сколько в итоге удалось собрать «спонсорских» средств неизвестно, но учитывая, что процентов 70 собравшихся оказались пенсионного возраста (при том, что Ходорковский работает на молодежную аудиторию!), вряд ли можно было рассчитывать на серьезные «пожертвования».
Из более-менее известных лиц, пришедших на встречу, можно назвать самого Максима Верникова (пытавшегося избраться в гордуму Екатеринбурга в этом году, но не зарегистрированного по причине признания ряда подписей недействительными) и Михаила Борисова – координатора реготделения политической партии «Парнас».
Первые 30 минут бывший миллиардер Михаил Ходорковский посвятил оценке внутриполитической и социальной ситуации в России, а затем стал отвечать на вопросы «зрителей». Речь заходила об объединении оппозиции (по мнению одного из присутствующих, федеральная оппозиция в лице сторонников Навального и местная действуют разрозненно и в этом – одна из главных «бед» «демократических сил»), интеллектуальной деградации элиты, вероятности крупномасштабной войны, состоянии российского образования и мировом кризисе. Последний, по оценке Ходорковского, ожидается в 2020-2023 году. «Кризис - время возможностей», – отмечает бывший владелец «ЮКОСа».
По части своих ответов Ходорковский не нашел поддержки участников телемоста. Так, тюменцы заявили, что не хотели бы для России такой парламентской демократии как на Украине (по мнению Ходорковского – парламентская демократия идеальный вариант государственного устройства), а Михаил Борисов выразил опасение, что в случае смены власти и прихода к ней левых сил, есть риск, что власть потом они тоже не отдадут, и станет ещё хуже.
В целом же, подводя итог встречи, можно сделать вывод, что мероприятие оказалось скучным, тогда как потерявшие два часа своего вечера участники ожидали яркого выступления и дебатов, а состав зрителей говорит о том, что даже наиболее оппозиционно-прозападным «активистам» более не интересно слушать сбежавших в Англию миллионеров. Молодых людей, на которых сделал ставку МБХ, были единицы – то есть и их уже не интересует тот формат действий, которые предлагает Ходорковский – даже с позиции хайпа.
По окончанию телемоста, когда участники уже встали и направились к выходу, в конференц-зал вошли сотрудники полиции – оперативники Центра по противодействию экстремизму и участковые уполномоченные, которым пришлось выполнить рутинную работу по переписи сторонников лондонских перебежчиков. Стоит отметить, что полицейские действовали буднично, вели себя корректно и никого не разгоняли – лишь взяли объяснения с некоторых граждан. Свое присутствие они объяснили поступившим заявлением о документировании деятельности «Открытой России» – организации, признанной нежелательной на территории РФ (по мнению Генпрокуратуры, её деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что угрожает основам конституционного строя и безопасности страны).
Добавим, что во время мероприятия удалось ярко себя зарекомендовать Ходорковскому местечковому лидеру «Открытой России» Максиму Верникову, в котором ряд участников нашли черты сходства с другим «демоном революции» – Львом Троцким. Только организатор Октябрьской революции, если верить историкам, получал средства из Берлина, тогда как Верников, по информации, требующей проверки – из Лондона. Вот только судя по организации телемоста, непонятно, на что идут средства лондонского «обкома».
Информационная справка: Нежелательной на территории России признана деятельность: OR (Otkrytaya Rossia — «Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc. (Институт современной России, США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).
Максим Бойков, Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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