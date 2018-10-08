Вечерние слухи. Полиция, власть и мусор

Одним из тех, кто внес раскол в гордуму Екатеринбурга, называют секретаря Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктора Шептия. Депутат Заксобрания Свердловской области перед заседанием парламента провел встречу с депутатами-единороссами, поручив им расширить комиссии и «захватить в них власть». Но не все представители «партии власти» согласились с этим, что внесло раскол в их ряды.При голосовании за изменения регламента (расширение депутатских комиссий) разлад проявил себя во всей красе — кто-то из единороссов поддержал Шептия, кто-то пошел против него.Как говорят слухмейкеры, у каждого из депутатов были свои причины выбрать ту или иную позицию. Некоторые пришли в гордуму по «спискам Тунгусова», поэтому пытались вставить палки в колеса «губернаторским», кто-то представляет интересы ФПГ, которые при смене власти в Екатеринбурге пытаются оттяпать себе какой-нибудь жирный кусок, а кто-то пытался насолить Шептию, имея на него зуб.В итоге получилось так, что городская дума не смогла выбрать членов комиссии, поэтому еще не может приступить к обсуждению бюджета Екатеринбурга на следующий год. А это вызывает опасения в «желтом доме».Говорят, что благодаря изменениям в регламенте городской думы в комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью собираются идти все 36 депутатов гордумы Екатеринбурга. Все народные избранники пытаются попасть в данный орган, от которого больше всего зависит распределение финансовых потоков бюджета муниципалитета.По словам одного из слухмейкеров, дело в том, что в гордуме большой раскол, друг другу противостоят несколько групп депутатов, которые хотят захватить власть в комиссии. Поэтому туда «запихивают» всех, чтобы была возможность договориться с большим количеством депутатов и совместными усилиями выбрать своего председателя.Новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжает чистить ряды администрации города. Своих постов уже лишились несколько заместителей главы, районные главы и менее влиятельные чиновники. Все это прогнозировалось ранее и неожиданностью для истеблишмента не стало. Вот только одна кандидатура вызывает вопросы — это заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.Слухмейкеры в областном правительстве отмечают, что Сергей Тушин имеет отношение к продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения международной выставки ЭКСПО-2025. Причем он является хорошим лоббистом и мог еще пригодиться столице Урала как минимум в течение одного месяца, пока в Париже не пройдет голосование по выбору города.Но, видимо, старые распри, а Сергей Тушин постоянно и с успехом участвовал в противостояниях на стороне «серого дома», оказались выше лоббистских возможностей в продвижении заявки Екатеринбурга пока еще замглавы города.«Чистка» администрации города будет продолжаться до Нового года. Своих постов лишатся практически все заместители главы города. Как сообщают слухмейкеры, из старой команды останутся только трое.Во-первых, это первый замглавы Алексей Кожемяко, который является неким компромиссом между различными группами противостояния, а также замглавы по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко, отвечающий за вхождение столицы Урала в отопительный сезон, и замглавы по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.К последним двум у областной власти меньше вопросов, чем к остальным заместителям главы, тем более сам глава города Александр Высокинский настаивает на том, чтобы они работали в его команде.Новые власти Екатеринбурга намерены убрать всех руководителей городских предприятий и их замов, имеющих отношение к бывшему замглавы города, экс первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову. Причем удары будут наноситься по ключевым игрокам. Зачистки начались уже в ЕМУП «Водоканал».На этом предприятии «рукой» «серого кардинала» был бывший начальник Службы экономической безопасности ФСБ, а ныне замгендиректора «Водоканала» Сергей Рахманов, который знаком с Владимиром Тунгусовым с 1995 года.Слухмейкеры уверяют, что Сергею Рахманову в «Водоканале» предложили уволиться. Причем сам нынешний замгендиректора всячески противится, понимая, что потеря этой работы для него станет большим ударом. Он уже не молод, к тому же все знают, что он помогал Владимиру Тунгусову и участвовал в ряде дел. А с таким прошлым в Екатеринбурге, где сменилась власть, ему работу не найти, к переездам же он не готов.С уходом Сергея Рахманова Владимир Тунгусов потеряет рычаг влияния на руководство «Водоканала» и частично на других коммунальщиков Екатеринбурга. Но так просто сдаваться он не намерен, говорят слухмейкеры.Нынешний раскол Екатеринбургской гордумы имеет несколько причин. Одна из них — это желание завладеть очень бюджетным, и поэтому очень денежным, ЕМУП «Водоканал». Ведь предприятие собираются приватизировать, а добро на это должен дать городской парламент.Поступок депутата Николая Смирнягина, который переметнулся на заседании гордумы от «губернаторских» к «тунгусовским», не совсем поняли в «желтом доме». Хотя слухмейкеры объясняют причину. Недавно между Владимиром Тунгусовым и совладельцем «Реновы» Евгением Ольховиком прошла встреча, где обсуждалась возможность заполучить «Водоканал» представителям Виктора Вексельберга.Николая Смирнягина ранее относили к людям «Реновы», но в ходе избирательной кампании он шел под флагом Евгения Куйвашева. Как только он получил мандат депутата, так сразу этот флаг бросил. Теперь стоит задача переманить на свою сторону (читай: на сторону Владимира Тунгусова) других парламентариев, чтобы большинством голосов внести «Водоканал» в план приватизации. А дальше дело техники.Инициатива министра культуры России Владимира Мединского по переименованию аэропорта Кольцово не нашла поддержки среди гражданского общества Екатеринбурга. Горожане массово стали критиковать позицию чиновника, который предложил дать воздушной гавани имя Татищева.В ответ на это екатеринбуржцы уже готовят акцию обнимашек. Инициаторы намерены собрать несколько сот людей, чтобы обнять аэропорт Кольцово и попытаться отстоять его название.Правда, как говорят въедливые слухмейкеры, противостояния с переименованием аэропорта можно было избежать, если бы горожане прочитали документы по смене названия. В них четко указано, что воздушная гавань не поменяет своего именования с «Кольцово» на «Татищева», предлагается добавить к существующему названию имя выдающегося деятеля. Типа аэропорт «Кольцово имени Татищева».Поговаривают, что эту мысль активно сейчас будут доносить до граждан, чтобы никаких обнимашек или других акций протеста не было из-за смены названия.1 ноября в Свердловской области региональные операторы займутся вывозом мусора. В силу вступит закон, который должен передать им права на вывоз, сортировку, переработку, утилизацию и захоронение мусора. В Екатеринбурге и Восточном округе этим занимается ЕМУП «Спецавтобаза».Правда, слухачи опасаются наступления 1 ноября, так как осведомлены о том, как обстоят дела в «Спецавтобазе». Поговаривают, что новый директор предприятия Сергей Пономарев ничуть не лучше предыдущего — Нафика Фамиева.Работа на муниципальном предприятии завалена, многие документы еще не подписаны, что-то утеряно, также есть проблема с тарифами и пониманием того, как с 1 ноября «Спецавтобаза» начнет обслуживать больше трети территории Свердловской области.Проблемы «Спецавтобазы», видимо, передаются и на ее территорию. Слухмейкеры рассказывают, что мусорная тема рассорила двух старых друзей — председателя думы Алапаевска Сайгида Билалова и главу города Сергея Беспалова.Дело в новой межмуниципальной свалке, которую намеревались открыть около города, несмотря на то, что жители города выступили против. И Сайгид Билалов, и Сергей Беспалов хотели на свалке заработать, завести туда свои компании, так как она принесет неплохие финансовые средства. Вот только не смогли между собой договориться.Поэтому Сайгид Билалов, как говорят слухмейкеры, в отместку, видимо, уже бывшему другу организовывает в думе некую фронду, чтобы ставить палки в колеса главе города и все равно реализовать проект.Такая же ситуация и в Артемовском, где глава городского округа Андрей Самочернов приглядывается к созданию новой межмуниципальной свалки. Его противником выступает местная дума.Депутат Заксобрания Свердловской области, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Геннадий Ушаков очень сильно переживает арест бывшего заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Дело в том, как говорят слухмейкеры, что в свое время Владимир Романюк искусственно сдерживал работу правоохранительных органов по расследованию о хищениях с Уралвагонзавода.Еще большую тревогу испытывает деловой партнер Ушакова Алексей Тимощук, которого свердловские полицейские подозревают в незаконных действиях с муниципальной собственностью Екатеринбурга.Добавляет страха двум вышеуказанным деловым партнерам не только арест Романюка, но и уход из властных структур Владимира Тунгусова.Поговаривают, что переживает из-за ареста Романюка и нынешний начальник отдела МВД РФ по городу Первоуральску полковник полиции Олег Грехов. В бытность свою заместителем начальника полиции ГУ МВД по Свердловской области он создал подразделение по раскрытию преступлений прошлых лет и резонансных преступлений «Кобра». Именно это подразделение вело дело Ушакова и Тимощука.Мало того, сотрудники «Кобры» даже задерживали Алексея Тимощука, но по странному стечению обстоятельств его отпустили, после чего он, как говорят слухмейкеры, покинул Россию и обосновался в Сингапуре.Что еще более интересно, неизвестной остается судьба собранных вещественных доказательств и оперативных материалов по делу Тимощука, которые, по слухам, после перевода Грехова в Первоуральск бесследно исчезли.Арест начальника ОЭБиПК УМВД по городу Екатеринбургу Эдуарда Воронина вызвал положительные эмоции у жителей ЖСК «Западный». У них забрезжила надежда, что будет справедливое расследование в отношении застройщика Владимира Михеева.Слухмейкеры поясняют, что Эдуард Воронин был «крышей» Владимира Михеева и спасал его от всех неприятностей, которых, судя по количеству обманутых дольщиков и заявлений от них, было множество. Правда, при Воронине все заявления и обращения с целью привлечь к ответственности Михеева растворялись в недрах ОЭБиПК УМВД по городу Екатеринбургу.Сильнейшее беспокойство арест Эдуарда Воронина вызвал у следователя городского УМВД Таирова. Именно этот сотрудник полиции вел дело неугодного Михееву подрядчика Белоусова, который оказался за решеткой и отбывает сейчас наказание в ИК-53 в Верхотурье.Как говорят сплетники, у родственника Таирова по чистой случайности нашлась квартира в ЖСК «Западный». Они добавляют, что самое интересное — время возникновения проблем у Белоусова и появление квартиры у родственника следователя странным образом совпадают.Кроме того, как заверяют слухмейкеры, пайщики кооператива на собраниях на начальном этапе строительства ЖСК «Западный» человека с фамилией родственника Таирова не встречали.В Каменске-Уральском не утихает история с возможным избиением детей полицейскими. Как говорят слухмейкеры, родители несовершеннолетних предложили пройти полиграф, причем это должны сделать как пострадавшие подростки, так и подозреваемые полицейские.Однако сотрудники правоохранительных органов от такой проверки отказались, сославшись на то, что данный вид доказательств юридической силы в суде не имеет.По информации слухмейкеров, сегодня руководителю отдела полиции № 24, где, предположительно, пытали детей, Алексею Андрееву поступило предложение написать рапорт об уходе на пенсию. А вот следователям, «работавшим» с детьми, не повезло. Им сказали, что руководство ничего поделать не сможет, и предложили сушить сухари — их ждет суд.