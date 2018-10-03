Общество
21:29 | 5.10.2018
Неделя игорного бизнеса и ФСБ на Урале
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
В Екатеринбурге ожидают приезда главного российского гаишника
На следующей неделе Екатеринбург с официальным служебным визитом может посетить начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. В его предварительном графике значатся встречи с руководителем региональной ГИБДД Алексеем Кисляковым и заместителем губернатора Азатом Салиховым.
В администрации Екатеринбурга улыбку вызвала инициатива Александра Буркова
В Екатеринбург за опытом приехала делегация из Омска. Сибиряки перенимают инициативы уральцев по благоустройству, созданию общественного пространства, строительству и другие достижения столицы Урала.
При этом, как отмечают слухмейкеры, данная поездка в «сером доме» вызвала улыбку у ее работников. Ведь омичей в Екатеринбург послал нынешний губернатор Омской области Александр Бурков, который в бытность еще свердловским политиком и лидером «Справедливой России» нещадно критиковал работу «серого дома» и его инициативы по преображению столицы Урала.
— Омичей, конечно, встретили хорошо, но ряд чиновников при повествовании о достижениях Екатеринбурга сибирякам уже вставляли пару фраз о том, что вот эту прекрасную инициативу критиковал лично Бурков, а вот против этой он даже устраивал акции, — говорят слухмейкеры.
Из администрации Екатеринбурга вице-мэры собираются уходить красиво
Вслед за Алексеем Белышевым администрацию Екатеринбурга, по слухам, должны покинуть еще четыре заместителя главы. Им, как и Белышеву, дадут шанс уйти красиво, а не так, как рядовым чиновникам, которых просто уведомили об отставке.
Причем каждому из нынешних замов дают право самим выбрать способ оставления поста, как это сделал Алексей Белышев, прокомментировав свое увольнение тем, что не согласен с кадровой политикой Александра Высокинского.
Слухмейкеры говорят, что уже на следующей неделе один из заместителей заявит, что нашел более прибыльную работу и поэтому покидает пост. Другие пока гадают над формулировками.
Тунгусов мстит: мусорки и теплоснабжение
Бывший первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов продолжает влиять на регион. Злые языки говорят, что Владимир Георгиевич мстит нынешнему главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, который ранее был в команде «серого кардинала», а теперь перешел на сторону губернатора Евгения Куйвашева.
Во-первых, скандал с мусорными свалками, которые уже образовались в различных частях Екатеринбурга, специально совпал со временем избрания на пост Александра Высокинского. Проблемы с мусором в столице Урала должны были возникнуть еще летом, так как контракты и деньги на вывоз мусора из Екатеринбурга закончились 1 июля, но коммунальщики не подали виду, что им не платят, а спокойно продолжали работать. Когда же Высокинский получил пост, то в городе сразу перестали вывозиться отходы.
Во-вторых, в Екатеринбурге продолжаются скандалы с пуском тепла. Говорят, что лояльные Владимиру Тунгусову теплоснабжающие компании специально задерживают поставку тепла в квартиры горожан, чтобы вызвать их гнев, а часть шишек свалить на Александра Высокинского.
Инсайдеры утверждают, что на этом месть не закончится.
Новый начальник свердловской полиции оказался трудоголиком
Новый заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области — начальник полиции Александр Постовалов с первых дней службы в регионе «озадачил» сослуживцев и подчиненных, проявив необычайно высокий уровень активности. Источники в силовой среде отмечают, что Постовалов пытается вникнуть во все детали работы, много задает вопросов и с утра до вечера сидит в рабочем кабинете.
Евгений Боровик судится с главком
Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Боровик озаботился собственной репутацией. Источники из его окружения рассказывают, что экс-парламентарий всеми способами (в том числе судебными) добивается удаления неких сведений из информационной базы свердловской полиции. По слухам, информация касается привлечения Боровика к уголовной ответственности, однако выяснить, действительно ли он был обвиняемым по уголовному делу и привлекался по какой-либо статье УК РФ, не удалось.
В Каменске коммунальщикам грозят возбуждением уголовного дела
Жители поселка Мартюш Каменского района, где в январе-феврале этого года было нарушено тепло- и водоснабжение жилых домов и социальных объектов, вновь жалуются на отсутствие отопления в квартирах. При этом весной по распоряжению губернатора из областного бюджета были выделены средства на ремонт инфраструктуры, деньги освоены, но должного результата сельчане не дождались. В Мартюше обсуждают, что готовы ждать еще два-три дня, после чего напишут коллективное обращение к депутату Вячеславу Вегнеру, уже сейчас готовому обратиться с заявлением в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении лиц, причастных к коммунальному коллапсу.
«Благотворительность» в «белом доме» может сыграть злую шутку со свердловским депутатом
Свердловский депутат Илья Гаффнер рискует вновь оказаться в центре медийного скандала. По слухам, он каким-то образом причастен к установке ящика для сбора денег для больных детей в здании свердловского правительства под брендом известного благотворительного фонда либо материальной выгоде от данной деятельности. Выяснилось также, что история, связанная с фондом, ведет к «офшорной» компании, зарегистрированной на Сейшелах по одному адресу с рядом фирм, имеющих признаки компаний-однодневок.
Гофенберг разделила судьбу с челябинцем
Отцом будущего ребенка свердловской пиарщицы Валентины Гофенберг является уроженец Челябинской области. Такая информация курсирует в её окружении. Сообщается, что мужчина является не только её возлюбленным, но и однопартийцем. Так, по слухам, повысить демографию на Урале решил некто Александр Родиков, который возглавляет (либо возглавлял) отделение партии «Родина» в Алапаевске.
Екатеринбургские силовики не спят по ночам
Полицейские Екатеринбурга второй месяц «дежурят» по ночам на улицах города. Участковые и оперативники уголовного розыска пытаются выследить лиц, причастных к участившимся поджогам личного автотранспорта жителей. И хотя о некой банде поджигателей официально не заявляется, речь идет действительно об умышленном и систематическом уничтожении автомобилей группой лиц. По другой версии, действует пироман-одиночка. Полицейские патрулируют дворы как в пешем режиме, так и устраивая засады из личных авто.
Педагогов Екатеринбурга не стали ограничивать в общении с прессой
Департамент образования администрации Екатеринбурга решил усилить работу по пиар-сопровождению своей деятельности. Сообщается, что директорам школ, детских садов и профильных муниципальных учреждений дадут больше свободы в общении со СМИ. В связи с этим на прошлой неделе на площадке гимназии № 2 для них провели небольшой обучающий семинар, после чего отправили самостоятельно обучаться и нарабатывать практику взаимодействия с прессой.
Супругу Курача отыскали в Испании
Супруга экс-начальника свердловского ОЭБиПК Олега Курача, якобы задержанного ФСБ вместе с Владимиром Романюком (на самом деле полковник находится на свободе и узнал о задержании бывшего коллеги из СМИ), наслаждается жизнью жены отставного полицейского. По слухам, часть своего свободного времени она проводит в Испании, катаясь за рулем роскошного спортивного автомобиля.
В окружении Романюка нашлись бизнесмены, чьи дети работали в подчинении у Воронина
«Разработка» оперативниками ФСБ ближайшего окружения экс-начальника свердловской полиции Владимира Романюка подтвердила его связи с армянскими бизнесменами. По слухам, Романюк является близким другом отца бывшего оперуполномоченного отделения по выявлению преступлений в сфере металлургии, транспорта, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Левона Мелконяна Вардана Мелконяна. В январе 2018 года Левон Мелконян решением Свердловского областного суда был признан виновным в покушении на получение через посредника взятки в размере 300 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В свердловском Росреестре переживают за архив
Рядовые сотрудники архивного отдела Управления Росреестра по Свердловской области опасаются за вверенное имущество. На условиях анонимности они рассказывают, что износ помещения архива, расположенного на улице Луначарского, весьма высокий и недалек тот час, когда перекрытия не выдержат нагрузки и рухнут, после чего хранящиеся документы будет не восстановить вследствие ЧП. Впрочем, подобное развитие событий может быть на руку определенным должностным лицам ведомства. По слухам, в архиве не хватает части документов, и если при проверке информация вскроется, то перед ответственными сотрудниками, включая руководителя, встанет вопрос о поиске новой работы.
В Полевском вышли на свободу «друзья» мигрантов
Спецоперация, проведенная оперативниками отдела «М» свердловского УФСБ и регионального ГУ МВД России в ОМВД Полевского, после которой были задержаны бизнесмены Дмитрий Муллаяров и Арзу Шахмалиев, обвиняемые в организации незаконной миграции, может закончиться едва ли не оправданием коммерсантов. По слухам, несмотря на собранную доказательную базу, следствие идет вяло, что позволило обвиняемым ходатайствовать об освобождении из СИЗО. В спецслужбах опасаются, что уголовное дело без общественного резонанса в СМИ заволокитят, а виновные уйдут от ответственности.
Екатеринбургу собираются вернуть ряд полномочий
Депутаты гордумы Екатеринбурга начали рассматривать инициативу по возвращению городу полномочий, касающихся неразграниченных земель, рекламы и градостроительства. Пока эти новости носят неофициальный характер, и в СМИ парламентариев попросили данную информацию не давать.
Причин, как говорят слухмейкеры, несколько. Процесс возвращения ряда полномочий Екатеринбургу будет долгим и постепенным, поэтому никто не будет гнать коней. Еще одной причиной стала неподготовленность чиновников мэрии к возвращению полномочий: в «серый дом» набирается новая команда и пока не понятно, способна ли она справиться с новыми задачами.
В гордуме Екатеринбурга начались торги за председательство в комиссиях
Говорят, что практически все депутаты нового созыва городской думы Екатеринбурга переругались между собой. Дело в том, что они пытаются поделить комиссии представительного органа и получить хорошую должность — председателя или его заместителя.
Причем борьба идет на нескольких фронтах. «Люди Тунгусова», которых меньшинство, не сдают позиции и пытаются переиграть «людей Куйвашева» в получении заветных должностей. В дело идет торг и ранние договоренности между политическими группировками.
Причем слухмейкеров удивляет, что борьба разворачивается не только между представителями, например, «партии меньшинства» и «партии большинства» за «местную» комиссию, но и между представителями одной партии, которые шли на выборы по одну сторону баррикад.
Слухмейкеры поговаривают, что уже было пару раз во время споров заявлено, что ситуацию в ручном режиме придется «разруливать» губернатору Евгению Куйвашеву, без которого депутаты могут даже пустить в ход кулаки.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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