Аппаратная война в свердловском Росреестре привела к массовым увольнениям

Фото: ОТВ

Фото: ОТВ

Назначенный 6 августа на должность исполняющего обязанности директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области Рафаэль Лутфуллин, прикомандированный в регион из соседнего Ханты-Мансийского автономного округа (там он занимал аналогичную должность), начал с глобальных изменений – и вовсе не с тех, которые были бы поддержаны коллективом. 14 сентября Рафаэль Лутфуллин сообщил компетентным органам о массовом высвобождении работников возглавляемого им учреждения в связи с его ликвидацией. Увольнению подлежат все без исключения работники – а это 501 человек, среди которых немало профессионалов в области землеустройства и кадастра. 14 декабря для них будет последним рабочим днем. Каждому из них положена материальная компенсация – выплаты будут производиться за счет бюджета, нагрузка на который и так весьма высокая ввиду необходимости выполнения социальных гарантий и обещаний, данных политиками различного уровня перед выборами.Вероятно, искать новую работу придется и сотрудникам филиала Кадастровой палаты по ХМАО, где трудится порядка 150 человек. Такие выводы можно сделать, исходя из неофициальной информации, которая ранее курсировала на уровне слухов, а теперь подтверждается из разных источников: филиалы кадастровой палаты ХМАО и Среднего Урала сначала ликвидируют, а затем их планируется объединить в одно учреждение. Идея кажется весьма бредовой: расстояние от Екатеринбурга до Ханты-Мансийска почти 1000 километров. То есть почти с таким же «успехом» можно было объединять, например, Свердловскую и Самарскую области. Куда логичнее бы казалось сгруппировать Свердловскую и Челябинскую или Свердловскую и Курганскую области, но выбор пал именно на ХМАО. При этом в других регионах ни о каком слиянии разговор не идет.В связи с этим появилось предположение, что идея является вовсе не пилотным проектом, а одним из механизмов по избавлению от Владимира Вафина – директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области, которого временно заменяет Лутфуллин. Дело в том, что Вафин длительное время находится в конфликте с начальником Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Игорем Цыганашем, который ранее мог пересекаться с Лутфуллиным по работе в ХМАО – то есть его персона для Цыганаша является более привлекательной и лояльной.Изначально Игорь Цыганаш пытался «убрать» Владимира Вафина более простыми способами, организуя массовые проверки его деятельности. Единственное, что у него получилось, – добиться выговора от 27 декабря 2017 года в адрес Вафина в связи с выявлением восьми нарушений в деятельности филиала Кадастровой палаты по Свердловской области. Хотя, если внимательно их изучить, то, по сути, нарушений там нет либо они носят поверхностный, технический характер. Например, в акте проверки было указано, что Кадастровая палата должна проводить экспертизу поступающих от граждан и организаций документов, а чуть позже вышло решение суда, что специалисты этого делать не обязаны – в их полномочиях лишь ввод сведений данных документов в электронную базу. Другое нарушение касалось сроков выдачи сведений следователю, который расследовал некое уголовное дело и затребовал информацию. В заявке он сам указал, что хочет получить ответ нарочным, но так и не пришел за ним, в связи с чем сотрудники Кадастровой палаты отправили документы по почте. Собственно, за что и «получили» – проверяющие посчитали, что информация к следователю поступила с запозданием. Другие нарушения также были либо «притянутыми», либо выявлены до назначения Вафина на должность.Владимир Вафин пытался оспорить выговор, вынесенный по результатам проверки, через суд, но рассмотрение дела по странному стечению обстоятельств передали переведенному в Екатеринбург судье из Челябинской области, откуда в феврале 2017 года и прибыл на Средний Урал Игорь Цыганаш. Совпадение? Какое решение примет судья, пожалуй, можно было предугадать еще заранее. После Нового года Владимир Вафин некоторое время поработал, затем вышел в отпуск, после чего вновь на больничный в связи с долгим периодом восстановления – сказывается состояние здоровья, ухудшившееся после жестокого нападения, которое произошло 10 декабря 2017 года на парковке возле дома, где он проживал.В период между вынесением выговора и временным, но вынужденным отпуском попытки сместить Владимира Вафина с должности не прекращались. Сначала 28 декабря 2017 года распоряжением вышестоящего начальства его лишили кадровых полномочий якобы в связи с проведением оргштатных мероприятий. Вернули их уже Рафаэлю Лутфуллину, который тут же перетянул из ХМАО своего соратника Юрия Белоусова на должность заместителя директора филиала Кадастровой палаты Свердловской области. Характерно, что полномочия вернули не с формулировкой об окончании оргштатных мероприятий (которые закончились еще в марте 2018 года), а в связи с назначением его на должность. То есть получается, что распоряжение от 28 декабря было своего рода наказанием Вафину за попытки внедрить предложенную им антикоррупционную систему, которая не нашла одобрения у Игоря Цыганаша.Шансов трудоустроиться в новообразованную объединенную структуру у некоторых сотрудников крайне мало: судя по всему, туда будут набирать по принципу личной преданности. Присягнул – взяли, не поклонился – иди на биржу труда. Например, если бы начальник Полевского отдела Управления Росреестра по Свердловской области Владислав Юнусов (как и Цыганаш, приехавший из Челябинской области) работал в Кадастровой палате, то имел бы все шансы сохраниться. Иначе как можно объяснить информацию о том, что Юнусов мог проводить учетные действия с объектами недвижимости, расположенными в соседнем муниципалитете – в Ревде? Так, по словам сотрудников Росреестра, регистратор сам принял данную заявку и оформил право собственности на две бани, при этом его не удивило, что площадь построек составляет всего три квадратных метра. Такой ситуации можно было избежать, если бы еще два года назад была внедрена система автоматического распределения заявок, что пытался сделать Владимир Вафин.Не исключено, что после объединения филиалов кадастровых палат ХМАО и Свердловской области аналогичным образом поступят с другими учреждениями. Например, объединят в одну все кадастровые палаты УрФО, и тогда Игорь Цыганаш получит под свой контроль настоящего «монстра». Такие планы в неофициальных разговорах уже называют безумием.«Пока «тренируются» на свердловчанах и северянах. Зачем – никто объяснить не может, а видимых причин для ликвидации самостоятельных филиалов нет. Если говорить об оптимизации, то в чем она заключается? Напротив, создание новой структуры потребует средств. Кадастровые палаты Свердловской области и ХМАО не «уживутся»: в ХМАО запустили ЕГРН, у нас нет. Как можно на фоне едва работающей ЕГРН (в конце августа система, аккумулирующая информацию о недвижимости, «зависла» в 49 регионах после того, как в одночасье «рухнула» в Новосибирске) проводить непонятные реорганизации? Чего они добиваются? После августовского «апокалипсиса» принято решение приостановить переход на ЕГРН до 2019 года в связи с тем, что система еще совсем «сырая», – прокомментировали ситуацию собеседники издания.