Общество
12:05 | 21.08.2018
«Выборы - выборы, члены избиркома…»: самовыдвиженцу грозит снятие с предвыборной гонки
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту подмены документов членами избиркома
Как сообщило вчера издание Znak.com со ссылкой на собственный информированный источник, следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов, документов референдума, если это деяние совершено членом избирательной комиссии). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Причиной возбуждения дела послужила подмена подписных листов, предоставленных кандидатом в гордуму и действующим депутатом ЕГД Александром Смолиным в окружную избирательную комиссию. Народный избранник в очередной раз идет на выборы по одномандатному округу № 17.
Получается, что сам кандидат как бы и ни при чем, а в подмене замешан не установленный пока (слово «пока» является ключевым) сотрудник избирательной комиссии. По итогам доследственной проверки, этот «пока не установленный» сотрудник избиркома в период с 31 июля по 3 августа осуществил подмену подписных листов, оставленных в пользу кандидата Смолина.
25 июля Александр Смолин представил в окружную комиссию 343 подписи на 120 листах в поддержку своего самовыдвижения, а 3 августа, когда комиссия рассматривала вопрос о регистрации Смолина кандидатом в депутаты, член комиссии с правом совещательного голоса Константин Фролов обратил внимание коллег на наличие не зафиксированных ранее исправлений в подписных листах. Кроме того, в представленных Смолиным листах, как утверждает Фролов, также отсутствовали некоторые предусмотренные законодательством сведения.
Чтобы официально подтвердить наличие недостатков в спорных подписных листах, Константин Фролов предложил комиссии исследовать их на проходящем заседании и уже по итогам исследования принять решение о регистрации Смолина или отказе в ней. Однако окружная комиссия отказала Фролову в его предложении, сославшись на то, что подписные листы убраны в сейф, а доставать их никто не намерен. После чего Константин Фролов направил жалобу в Следственный комитет.
Вчера в суде Чкаловского района города Екатеринбурга продолжилось рассмотрение иска кандидата в депутаты гордумы от партии «Яблоко» Романа Евдокимова. Он, как и Константин Фролов, требует отменить регистрацию Смолина на выборах, причина — сомнения в подлинности подписей, стоящих в подписных листах кандидата Смолина. Свидетели, выступающие в суде со стороны истца, утверждают, что подписные листы были подменены прямо в сейфе в здании окружной избирательной комиссии. В качестве свидетелей Евдокимов пригласил членов избирательной комиссии, направленных кандидатами от партий «Справедливая Россия» и «Единая Россия».
Истец настаивает, что часть подписей в пользу Смолина от имени разных избирателей была оставлена одним и тем же человеком. В качестве доказательства к суду был привлечён эксперт-почерковед, который прямо во время заседания указал на недостоверные подписи в документах.
Заседание по делу продолжится сегодня, 21 августа.
Сам кандидат в депутаты Александр Смолин, комментируя происходящее изданию URA.RU, сказал, что не знает о возбуждении уголовного дела, в котором фигурирует его фамилия: «Я целыми днями работаю в округе. Сейчас вот говорю с избирателями, которые уже долгое время сидят без горячей воды. И не успеваю следить за тем, как юристы моих оппонентов отрабатывают свою зарплату».
Особо хочется отметить, что это не первый случай, когда участники предвыборной гонки говорят о вмешательстве в процесс выборов административного ресурса, оказании давления как на кандидатов, так и на членов избирательных комиссий, о фальсификации документов, которые предоставляются в избирательные комиссии. Но, пожалуй, это первый случай, когда жалобы рассматриваются беспристрастно и в соответствии с законодательством, а по выявленным фактам возбуждается уголовное дело. Хочется верить, что это заставит задуматься всех: чиновников, членов избирательных комиссий — о том, что нарушение избирательных прав или фальсификация итогов волеизъявления народа не останутся не замеченными правоохранительными органами, а лица, виновные в совершении подобных преступлений, понесут наказание в соответствии с законодательством РФ.
© «Вечерние Ведомости»
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