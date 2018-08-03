«Это праздник тех, кто здесь родился и вырос»



Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов

В субботу, 4 августа, площадь перед Домом культуры в Белоярском городском округе была полностью заполнена людьми — по признанию местных жителей, столь массового празднования не было даже в прошлом году, когда здесь отмечали 330 лет поселку. В этом году, по самым скромным оценкам, в гуляньях приняло участие более 1500 человек, тогда как годом ранее не больше 500. К тому же повезло с погодой — на улице светило солнце, температура достигала +20 градусов.Праздничная площадка была условно разделена на две: первая была расположена напротив здания администрации Белоярского городского округа, где разместили детскую зону с аттракционами, батутами и прочими развлечениями. Вторая площадка находилась непосредственно возле ДК, где проходила торжественная часть празднования, организованного во многом усилиями нового начальника управления культуры администрации БГО Анастасии Деминой.Мероприятия сопровождались выступлениями как творческих коллективов, так и спортсменов. Например, воспитанники детско-юношеской спортивной школы показали свои навыки по тхэквондо (их тренером выступает депутат местной думы Денис Шапочкин), а группа самбистов под руководством тренера Эльфата Хисбулина устроила спортивное шоу.В рамках Дня района и поселка были вручены памятные подарки юбилярам — 90-летним Александре Башуровой, Елене Щербининой, Любови Юченковой и Анастасии Бабенковой, а также 95-летним Ольге Махаевой и Вере Никишиной, которые, несмотря на почтенный возраст, лично пришли на праздник.Почетными грамотами главы Белоярского городского округа за добросовестное исполнение служебных обязанностей, за достигнутые успехи в труде, упорство и активную жизненную позицию были награждены механизатор участка овощеводства АО «Белореченский» Александр Кочнев, начальник центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения ФКУ «59 отряд федеральной противопожарной службы» по Свердловской области в Белоярском районе Николай Бабенков, автокрановщик-водитель «Учебно-опытного хозяйства «Уралец» Николай Русин, тракторист Златогоровского отделения ООО «Семена Урала» Анатолий Чаркин и продавец магазина № 73 в селе Некрасово Елена Брызгалина.Также были награждены выпускники, которые окончили школу с золотыми медалями. В этом году отличились 17 девушек и юношей. Всего же стены родных школ в Белоярском городском округе покинули 392 выпускника, которые уже поступили в техникумы и вузы. Глава БГО Андрей Горбов выразил надежду, что после окончания учебных заведений они вернутся в Белоярку. Сделал он на этом акцент и в своем поздравлении.«День рождения района — это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом он развивался, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Много замечательных людей вписали свои имена в биографию района, они принесли родному Белоярскому почет и уважение. Хочу отметить, что, встречая свой очередной день рождения, Белоярский не стареет. Все программы социального и экономического развития ориентированы в первую очередь на молодёжь, поэтому район будет продолжать жить и активно развиваться. Сейчас идет процесс обновления, благоустройства района: строятся газовые котельные, модернизируются теплопроводы, ремонтируются автодороги, системы водоснабжения. Успешно осуществляют производственную деятельность наши предприятия, которые не только обеспечивают рабочими местами наших жителей, исправно платят налоги в местный бюджет, но и прославляют наш район на всю страну», — заявил Андрей Горбов.В аналогичном ключе высказался и секретарь Белоярского местного отделения партии «Единая Россия», генеральный директор одного из градообразующих предприятий муниципалитета, Белоярской фабрики асбокартонных изделий, Игорь Лаврентьев.«С момента образования района на территории построены колхозы и совхозы, промышленные предприятия и фермы, дороги, больницы, школы и дома культуры. Сегодня наш район — территория, где стабильно развивается сельское хозяйство и промышленное производство, успешно решаются многие жизненно важные проблемы: ремонтируются дороги, строятся газопроводы, работает программа переселения граждан из ветхого жилья, развивается социальная инфраструктура и сфера услуг, делается все возможное для развития творчества. Я бесконечно благодарен ветеранам войны и труда, руководителям всех предприятий и организаций района, всем, кто проводит свои рабочие будни на полях, в больничных палатах, в школьных классах, в детских садах, на сценах сельских клубов и спортивных площадках. Спасибо всем за ваш вклад в развитие территории, за труд, творчество и добрые традиции!» — поблагодарил земляков Игорь Лаврентьев.Добавим, что участие в массовых гуляньях приняли и представители депутатского корпуса. Так, Владимир Бекетов, руководитель фракции партии «Единая Россия» в думе Белоярского ГО, провел на площади весь день, встретив немало знакомых лиц.«Уважаемые жители Белоярского городского округа! От лица фракции «Единая Россия» в Думе Белоярского городского округа и от себя лично поздравляю вас с днем рождения поселка Белоярский и Белоярского района. Желаю крепкого уральского здоровья, благополучия в семьях и новых трудовых успехов на благо Белоярского района!» — обратился Владимир Бекетов к землякам.Его коллега, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который в 2015–2016 годах боролся за возвращение тепла в квартиры замерзающих жителей Белоярки, приехать на День района не смог, поэтому решил передать поздравление через наше издание.«Я желаю Белоярскому городскому округу избавиться от проблем прошлого периода, стать территорией развития, комфортной для жителей и удобной для проживания, чтобы здесь строилось как можно больше спортплощадок для детей и в домах всегда было тепло», — говорит Вячеслав Вегнер.