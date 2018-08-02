Чеченский генерал гостит на Урале

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Заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальник полиции Апты Алаудинов приехал с неофициальным визитом на Средний Урал, где провел несколько встреч с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета. Генерал-майора неоднократно встречали в дорогих ресторанах Екатеринбурга в компании свердловских силовиков, а также представителей чеченской диаспоры. О чем шел разговор, неизвестно, но Апты Алаудинов выглядел крайне сосредоточенным и почти не улыбался.По слухам, Апты Алаудинов приехал с целью разобраться в уголовном деле, по которому проходит его земляк — по версии следствия, тот выступал киллером в заказном убийстве бывшего совладельца одной из крупных управляющих компаний Екатеринбурга, обслуживающей дома в Чкаловском районе города. Преступление было совершено несколько лет назад, но в прошлом году свердловским оперативникам удалось установить местонахождение убийцы, который скрывался на Северном Кавказе, и конвоировать его на Урал. Если верить сплетникам, то на свидетелей по уголовному делу оказывается давление — их различными способами пытаются убедить, что убийство совершил другой человек, который, к слову, уже готов взять всю вину на себя.ЕМУП «Екатеринбургобщепит», которое управляет торговой базой на улице Комсомольской, 71, в следующем году ждет реорганизация. Муниципальное предприятие, как ранее сообщалось, преобразуют в акционерное общество, после чего продадут частным лицам. По слухам, на имущество базы и на земельный участок положили глаз как застройщики, так и организованные группировки, контролируемые авторитетными в определенных кругах лицами. В числе последних — Олег Пузо и депутат городской думы Екатеринбурга Николай Антонов. Ожидается, что сделку по продаже базы будет контролировать заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Наталья Гренадерова.Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, судя по всему, начал »мусорную» войну с главой Заречного. Дело в том, что с 2003 по 2012 года Кислицын руководил этим городом, наладив крайне тесный связи с руководством управляющих компаний. По слухам, он дал указание владельцам УК вывозить бытовой и крупногабаритный мусор, рассчитывая на то, что жители Заречного не будут разбираться кто прав – кто виноват и обрушатся с критикой на главу. Так и произошло – все недовольство жителей от скопища нечистот они вымещают на градоначальнике.«А в это время управляющие компании не успевают осваивать деньги, сейфы уже полные. Ведь затрат-то никаких, мусор не вывозится, а управляшки за каждый куб берут с жителей по 500 рублей», – рассуждают наблюдатели.Довыборы в думу Белоярского городского округа стали очередным поводом вспомнить о темном прошлом ряда кандидатов. Так, в Белоярке жители друг другу пересказывают историю о коммунисте Павле Баширове. По слухам, в бытность депутатом прошлого созыва у Баширова были проблемы с полицией — силовики то ли возбуждали, то ли собирались возбудить против него уголовное дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание» (максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы). До суда дело не дошло в связи с примирением сторон. Слухмейкеры предполагают, что заявление на Баширова писала его возлюбленная, которую он якобы застукал с любовником. Однако это лишь одна из версий.Поговаривают также, что та самая бывшая супруга Баширова, которая якобы пострадала от рук ревнивого мужа, собирается обратиться в суд с иском о взыскании с Баширова половины стоимости двух земельных участков, полученных и проданных в бытность его депутатом. Подтверждения этой информации пока нет, и на настоящий момент это не более чем слухи, но Павлу Баширову стоит призадуматься: а по-мужски ли судиться с женщиной, которая дарила ему любовь и заботу?Почти все руководство УМВД России по Екатеринбургу ушло в отпуск, рассказывают слухмейкеры. Среди тех, кто решил набраться сил, — начальник УМВД Сергей Кулагин, замначальника полиции по охране общественного порядка Александр Дмитриев и замначальника полиции Владимир Мильков. В их отсутствие пытается заработать аппаратный вес бывший руководитель спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, полковник Андрей Кирчанов, которого недавно повысили до врио замначальника городского УМВД.В Пышминском районе Свердловской области обсуждают странную сделку между структурой Министерства обороны РФ в лице АО «Сосновское», филиал Первомайский» (банкротства головного предприятия компании добиваются налоговики), и ООО «Победа», которое связывают с «молочным королем» Сергеем Майзелем. По слухам, ООО «Победа» по договору аренды «оборонщики» передали несколько десятков гектаров земли в поселке Первомайском, несмотря на сомнительную славу Майзеля в муниципалитете — его фамилия регулярно всплывает, когда сельчане рассуждают на тему развала бывших колхозов. Не исключено, что ООО «Победа», возглавляемое Евгением Захватовым, рассчитывает в перспективе приобрести арендуемые земли за бесценок, выкупив перед кредиторами АО «Сосновское» миллионные долги.В мэрии Екатеринбурга новое негласное распоряжение — бороться с агитацией партий на выборах депутатов в гордуму. Причем чиновникам необходимо ее не просто искать, а также фотографировать, чтобы отправить жалобы на ее незаконное размещение, а затем срывать.Конечно, речь идет обо всех партиях за исключением «Единой России», кандидаты от которой курируются как раз мэрией. Главным врагом стали эсеры, которые заклеивают город своими агитками, иногда и не в подходящих для этого местах — на домах, столбах и дверях подъездов.По словам слухмейкеров, у «Справедливой России» перед выборами появились довольно большие деньги, поэтому они в состоянии заклеить агитацией весь город. Другого метода, как срывать плакаты, в администрации Екатеринбурга не придумали.В Полевском разворачивается скандал, связанный с капремонтом многоквартирных домов. Как рассказывают местные сплетники, федеральная программа проваливается: горожане не понимают, как и куда тратятся деньги, есть вопросы по срокам и качеству работ.Главной проблемой местные граждане считают то, что по программе капремонта домов ремонтируют только многоквартирники в северной части Полевского, про южную — забыли. Причем данное решение приписывают нынешнему главе городского округа Константину Поспелову, который занял пост в прошлом году.«Южане» намерены поднять шум из-за неправомерного, по их мнению, распределения средств.Жители Екатеринбурга завалили районные администрации заявлениями по факту вырубки зеленых насаждений во дворах и на придворовых территориях. Горожане опасаются, что таким образом управляющие компании и прикормленные ими чиновники методично расширяют места под платные гоп-парковки, которые являются одной из доходных статей для УК. В ситуацию уже готова вмешаться прокуратура, которая инициирует судебные иски в интересах жильцов.Центр подготовки и призыва граждан на военную службу в Егоршино могут передать из ведения свердловского Департамента молодежной политики в региональное министерство общественной безопасности. По слухам, инициатива принадлежит директору Департамента Ольге Глацких. Идеей явно недоволен директор государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания граждан» Герой России Игорь Родобольский, для которого центр в Егоршино был самым ценным активом. В случае реализации идеи отпадет необходимость как в самом Центре патриотического воспитания, которому грозит ликвидация, так и встанет вопрос о том, куда пристроить Родобольского.Техникум «Рифей», где помимо «гражданских» специальностей отдельным блоком идет обучение на спасателей и пожарных, рискует лишиться материально-технической базы, обеспечивающей их подготовку. Дело в том, что, по сути, она никогда образовательному учреждению и не принадлежала, а являлась собственностью отряда «СпасУрал», который после смены руководства в техникуме намерен расторгнуть сотрудничество. Своего оборудования в необходимом количестве у «Рифея» нет, как и специалистов, которые тоже обсуждают возможность покинуть техникум. Таким образом, встает вопрос о подготовке студентов, родители которых уже бьют тревогу и готовят обращения на имя губернатора Евгения Куйвашева и министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова, который был одним из идеологов создания «Рифея».Избирательная пиар-кампания «Криминал рвется во власть!», автором которой считается администрация Екатеринбурга, пока проваливается. Избиратели не клюнули в очередной раз на эту приманку и не верят в старые страшилки про ОПС. Как говорят слухмейкеры, кураторы выборов не разочаровываются и не собираются возвращать деньги за провальную кампанию. Для поддержки акции политтехнологи придумали нападение, но на этот раз не на куратора или агитаторов выборов, а на самого кандидата от «Единой России». Правда, фамилия кандидата, на которого будет инициировано нападение, пока не называется. Слухмейкеры утверждают, что это будет один из претендентов на депутатский мандат в Чкаловском районе Екатеринбурга.