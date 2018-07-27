Общество
10:59 | 28.07.2018
Названо имя самого богатого депутата свердловского Заксобрания
и… его коллеги, который прожил всего на 5,7 тысяч рублей в год
Если измерять «среднюю температуру по больнице», то 2017 год для депутатов Заксобрания Свердловской области закончился неплохо. Все вместе они стали богаче почти на 120 миллионов рублей. А вот по отдельности кто-то стал богаче, кто-то беднее, а кто-то и вообще перешагнул порог не просто бедности, а нищенского существования. Читая раскрытую информацию о некоторых из них, так и хочется достать из кармана пару сотен рублей, и дать несчастному. Именно с них, самых бедных, и начнём. А затем, перескочив «середнячков», которые заработали от 500 тысяч до одного миллиона за год, как например Евгений Лобов, заработавший за 2017 год 543 тысячи, Александр Ладыгин — 579 тысяч или Павел Мякишев с 907 тысячами чуток не дотянувший до миллиона, перекинемся на богатых.
Итак, меньше всех в 2017 году заработал Геннадий Ушаков, лидер «Справедливой России» в Свердловской области. Сумма его годового дохода, согласно документу, 5,7 тысяч рублей. В год! Слава Богу, хоть жить есть где, в соответствии с документом, квартира у «несчастного» депутата – 118 квадратных метров. О наличии богатой супруги или зажиточных детях, на которых числятся несметные богатства, в документе ничего не говорится. Может он просто, как его бывший коллега по думе и по партии, Армен Карапетян, забыл указать их при заполнении декларации? Всё может быть, но прожить на такой доход не удавалось ещё ни кому, даже депутату «надо меньше есть» Илье Гаффнеру, который, кстати, занял второе место в списке «бедняков», заработав за 2017 год 374 тысячи рублей. Ну, это хотя бы средняя заработная плата по стране – 31 тысяча, и даже чуть больше, рублей в месяц. На эту сумму, после оплаты коммуналки, следуя собственным советам о питании, прожить можно. Живёт же большая часть населения на среднюю зарплату, соответственно и Гаффнер прожить может.
Дальше идёт большинство «середняков» заработавших, как мы уже написали, от 500 тысяч до одного миллиона. Перечислять их не будем, в их декларациях нет ничего необычного. Перейдём к богатым и самым богатым депутатам ЗССО, и посмотрим, кто из них стал ещё богаче, а кто сдал позиции по отношению к 2016 году.
И так, начнем, пожалуй, с крайне спорной фигуры Евгения Зяблицева. Если говорить о самом депутате, то он сам он – самый «бедный» из богатых. За прошлый год народный избранник задекларировал доход в 1,4 миллиона рублей. Из имущества у Зяблицева есть два земельных участка и нежилое помещение. Всё скромно и достойно как кажется. Но если учесть доходы супруги главы регионального отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» и президента Свердловского регионального общественного движения «Зяблицев-Фронт», то он смело войдёт в первую тройку самых богатых депутатов ЗакСО. Жена Евгения Зяблицева за 2017 год заработала больше 66 миллионов рублей. Числятся на ней – почти две тысячи гектаров земли, квартира, дом, 14 комнат в квартирах (на правах долевого участия), два гаража, 12 нежилых помещений, три трубопровода, две теплотрассы и 109 метров железнодорожных путей.
На втором месте снизу – первый заместитель председателя Законодательного Собрания — Виктор Шептий. Его доход, в сравнении с 2016 годом, увеличился на 1,3 млн рублей и составил 5,2 млн рублей против 3,9 годом ранее. В собственности у Виктора Шептия два земельных участка (590 и 625 кв. метров), две квартиры (99 и 46,9 кв. метров), BMW Х5, снегоход и автоприцеп.
Следом за своим первым заместителем идёт председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, заработавшая в 2017 году 5,5 миллиона рублей. Доход председателя тоже вырос, в 2016 году доход Бабушкиной составлял 4,3 млн рублей. В собственности у неё изменений не произошло, как и годом ранее она владеет тремя земельными участками общей площадью 3450 квадратных метров, жилым домом, тремя квартирами и гаражом. Из автотранспорта у неё всё тот же старенький ВАЗ-2106 – полученный в наследство.
Исполнительный директор Уралвагонзавода Владимира Рощупкин, который совсем недавно упал со скалы на Чусовой, но, к счастью, избежал серьёзных травм, задекларировал 16,2 миллиона рублей годового дохода.
Следующим в списке претендентов на звание самого богатого депутата идёт Валерий Савельев. В прошлом году депутат заработал 19,3 миллиона рублей, но всё же уступил по уровню доходов своей жене. Жена Валерия Савельева заработала 27,8 миллионов. На чету Савельевых зарегистрированы 36 легковых и грузовых автомобилей, два снегохода, мотовездеход, несколько погрузчиков, прицепов и экскаваторов, и в довесок – моторная лодка.
Ещё одним проигравшим в гонке за состоянием своей супруги является глава компании Brozex – Вячеслав Брозовский. Как следует из декларации, он заработал за год чуть более шести миллионов рублей, а вот обогнавшая его в гонке супруга 19,8 миллиона.
Доход экс-главы администрации Первоуральска, а ныне управляющего директора ПНТЗ Алексея Дронова составил за прошлый год 33,1 млн рублей, и вырос по сравнению с 2016-м очень даже существенно. В 2016 году доход депутата был 4,5 млн.рублей. В собственности у Дронова 1300 квадратных метров земли, две квартиры и три гаража. Из автотранспорта — Audi А8, Мерседес Benz G500, снегоход и прицеп Респо M35L.
Более чем на 15 миллионов обошёл Дронова экс-директор компании «Ренова-СтройГруп» Виктор Маслаков. Пошедший, кстати, на конкурс по выборам главы Екатеринбурга. Как показывает практика этого депутата, находиться в областной думе выгоднее. По сравнению с позапрошлым годом, его доход увеличился и составил 47,1 млн рублей. В 2016 году Виктор Маслаков заработал только 25,3 млн рублей. Из недвижимости у представителя строителей в областном парламенте – земельный участок (3000 кв. метров), жилой дом (450 кв. метров), две квартиры (288 и 118 кв. метров) и гараж, хотя автомобиля у него нет.
Переходим к первой тройке богатейших депутатов Законодательного собрания Свердловской области.
На третьем месте расположился директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров. Он задекларировал 48,3 миллиона рублей дохода. В собственности у Никифорова тысяча «квадратов» земли, жилой дом, баня и доля в квартире площадью 237 квадратных метров. Из авто-мототехники за ним числятся 2 снегохода, мотовездеход и Audi S8. Жена депутата заработала за 2017 год 4,4 миллиона рублей. У неё в собственности три земельных участка (общей площадью 3,2 тысячи кв. м.), два дома (162 кв. м. и 137 кв. м.), квартира, доля в ещё одной квартире и два автомобиля – внедорожник Mercedes-Benz ML 350 и Audi A8.
На втором месте по уровню доходов находится генеральный директор группы компаний «Радуга» Александр Серебренников. В прошлом году его доходы составили 67,9 миллиона рублей. Из недвижимого имущества у депутата три земельных участка общей площадью более трёх тысяч квадратных метров – полностью, доля в земельном участке площадью в две тысячи «квадратов», два дома, две квартиры, баня и доля в доме площадью более чем в 1200 квадратных метров. Супруга Александра Серебрянникова заработала за 2017 год чуть больше 695 тысяч рублей. Никакого имущества на неё не зарегистрировано.
Ну и наконец, здесь должны звучать фанфары, самый богатый человек в Законодательном собрании Свердловской области и, причём не первый год – Алексей Кушнарев. За 2017 год депутат заработал 109,5 миллиона рублей. Чтобы читателей не мучил вопрос: «Откуда деньжищи?», скажем, что кроме депутатства Алексей Кушнарёв занимает пост управляющего директора НТМК и Качканарского ГОКа. Из имущества у Кушнарева есть земельный участок площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и дом площадью чуть более 465 квадратных метров. У супруги депутата доходов нет, а из имущества – квартира 110 квадратных метров и автомобиль Porsche Cayenne.
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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