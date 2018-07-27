Названо имя самого богатого депутата свердловского Заксобрания



Илья Гаффнер, согласно декларации, один из самых бедных свердловских депутатов

[b]Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий увеличил свой доход за год на 1,3 млн. рублей

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Если измерять «среднюю температуру по больнице», то 2017 год для депутатов Заксобрания Свердловской области закончился неплохо. Все вместе они стали богаче почти на 120 миллионов рублей. А вот по отдельности кто-то стал богаче, кто-то беднее, а кто-то и вообще перешагнул порог не просто бедности, а нищенского существования. Читая раскрытую информацию о некоторых из них, так и хочется достать из кармана пару сотен рублей, и дать несчастному. Именно с них, самых бедных, и начнём. А затем, перескочив «середнячков», которые заработали от 500 тысяч до одного миллиона за год, как например Евгений Лобов, заработавший за 2017 год 543 тысячи, Александр Ладыгин — 579 тысяч или Павел Мякишев с 907 тысячами чуток не дотянувший до миллиона, перекинемся на богатых.Итак, меньше всех в 2017 году заработал Геннадий Ушаков, лидер «Справедливой России» в Свердловской области. Сумма его годового дохода, согласно документу, 5,7 тысяч рублей. В год! Слава Богу, хоть жить есть где, в соответствии с документом, квартира у «несчастного» депутата – 118 квадратных метров. О наличии богатой супруги или зажиточных детях, на которых числятся несметные богатства, в документе ничего не говорится. Может он просто, как его бывший коллега по думе и по партии, Армен Карапетян, забыл указать их при заполнении декларации? Всё может быть, но прожить на такой доход не удавалось ещё ни кому, даже депутату «надо меньше есть» Илье Гаффнеру, который, кстати, занял второе место в списке «бедняков», заработав за 2017 год 374 тысячи рублей. Ну, это хотя бы средняя заработная плата по стране – 31 тысяча, и даже чуть больше, рублей в месяц. На эту сумму, после оплаты коммуналки, следуя собственным советам о питании, прожить можно. Живёт же большая часть населения на среднюю зарплату, соответственно и Гаффнер прожить может.Дальше идёт большинство «середняков» заработавших, как мы уже написали, от 500 тысяч до одного миллиона. Перечислять их не будем, в их декларациях нет ничего необычного. Перейдём к богатым и самым богатым депутатам ЗССО, и посмотрим, кто из них стал ещё богаче, а кто сдал позиции по отношению к 2016 году.И так, начнем, пожалуй, с крайне спорной фигуры Евгения Зяблицева. Если говорить о самом депутате, то он сам он – самый «бедный» из богатых. За прошлый год народный избранник задекларировал доход в 1,4 миллиона рублей. Из имущества у Зяблицева есть два земельных участка и нежилое помещение. Всё скромно и достойно как кажется. Но если учесть доходы супруги главы регионального отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» и президента Свердловского регионального общественного движения «Зяблицев-Фронт», то он смело войдёт в первую тройку самых богатых депутатов ЗакСО. Жена Евгения Зяблицева за 2017 год заработала больше 66 миллионов рублей. Числятся на ней – почти две тысячи гектаров земли, квартира, дом, 14 комнат в квартирах (на правах долевого участия), два гаража, 12 нежилых помещений, три трубопровода, две теплотрассы и 109 метров железнодорожных путей.На втором месте снизу – первый заместитель председателя Законодательного Собрания — Виктор Шептий. Его доход, в сравнении с 2016 годом, увеличился на 1,3 млн рублей и составил 5,2 млн рублей против 3,9 годом ранее. В собственности у Виктора Шептия два земельных участка (590 и 625 кв. метров), две квартиры (99 и 46,9 кв. метров), BMW Х5, снегоход и автоприцеп.