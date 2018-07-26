Общество
20:32 | 27.07.2018
В Белоярскую думу идут ранее судимый бизнесмен, бывший полицейский и учитель физкультуры
Старые-новые лица: кто собирается побороться за мандат в вотчине Ильи Гаффнера
Результаты голосования в думу Белоярского городского округа 2016 года показали, что в рядах «Единой России», несмотря на членство в партии, царит разброд и шатание. Одни депутаты от «ЕР» оказались сторонниками тогда еще главы Павла Юдина (и его родственника Ильи Гаффнера), другие критиковали его за непрофессионализм и крайне безответственное отношение к управлению сферой ЖКХ. После ухода Юдина в свердловское правительство в октябре 2017 года его место занял молодой и перспективный 34-летний Андрей Горбов, которого выбрали депутаты на конкурсной основе из числа предложенных кандидатур.
Андрей Горбов, вступив в должность, столкнулся с крайне безответственным подходом ряда депутатов к решению жизненно важных для муниципалитета вопросов. Решающее большинство в 14 голосов из 20 при голосовании на думе по наболевшим темам ему пусть и редко, но удавалось набрать — народные избранники успевали вовремя «включить голову».
В конце 2017 года один из депутатов, Владислав Гилев, сложил с себя полномочия в связи с назначением на должность и. о. главы БГО (ушел из мэрии весной 2018 г., сейчас является помощником депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера), а в мае 2018 года по его пути пошла Анастасия Демина, которая возглавила Управление культуры местной администрации. Оба парламентария являлись сторонниками новой администрации, которая, таким образом, потеряла двух союзников в думе и, как следствие, два голоса, а два мандата по округам № 4 и № 15 стали вакантны.
В июне 2018 года были объявлены довыборы в думу, на которые заявились 14 кандидатов. «Вечерние ведомости» изучили личности тех, кто идет в муниципальную думу.
Одномандатный избирательный округ № 4 (станция Баженово)
В округе, от которого избиралась сложившая полномочия Анастасия Демина, изначально планировали принять участие в выборах 8 кандидатов, однако по состоянию на 27 июля их осталось лишь 5. Так, самовыдвиженец инженер Анатолий Самойлов сам снял свою кандидатуру, а кандидатам Михаилу Макарову (был выдвинут ЛДПР) и Николаю Яковлеву («Справедливая Россия») отказали в регистрации в территориальной избирательной комиссии. Впрочем, у них еще есть время оспорить решение. В противном случае представители двух парламентских партий, представленных в Госдуме, не примут участие в довыборах. Но и без них кампания обещает быть интересной.
Так, «Единая Россия» выдвинула бывшего начальника ОВД Заречного Рената Рахматуллина, который имеет в Белоярке поддержку как в политических, так и бизнес-кругах. Остались у него связи и в силовых структурах. В настоящий момент это один из самых вероятных претендентов на победу. В 2016 году он уже участвовал в выборах, но тогда его опередил Сергей Платоненко, который больше всех потратил на свою предвыборную кампанию (61 тысячу 200 рублей!).
«Когда встал вопрос, кем заменить в думе Анастасию Демину, однозначно было принято решение, что это должен быть член партии «Единая Россия». И не просто член партии, а, учитывая неоднозначный состав думы, где важен голос каждого, он должен быть человеком-стержнем, который готов взять на себя удар, отстаивать свое мнение, бороться за общую идею, идти нога в ногу с общей командой, с партией. Встал большой вопрос: кто это будет? Посмотрели вокруг — особо желающих не было. Поэтому я сам обратился к Ренату Рахматуллину, инициатива от меня исходила», — заявлял ранее в комментарии для veved.ru секретарь Белоярского местного отделения партии «Единая Россия», генеральный директор одного из градообразующих предприятий муниципалитета, Белоярской фабрики асбокартонных изделий, Игорь Лаврентьев.
По его словам, Ренат Рахматуллин за время службы в правоохранительных органах проявил себя как честный и порядочный офицер, который зарекомендовал себя делами.
«Если такой депутат будет в думе, то, пожалуй, лучше и не придумать. Хотелось, чтобы он усилил работу фракции «Единой России», где не всегда, к сожалению, однопартийцы хотят слышать друг друга», — рассказал Игорь Лаврентьев.
Оппонентом Рената Рахматуллина выступит временно не работающий Павел Баширов, которого выдвинула КПРФ. Ранее он уже являлся депутатом Белоярской думы. В ноябре 2015 года он заявил, что написал заявление о сложении депутатских полномочий и в ближайшее время выйдет из рядов компартии. Своего обещания он так и не сдержал, отозвав заявление о сложении депутатского мандата. Могут ли избиратели доверять народным избранникам, которые не держат своих слов, — вопрос для каждого сугубо личный. Павел Баширов периодически проявляет активность в социальных сетях, выступая с нападками в адрес новой администрации Белоярки. За чей счет он намерен избираться, учитывая, что является официально безработным, — неизвестно. Зато известно, что ранее, когда Баширов работал на ОАО «Птицефабрика Свердловская», он угрожал поджечь дом своему коллеге Уфимцеву Е.Г.
Кроме Рената Рахматуллина и Павла Баширова, по округу № 4 свои кандидатуры также выставили трое самовыдвиженцев. Это бизнесмен Сергей Степаненко, предприниматель Олег Романов и коммерческий директор ООО «Сигарный клуб» Сергей Рябков. Последний, к слову, был трижды судим за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, побои и самоуправство. Судимость погашена в декабре 2014 года.
Одномандатный избирательный округ № 15 (село Логиново, поселок Марамзино, ДНТ «Залесье», село Черноусово, деревни Гилева и Шиши)
В этом округе «Единая Россия» сделала ставку на учителя ОБЖ и физкультуры Черноусовской средней школы № 19 Сергея Кетова, который, как и Ренат Рахматуллин, является основным претендентом на победу. Его главным оппонентом можно назвать пенсионера и бизнесмена Марата Аляутдинова (КПРФ), который пытался выиграть выборы в 2016 году, но проиграл Денису Шапочкину. Среди других кандидатов — Игорь Поворознюк (ЛДПР), самовыдвиженцы Александр Бучельников и Иван Косолапов, а также Сергей Медведевских («Справедливая Россия»).
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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