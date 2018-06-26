Протестовать – в тайгу

14:50 | 27.06.2018

Акциям против пенсионной реформы не дают набрать обороты

Власти практически всех свердловских городов, где были поданы заявки на проведение протестных акций против изменений в пенсионном законодательстве, рассматриваемых с подачи правительства России в Госдуме, воспользовались проверенным методом и отказали в проведении мероприятий против повышения пенсионного возраста. Так, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле все места, заявки на которые были поданы в администрации муниципалитетов, оказались заняты.



Как рассказывает координатор областного отделения движения «Левый фронт» Константин Анисимов, у памятника Ленину в Нижнем Тагиле в рабочий день 4 июля члены местного отделения «Единой России» решили провести «согласованное» мероприятие, в связи с чем площадка оказалась занята.



«Мы тут шутим - не сменили ли единороссы ориентацию. Политическую, разумеется. Ведь никогда раньше у памятника Ленину они не собирались. А пожелавших высказать свое мнение о пенсионной реформе, проводимой, кстати, представителями партии «Единая Россия», отправили за 80 километров от Путинграда - в живописную деревню Усть-Утка, расположенную среди горно-уральской тайги, на берегу не менее живописной реки Чусовой. Что примечательно, отправили, возмущённых пенсионной реформой людей, куда подальше, тоже члены «Единой России»», - иронично говорит Анисимов.

Четыре площадки в Екатеринбурге, на которые также были поданы заявки, что уже даже не удивительно, тоже оказались заняты.



«Например, в парке Камвольного комбината соберутся белорусы поговорить о Минске», - назвал причину отказа Анисимов.



Действительно, а где же ещё поговорить белорусам о Минске, как не в екатеринбургском парке Камвольного комбината? Не в столице же братского государства.



«Территория Камвольного комбината позволила бы нам провести акцию, у нас на нее заявлено не больше 100 человек, не помешали бы белорусскому представительству», - резонно заметил Анисимов.



Позиция властей в данном вопросе понятна: показать, что на местах все спокойно, а население если и недовольно повышением пенсионного возраста, то не настолько, чтобы выходить митинговать на площади.»Погудят в интернете, и успокоятся», – вероятно считают в чиновничьих кабинетах. А там и российская сборная по футболу, если повезет, выиграет в 1/8 финала Чемпионата мира у сборной Испании, и народ чуть успокоится, будучи опьяненным успехами наших спортсменов.



Если провести митинг в Екатеринбурге все же не удастся, то Свердловская область будет одним из регионов, где «всё спокойно». Тогда как проведение митингов и пикетов, в рамках кампании «Народ против повышения пенсионного возраста», согласовано в Кургане, Перми и Челябинске. Всего же акции пройдут более чем в 70 городах России. По данным Конфедерации труда России (КТР), согласованы акции в 30 городах.. Ещё более полусотни протестных акций, там, где власти не знают как нарушить закон, не нарушая его, находятся в «подвешенном» состоянии.



В ряде городов желание выступить организатором выразили сразу 2-3 общественных и политических объедений, но получить разрешение удалось не всем.



«В ряде мест органы власти затягивают принятие решения по их согласованию. В других регионах выдвигают неформальные предложения по изменению дня акции. Также массовое распространение получила известная практика по изменению места проведения акции на труднодоступное, что часто де-факто является тривиальным отказом», - отметили в пресс-службе КТР.



В Свердловской области не получается согласовать акции связанные с пенсионной реформой не только «Левому фронту». В число «отказников» вошла и «Справедливая Россия». Так как митинг согласовать не получается даже на окраине, 26 июня активные члены партии устроили у здания Законодательного собрания Свердловской области пикет в знак несогласия с новой пенсионной реформой, предполагающей повышение пенсионного возраста. Двое молодых справедливороссов развернули плакат с надписью «Сдохнем на работе». И хотя на время мундиаля любые митинги в Екатеринбурге запрещены, полицейские отнеслись к акции терпимо. Активистов в отделение не увезли, стражи порядка взяли объяснения и попросили свернуть плакат.



И хотя в большинстве случаев мероприятия с пенсионной тематикой по тем или иным причинам не согласовывают, в ряде городов акции всё же состоялись с 16 по 25 июня.



«На данный момент согласованные акции прошли в 7 городах, и по-нашему мнению опыт однозначно показывает: практика цивилизованного взаимодействия чиновников и организаторов уличных акций является общественным благом для всех», - уверены в Конфедерации труда России.



14 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет (вместо текущих 60), для женщин - до 63 (вместо 55). Работодатели и правительство документ поддержали, профсоюзы выступили против.