Общество
12:30 | 13.06.2018
Москвичи «спасли» екатеринбургский завод по производству реагентов для Водоканала
Коммунальная безопасность региона оказалась в руках «варягов»
В декабре 2017 года компания «Центрреагент» подавала заявление о признании АО «Реагенты Водоканала» банкротом в связи с наличием задолженности в размере 18 миллионов 920 тысяч рублей. Второго апреля 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ООО «Экологический фонд «Вода Евразии» (ИНН 6670097944) о вступлении в дело о банкротстве в связи с задолженностью в 10 миллионов 693 тысячи рублей. Таким образом, суммарная задолженность составляла почти 30 миллионов рублей, но, несмотря на это, во введении процедуры наблюдения было отказано. Выяснилось, что 18 апреля 2018 года АО «Реагенты Водоканала» уплатило долг перед ООО «Экологический фонд «Вода Евразии», погасив задолженность. Откуда предприятие изыскало средства?
По одной из самых обсуждаемых версий, для погашения задолженности использовались заемные средства, которые могли быть предоставлены основным, если практически не единственным контрагентом завода — небезызвестной московской компанией «Метахим», заключившей ранее эксклюзивный трехлетний контракт с МУП «Водоканал» Екатеринбурга на поставку реагентов. Есть мнение, что выигравшая конкурс компания не имеет собственных производственных мощностей, достаточных для выполнения контракта, а поставляемый собственный продукт проигрывает по качественным характеристикам производимому АО «Реагенты Водоканала» реагенту «Бопак-Е» и непригоден для использования в водном хозяйстве Екатеринбурга.
Если дело обстоит именно так, то возникает вопрос о дальнейшей судьбе АО «Реагенты Водоканала», чья финансовая зависимость от ООО «Метахим», вероятно, перешла из формата «производитель — сбытовик» в новую стадию «заемщик — кредитор». В таком случае погашение старых долгов за счет приобретения новых является лишь подкидыванием масла в огонь финансовой несостоятельности завода. Тем более, что в таком случае кредитором завода становятся не просто обычные контрагенты, а фактически монополист рынка реагентов в Екатеринбурге, от которого на сегодня зависит судьба АО «Реагенты Водоканала».
Все это происходит на фоне продолжающегося корпоративного конфликта соучредителя и директора АО «Реагенты Водоканала» Ольги Богомазовой со своими миноритарными акционерами и расследования уголовных дел, фигурантом которых рискует стать предпринимательница, в том числе в связи с банкротством принадлежащего ей ООО «Экологический фонд «Вода Евразии».
По мнению ряда других акционеров АО «Реагенты Водоканала», убытки предприятия вызваны недобросовестным осуществлением Богомазовой обязанностей по контролю, а также ненадлежащей организацией системы управления, что причинило обществу убытки в виде взысканной судом суммы штрафа в размере 2,3 миллиона рублей за несвоевременное исполнение договорных обязательств по договору подряда с ООО «Центрреагент». То есть она допустила ситуацию, когда общество было привлечено к имущественной ответственности, что подтверждено решением Арбитражного суда Свердловской области, вступившим в законную силу.
С самого начала хозяйственных отношений, сложившихся между ООО «Центрреагент» и АО «Реагенты Водоканала» (с 2006 года), в ходе которых общество выполняло работы по изготовлению на своих производственных мощностях полиалюминия гидрохлорида, изготовление необходимого количества продукта выполнялось АО «Реагенты Водоканала» всегда в срок. Неисполнение обществом обязательств по договору подряда от 01.12.2015 началось только тогда, когда на должность генерального директора общества была назначена Ольга Богомазова, что может свидетельствовать о её непрофессионализме и отсутствии делового опыта.
Как ранее сообщал veved.ru (читать здесь), cпециалисты считают, что сегодняшняя ситуация на АО «Реагенты Водоканала» может повлечь серьезные перебои в поставках реагентов, предназначенных для очистки питьевой и сточных вод, и, как следствие, срыв выполнения муниципального контракта на их поставку екатеринбургскому Водоканалу. Предбанкротная ситуация на предприятии сложилась в последние годы после того, как контрольный пакет акций оказался в руках Ольги Богомазовой — вдовы скончавшегося в 2009 году легендарного директора ЕМУП «Водоканал» Олега Богомазова.
Проблемы начались в 2016 году, когда руководитель «Реагентов Водоканала» отказалась от реализации предложенного другими акционерами инвестиционного проекта на сумму 200 млн рублей, вместо этого сконцентрировавшись на корпоративном конфликте с группой российско-венгерских инвесторов, заявивших о хищении принадлежащих им акций. При этом от управления предприятием миноритарные акционеры были полностью отстранены.
В результате действий команды Богомазовой с рынка начал уходить признанный одним из наиболее качественных реагентов «Бопак-Е», а вместо него стал закупаться аналог, не всегда соответствующий требованиям. Если в результате череды корпоративных конфликтов производитель реагента марки «Бопак-Е» (АО «Реагенты Водоканала») не сможет обеспечить москвичей бесперебойными поставками, то Екатеринбург и близлежащие города ждет экологическая катастрофа. По мнению депутата Государственной думы Дмитрия Ионина, которому поступило обращение участников рынка, внутренние конфликты «Реагентов Водоканала» не должны влиять на качество водоподготовки в Екатеринбурге.
«Сейчас есть угроза срыва миллиардного контракта на поставку реагентов — если поставки прекратятся, это будет полномасштабная ЧС, без этих реагентов вода будет не просто некачественной, она будет небезопасной для человека и разрушительной для коммунальных сетей», — заявлял ранее парламентарий.
Фото: ЕМУП «Водоканал»
© «Вечерние Ведомости»
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