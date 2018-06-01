«Список Тунгусова» прошел фильтр через праймериз



Фото: Новый день



Фото: Новый день



Фото: Новый день



Фото: Новый день



Фото: Яромир Романов, znak.com



Фото: znak.com

Хотя, особо удивляться нечему. Вчерашнее предварительное голосование вернуло город в избирательные компании 90-х годов. Использовалось и снятие с праймериз по надуманным предлогам, и массовый подвоз избирателей к участкам, и подкуп во всех формах – от подарков и лотерей до банального голосования за деньги. Набор провокаций тоже был запущен в ход – съёмочная бригада ездила по участкам и снимала постановочный сюжет, в ходе которого один из актеров исполнял роль подкупаемого избирателя, а второй – «змея-искусителя», предлагавшего проголосовать за материальное вознаграждение. О машине с челябинскими госномерами (В 272 НУ), на котором передвигалась группа, сообщали наблюдатели.Правда лидер свердловских единороссов Виктор Шептий сам лично нарушений не усматривает, отмечая, что «на самих счетных участках никаких подкупов или других нарушений нет».«Вблизи помещений где-то у нас осуществляется выдача купонов неких. Один такой случай мы уже разбирали — когда была жесткая привязка к кандидату Александру Колесникову, мы его из бюллетеней вычеркнули (по жалобе другого участника праймериз – общественника Дмитрия Чукреева – Прим. ред.). И если в других случаях также будет осуществляться привязка к конкретным кандидатам, мы их из списков вычеркнем — мы и завтра имеем на это право», – заявлял накануне Виктор Шептий.Почему при этом Шептия не смутил тот факт, что те самые купоны на скидки в потребительском кооперативе горожане видели в руках совершенно других кандидатов, неизвестно. Что показательно, проведение лотерей, раздачу призов и приглашений на праздники, которые пользовались спросом среди избирателей, главный единоросс нарушениями почему-то не считает.«Я по-прежнему считаю, что сняли меня в отсутствие законных оснований, все это делается в интересах существующих депутатов, чтобы они прошли в думу при поддержке администрации. Здоровые силы не пускают, несмотря на то, что у нас президент заявил о курсе на обновление, и у «Единой России» была прекрасная инициатива — праймериз. Но в нашем городе эта инициатива сведена на нет», - говорит Александр Колесников.Он, как и другие, стал свидетелем красноречивых очередей из желающих проголосовать, среди которых было немало знакомых друг другу лиц, коллег. Коллег, потому, что одновременно на участках для голосования появлялись коллективы детских садов, школ, поликлиник. Вы думаете добровольно? Нет. Громко из этих несчастных, конечно же, никто ничего не скажет. Но ведь себя-то не обманешь, и все они знают, что на праймериз пошли только из-за боязни быть уволенным или остаться без премии.А взять к примеру массовый поход в качестве кандидатов на праймериз директоров школ города. Полные списки кандидатов мы приводить не будем, но директоров школ и других детских образовательных учреждений, в привязке к территориальным группам, всё-таки перечислим. И так:• Железнодорожная территориальная группа № 4: Людмила Голубова (директор МБОУ СОШ № 119, беспартийная) и Татьяна Сурмятова (директор МАОУ СОШ № 148, беспартийная);• Железнодорожная территориальная группа № 5: Наталья Резчикова (директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность», беспартийная);• Кировская территориальная группа № 6: Елена Крюкова (директор МАОУ-Гимназия №47, член «ЕР»);• Кировская территориальная группа № 7: Наталья Петрова (директор МБУКДО «Екатеринбургская детская театральная школа», беспартийная);• Ленинская территориальная группа № 9: Елена Дерягина (директор МБОУ «Дом детского творчества детей Ленинского района города Екатеринбурга», беспартийная) и Алексей Мешавкин Алексей (директор МБОУ ДО ДЮСШ № 8 «Локомотив», член Партии);• Октябрьская территориальная группа № 11: Никита Гирфанов Никита (директор МАОУ СОШ №7, член Партии) и Александр Курелюк (директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток», беспартийный);• Октябрьская территориальная группа № 12: Татьяна Трекина (директор МАОУ СОШ № 92, беспартийная) и Елена Грачева (директор МБОУ ДО ДЮСШ «Факел», беспартийная);• Орджоникидзевская территориальная группа № 13: Елена Рогова (директор МАОУ СОШ № 68, беспартийная);• Орджоникидзевская территориальная группа № 14: Леонид Поляков (директор МАОУ Лицей № 128, член Партии) и Александр Мусанов (тренер-преподаватель по киокусинкай в МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 19 «Детский стадион», беспартийный);• Орджоникидзевская территориальная группа № 15: Владимир Нагибин (директор МАУ «Спортивный- оздоровительный комплекс «Калининец», беспартийный),• Галина Арбузова (директор МАОУ СОШ № 67, член Партии) и Надежда Воробьева (директор МАУК ДО «Детская школа искусств № 5», член Партии),• Чкаловская территориальная группа № 17: Светлана Палкина (директор МАОУ – СОШ № 137, член Партии).Итого получилось 18 человек. А еще приплюсуйте сюда семь главных врачей больниц города, и вы поймете, почему коллективы школ и персонал поликлиник и больниц так массово шёл проголосовать за кандидатов в кандидаты.После закрытия участков для голосования и подсчёта голосов, отданных за того или иного кандидата, глава свердловского отделения партии Виктор Шептий на брифинге подвёл некий итог дня, сообщив, что за день к ним в организационный комитет «Единой России» по праймериз в гордуму Екатеринбурга поступило 126 жалоб. Нарушения, поступившие в оргкомитет праймериз, связаны с жалобами на подкуп, подвозы, агитацию на участках.«По 10-20 обращений на одну тему. Кандидатов, действия которых оспариваются 2 — 3»,— сообщил он.Партийцы, кстати, заверили, что будут работать по каждой жалобе и каждому заявителю дадут аргументированный ответ.Представил руководитель регионального отделения «Единой России» и первых победителей предварительного голосования в своих территориальных группах. Один из победителей, согласно озвученным правилам, пойдет по одномандатному округу, второй возглавит территориальный список.Группа №1 — действующие депутаты Ира Овчинникова и Алексей Бородин;группа №2 — действующий депутат, представитель «Таганского Ряда» Сергей Мелехин и главный врач МУЦГБ №2 Константин Савинов;группа №3 — действующий депутат, и.о. начальника «Управление капитального строительства Свердловской области» Олег Кагилев и общественница Анастасия Немец;группа №4 — действующий депутат Александр Мяконьких и секретарь Железнодорожного местного отделения «Единой России» Сергей Колесников.группа №5 — действующий депутат, и.о. председателя думы, директор ЗАО «Таганский ряд» Виктор Тестов и журналист Иннокентий Шеремет;группа №6 — замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев и председатель координационного совета ООО «Областной центр поддержки предпринимательства» Александр Худяков;группа №7 — действующий депутат, управляющий ООО «ЛСР» Владимир Крицкий и юрист Алексей Мещеряков;группа №8 — главврач Екатеринбургского перинатального центра Сергей Мартиросян и директор МАУ «Спортивный комбинат «Урал» Николай Баталов;группа №9 —действующий депутат Елена Дерягина и директор ООО «Металпроминвест» Виталий Крупин;группа №10 — действующий депутат Николай Смирнягин и главный врач ООО «Первая детская поликлиника» Сергей Боярский;группа №11 — первый замдиректора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павел Пустозеров и директор ООО УК ЖКХ «Октябрьского района» Михаил Плешаков;группа №12 — генеральный директор ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктор Карташев и главный врач МАУ ГБ №36 «Травматологическая» Станислав Лукин;группа №13 — действующий депутат, советник генерального директора ЗАО «Орджоникидзевская Управляющая жилищная компания» Александр Найданов и руководитель МАОУ СОШ №6 Елена Рогова;группа №14 — депутат Заксобрания Свердловской области Игорь Володин и бизнесмен Владимир Смирнов;группа №15 — юрист Алексей Вихарев и директор МАОУ СОШ № 67 Галина Арбузова;группа №16 — главврач МАУ «ДГБ №8» Дмитрий Праздничков и действующий депутат Дмитрий Сергин;группа №17 — глава Чкаловского отделения «Единой России» Елена Бондаренко и директор МАОУ СОШ № 137 Светлана Палкина;группа №18 — действующий депутат ЕГД Анатолий Шарапов и специалист Чкаловского местного отделения СРО ВПП «Единая Россия» Лариса Алексеева.Услышав список победителей, невольно задумаешься, что правы были те члены партии, которые говорили о давно принятом решении по победителям на праймериз. Ведь оглашённый Шептием предварительный список победителей, с высокой точностью повторяет «список Тунгусова». Исключение составили четыре территориальные группы. В группе № 14 – член «списка» Владимир Смирнов проиграл Игорю Володину, в группе № 15 – директор МАУ «Спортивный-оздоровительный комплекс «Калининец» Владимир Нагибин – Алексею Вихареву, в группе № 17 – Игорь Пушкарёв – Елене Бондаренко и в группе № 18 – Сергей Зайков – Анатолию Шарапову.