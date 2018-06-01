Общество
09:37 | 4.06.2018
В Белоярском может повториться коммунальный апокалипсис «юдинских» времен
Всему виной — «наследие» бывшего главы и «кучка» депутатов
31 мая дума Белоярского городского округа собралась на очередное заседание, в повестку был внесен вопрос о выделении муниципальных гарантий МУП «Новые технологии» — предприятию, обеспечивающему теплом и водой население, детские сады, школы, объекты культуры и здравоохранения. До назначения главой Белоярки Андрея Горбова в конце октября 2017 года средства «Новых технологий» буквально разворовывались — в штате числились рабочие, которые фактически не выполняли своих обязанностей (так называемые «мертвые души»), а долги перед ресурсниками за подачу тепла и электроэнергии выросли до 56 миллионов рублей. Налоги же и вовсе не платились, образовалась задолженность в размере 30,8 миллиона рублей.
Новому главе Андрею Горбову удалось не допустить банкротства предприятия, куда оно стабильно скатывалось последние два года. На заседании думы 31 мая исполняющий обязанности главы администрации Белоярского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Полуяктов выступил с отчетом об итогах отопительного сезона 2017–2018 годов. В конце своего заявления он отметил, что с целью стабильного прохождения отопительного периода необходимо выделить МУП «Новые технологии» муниципальные гарантии в размере 25 миллионов рублей на частичное погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
«До 1 августа если газовики и энергетики не получат деньги, то подадут на банкротство, и всё повторится снова — невыплата заработной платы и тому подобное», — предупредил парламентариев Андрей Горбов.
И. о. председателя думы Борис Комлев, хоть и считается в политтусовке Белоярки человеком, близким к команде экс-главы Павла Юдина, напомнил, что следующее заседание думы состоится лишь через месяц, 28 июня, и тоже обратился к депутатам, сказав, что «лето пролетит незаметно», но часть народных избранников отказалась голосовать за выделение гарантий МУПу. За выделение средств отдали свои голоса 10 депутатов (для утверждения требовалось 11), трое были против, еще четверо воздержались. В числе тех, кто отказался поддержать муниципальное предприятие, Иван Десятков, а также единороссы Евгений Казаков и Владимир Кузьминых.
В конце заседания, после того как депутаты единогласно проголосовали за выделение 11,5 миллиона рублей на оплату муниципального контракта по капитальному ремонту Камышинского гидроузла на реке Исеть и за выделение 1 миллиона 340 тысяч рублей на ремонт зданий Белоярского районного дома культуры, которые необходимо привести в соответствие пожарным нормам, появилось предложение повторно поднять вопрос о выделении муниципальных гарантий «Новым технологиям».
«Вот Иван Николаевич Десятков говорит о социальной напряженности в поселке Студенческий (состояние сетей здесь оценивается как самое неудовлетворительное в Белоярке. — Прим. ред.), но, если не будет муниципальных гарантий, у нас котельные не затопятся, будет напряженность во всем Белоярском городском округе. У главы есть договоренность с руководством «Уралсевергаза», чего никогда не было раньше, и нельзя потерять это доверие, прошу поддержать выделение гарантий», — обратился к депутатам и. о. главы администрации Белоярского городского округа по ЖКХ Антон Полуяктов.
Оказалось, повторное голосование было напрасным — для принятия решения опять не хватило одного голоса.
Характерно, что депутаты устроили антинародный «балаган» в присутствии представителя резиденции губернатора, чего никогда не было ранее. На заседании присутствовал сотрудник департамента по местному самоуправлению правительства Свердловской области Владислав Бочко, который внимательно наблюдал за происходящим, делая себе какие-то пометки в блокноте.
Очевидно, что впоследствии эти данные будут переданы «выше». Как минимум — директору Департамента по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий областного правительства Наталье Соколовой, которая считается профессиональным антикризисным управленцем и способна либо усадить конфликтующие стороны за стол переговоров, либо внятно и доходчиво объяснить местным элитам, что интересы населения превыше личных и политических амбиций.
Если и 28 июня депутаты предпочтут дождаться наступления минусовых температур, а уже затем обсуждать необходимость выделения средств теплоснабжающей организации, то белоярцам впору будет заготавливать дрова и ставить «буржуйки» в квартирах. Без оплаты задолженности ресурсники ограничат поставку газа на котельные.
Как отметил в своем докладе Антон Полуяктов, только за отопительный сезон 2017–2018 гг. на коммунальных сетях произошло 333 аварии, из них на объектах теплоснабжения — 112, на объектах холодного водоснабжения — 164. Причинами аварий на объектах теплоснабжения стала изношенность сетей более 70 % и оборудования котельных.
Так, с перебоями начала работу газовая котельная в поселке Совхозном, неоднократно проводились ограничения подачи теплоносителя абонентам из-за неполадок в оборудовании котельной. Также неоднократно прекращала работу котельная в поселке Студенческий. Сбои в работе котельной происходили из-за технологических нарушений, а также из-за порывов на теплотрассе. Неоднократно случались порывы в системе холодного водоснабжения поселка Белоярский (микрорайоны Фабрика, Инструментальный), п. Студенческий. Там же зафиксировано и наибольшее количество аварий на сетях теплоснабжения.
В Студенческом сети и объекты коммунальной инфраструктуры находились в пользовании ООО «Косулинское производственное предприятие», которое подало на собственное банкротство в связи с многомиллионными долгами. Ввиду неоднократного нарушения режима предоставления коммунальных услуг абонентам, а также систематического нарушения условий договоров аренды муниципального имущества, с ООО «Косулинское производственное предприятие» досрочно были расторгнуты договоры аренды объектов муниципального имущества. Сети и котельные переданы в муниципальную казну.
Отметим, что одной из причин финансово-экономического состояния МУП «Новые технологии», помимо личного обогащения прошлого руководства предприятия и нецелевого распределения средств компании до ноября прошлого года, является растущая задолженность населения и юридических лиц за коммунальные услуги. По состоянию на 1 мая 2018 года общая задолженность потребителей за поставленные коммунальные услуги по теплоснабжению перед МУП «Новые технологии» составляет 60,1 миллиона рублей, по водоснабжению — 15 миллионов рублей.
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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