«Новые русские крестьяне» в Белоярском

По соседству с тепличным хозяством расположена пилорама Кузьминых

Рядом с селом Логиново в Белоярском городском округе раскинулось несколько десятков гектаров сельскохозяйственных полей. В 2013 году эти земли облюбовали китайские бизнесмены, построившие здесь огромное тепличное хозяйство. До 2016 года они выращивали зелень, огурцы и помидоры – до тех пор, пока деятельностью агрономов из Поднебесной не заинтересовались специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области, сотрудники Управления по вопросам миграции регионального полицейского главка и областного УФСБ. Выяснилось, что у предпринимателей и их работников имеются проблемы с документами, а срок их пребывания на территории РФ истек. После рейда силовиков поля опустели, но, как выяснилось, ненадолго.Недавно стало известно, что в теплицах вновь стремительно возродилась бурная деятельность. На место выехал региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.«С наступлением дачного сезона в Свердловской области мы решили инициировать проверки тепличных хозяйств, использующих химические удобрения и стимуляторы роста в количествах, оказывающих крайне пагубное воздействие на качество продукции, а соответственно и на здоровье покупателей», – говорит общественник.Выяснилось, что место китайцев теперь заняли узбеки, которые выращивают в брошенных полуразрушенных теплицах зелень – петрушку, укроп, лук. Они наладили здесь систему полива и отопления, правда, не торопятся убирать оставленный китайскими тепличниками мусор.Как пояснили иностранные «садоводы», работают в этих теплицах они второй год, реализуя продукцию на скандально известной «Овощебазе №4». При этом, вероятно, никаких сертификатов, гарантирующих её качество, у них не имеется. Специалисты Россельхознадзора, если верить словам «новых русских крестьян», неоднократно приезжали к ним с проверкой, брали образцы почв, но не нашли нарушений. И действительно, из удобрений Дмитрий Чукреев нашел только несколько мешков с аммиачной селитрой (нитрат аммония), которая повсеместно применяется в сельском хозяйстве.«Я призываю всех свердловчан, которые располагают информацией о нарушениях при выращивании сельхозпродукции, в том числе с применением иностранной рабочей силы, сообщать имеющиеся сведения в правоохранительные органы либо на электронную почту stopclub@mail.ru. Жители нашего региона должны быть обеспечены качественной сельхозпродукцией, нельзя допускать фактов реализации овощей с превышением химических компонентов, негативно влияющих на здоровье покупателей», – заявил Дмитрий Чукреев.Известно, что земельный участок под тепличным хозяйством в Логиново находится в муниципальной собственности, и для того, чтобы его приобрести или оформить договор аренды, необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Белоярского городского округа. Однако бизнесмены из Узбекистана (к слову, имеющие гражданство РФ) не стали утруждать себя бюрократическими процедурами – им хватило «разрешения» Владимира Витальевича Кузьминых, депутата местной думы и известного в Белоярке предпринимателя.Как пояснили агрономы, Кузьминых (в Белоярке более известен по кличке «Рыбак»), владеет пилорамой по соседству. По их словам, рассчитываются они с ним зеленью – порядка 30-50 килограмм передают на «благотворительность» куда понадобится, в том числе и в некий детский дом – правда, они так и не смогли назвать ни его название, ни адрес. С самим Владимир Кузьминых нам связаться не удалось – он уже третий день не отвечает на телефонные звонки корреспондента нашей редакции. Почему депутат решил, что волен распоряжаться муниципальной землей – большой вопрос.Отметим, что Владимир Кузьминых был избран в действующий созыв белоярской думы от «Единой России», он является членом комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, землепользованию и газификации думы БГО. Кроме этого, ранее сообщалось в СМИ, что он женат на сестре депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, Ирине.Как сообщил veved.ru глава Белоярского городского округа Андрей Горбов, на прошлой неделе в Логиново выезжали специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации БГО. По итогам выездной проверки были направлены материалы в правоохранительные органы. Редакция издания также направит запрос в природоохранную прокуратуру.