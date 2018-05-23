Общество
15:11 | 25.05.2018
«Новые русские крестьяне» в Белоярском
Кто и с чьего разрешения выращивает сельхозпродукцию на месте бывших китайских теплиц на Урале
Рядом с селом Логиново в Белоярском городском округе раскинулось несколько десятков гектаров сельскохозяйственных полей. В 2013 году эти земли облюбовали китайские бизнесмены, построившие здесь огромное тепличное хозяйство. До 2016 года они выращивали зелень, огурцы и помидоры – до тех пор, пока деятельностью агрономов из Поднебесной не заинтересовались специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области, сотрудники Управления по вопросам миграции регионального полицейского главка и областного УФСБ. Выяснилось, что у предпринимателей и их работников имеются проблемы с документами, а срок их пребывания на территории РФ истек. После рейда силовиков поля опустели, но, как выяснилось, ненадолго.
Недавно стало известно, что в теплицах вновь стремительно возродилась бурная деятельность. На место выехал региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
«С наступлением дачного сезона в Свердловской области мы решили инициировать проверки тепличных хозяйств, использующих химические удобрения и стимуляторы роста в количествах, оказывающих крайне пагубное воздействие на качество продукции, а соответственно и на здоровье покупателей», – говорит общественник.
Выяснилось, что место китайцев теперь заняли узбеки, которые выращивают в брошенных полуразрушенных теплицах зелень – петрушку, укроп, лук. Они наладили здесь систему полива и отопления, правда, не торопятся убирать оставленный китайскими тепличниками мусор.
Как пояснили иностранные «садоводы», работают в этих теплицах они второй год, реализуя продукцию на скандально известной «Овощебазе №4». При этом, вероятно, никаких сертификатов, гарантирующих её качество, у них не имеется. Специалисты Россельхознадзора, если верить словам «новых русских крестьян», неоднократно приезжали к ним с проверкой, брали образцы почв, но не нашли нарушений. И действительно, из удобрений Дмитрий Чукреев нашел только несколько мешков с аммиачной селитрой (нитрат аммония), которая повсеместно применяется в сельском хозяйстве.
«Я призываю всех свердловчан, которые располагают информацией о нарушениях при выращивании сельхозпродукции, в том числе с применением иностранной рабочей силы, сообщать имеющиеся сведения в правоохранительные органы либо на электронную почту stopclub@mail.ru. Жители нашего региона должны быть обеспечены качественной сельхозпродукцией, нельзя допускать фактов реализации овощей с превышением химических компонентов, негативно влияющих на здоровье покупателей», – заявил Дмитрий Чукреев.
Известно, что земельный участок под тепличным хозяйством в Логиново находится в муниципальной собственности, и для того, чтобы его приобрести или оформить договор аренды, необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Белоярского городского округа. Однако бизнесмены из Узбекистана (к слову, имеющие гражданство РФ) не стали утруждать себя бюрократическими процедурами – им хватило «разрешения» Владимира Витальевича Кузьминых, депутата местной думы и известного в Белоярке предпринимателя.
Как пояснили агрономы, Кузьминых (в Белоярке более известен по кличке «Рыбак»), владеет пилорамой по соседству. По их словам, рассчитываются они с ним зеленью – порядка 30-50 килограмм передают на «благотворительность» куда понадобится, в том числе и в некий детский дом – правда, они так и не смогли назвать ни его название, ни адрес. С самим Владимир Кузьминых нам связаться не удалось – он уже третий день не отвечает на телефонные звонки корреспондента нашей редакции. Почему депутат решил, что волен распоряжаться муниципальной землей – большой вопрос.
Отметим, что Владимир Кузьминых был избран в действующий созыв белоярской думы от «Единой России», он является членом комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, землепользованию и газификации думы БГО. Кроме этого, ранее сообщалось в СМИ, что он женат на сестре депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, Ирине.
Как сообщил veved.ru глава Белоярского городского округа Андрей Горбов, на прошлой неделе в Логиново выезжали специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации БГО. По итогам выездной проверки были направлены материалы в правоохранительные органы. Редакция издания также направит запрос в природоохранную прокуратуру.
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:54 | 25.05.2018
Евгений Куйвашев и Игорь Сечин договорились о сотрудничестве
15:35 | 25.05.2018
В воскресенье на Плотинке пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
15:23 | 25.05.2018
«Стороны подтвердили свои серьезные намерения». Главы Курганской и Челябинской областей подписали план развития сотрудничества
15:19 | 25.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 мая 2018 года
15:00 | 25.05.2018
В 2019 году Интернетом обеспечат даже самые отдаленные населенные пункты Среднего Урала
14:37 | 25.05.2018
В Екатеринбурге изменился порядок регистрации приезжающих граждан
14:16 | 25.05.2018
Связисты предлагают уральцам подготовиться к наплыву туристов, используя мобильный сервис
14:10 | 25.05.2018
Участок улицы Раевского закрыли для автомобилистов почти на месяц
13:54 | 25.05.2018
В Свердловской области оштрафовали компанию, незаконно занимающуюся вывозом отходов
13:38 | 25.05.2018
Курганская область улучшила позиции в нацрейтинге инвестиционной привлекательности
13:28 | 25.05.2018
В Екатеринбурге презентовали обновленный железнодорожный вокзал
12:57 | 25.05.2018
В уральской столице стартовал фестиваль «Стенограффия»
12:42 | 25.05.2018
На трех улицах в Академическом запретили остановку
12:18 | 25.05.2018
Начались опрессовки в Орджоникидзевском районе
12:17 | 25.05.2018
Прикамье рассматривает возможность подготовки ИТ-кадров совместно с ИТМО
11:56 | 25.05.2018
Росавтодор проинспектировал екатеринбургские дороги
11:51 | 25.05.2018
«Фельдшерско-акушерские пункты должны не просто существовать». Активисты ОНФ остались недовольны результатами проверки ФАПов в селах Зауралья
11:40 | 25.05.2018
Ночью в Полевском сгорело предприятие по производству пластиковых окон
11:26 | 25.05.2018
Дума Екатеринбурга отменила прямые выборы мэра
11:16 | 25.05.2018
На Урале у перевозчика-должника арестовали пять автобусов
10:59 | 25.05.2018
Екатеринбургская дума приняла отставку Ройзмана
10:51 | 25.05.2018
Суд Кургана закрыл торговый центр «Парус» до устранения нарушений пожарной безопасности
10:24 | 25.05.2018
В Свердловской области уволили чиновницу, не указавшую в декларации земельный участок и автомобиль
09:57 | 25.05.2018
Пьяный екатеринбуржец украл из киоска 15 шоколадок
09:23 | 25.05.2018
В Нижнем Тагиле директору предприятия грозит срок за невыплату зарплаты
09:10 | 25.05.2018
На Комсомольской сбили 8-летнюю девочку
08:18 | 25.05.2018
ОВК поставит «Уралкалию» 500 вагонов-минераловозов
08:13 | 25.05.2018
В Перми уничтожили санкционные фрукты
23:43 | 24.05.2018
Администрация Екатеринбурга заплатит за многофункциональный стенд на «Иннопроме-2018» почти 3 миллиона рублей
21:12 | 24.05.2018
В Екатеринбурге в районе снесённой телебашни водрузят мост через Исеть
20:49 | 24.05.2018
В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети
18:28 | 24.05.2018
«Уралкалий» и РЖД подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере перевозок
18:01 | 24.05.2018
Стоматологическая ассоциация России и фонд Wrigley Company Foundation реализуют в Перми благотворительную программу «Детские улыбки России»
17:40 | 24.05.2018
Освещать ЧМ-2018 будет более пяти тысяч журналистов
17:16 | 24.05.2018
Власти Прикамья удвоят деньги муниципалитетов, направляемые на развитие
17:14 | 24.05.2018
Уральский фальшивомонетчик получил год в колонии-поселении
17:09 | 24.05.2018
Пермский край откажется от неэффективной системы налоговых льгот
16:51 | 24.05.2018
В Екатеринбурге пресекли незаконную торговлю саженцами деревьев
16:29 | 24.05.2018
Избили и угрожали пистолетом: в Екатеринбурге задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателя
16:24 | 24.05.2018
Суд наказал жительницу Кургана обязательными работами за отказ содержать больного младенца-отказника
16:00 | 24.05.2018
На ПМЭФ-2018 будет заключен ряд важных для Пермского края меморандумов и соглашений
16:00 | 24.05.2018
Генеральная прокуратура взяла под контроль расследование дела о нападении на Дмитрия Полянина
15:48 | 24.05.2018
С начала года в ДТП на Среднем Урале погибло четыре ребенка. Еще 70 получили травмы
15:31 | 24.05.2018
Синоптики объявили в Курганской области штормовое предупреждение
15:18 | 24.05.2018
Из-за бесхозного предмета в Екатеринбурге закрывали две станции метро
14:58 | 24.05.2018
Пермский край вошел в топ-15 экспортеров России