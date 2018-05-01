Свердловских единороссов раскачали после спячки

Вице-мэру Екатеринбурга Михаилу Матвееву, курирующему социальную политику, придумали замену в администрации. Уже почти ни у кого не вызывает сомнений, что Матвеев не только выиграет выборы в городскую думу на предстоящих выборах, но и займет место председателя представительного органа.По слухам, в кресло Матвеева в мэрии изначально планировали «посадить» известную чиновницу, которая зарекомендовала себя как ответственный исполнитель и которая уже фактически прошла согласование в силовых структурах. Однако затем все кардинально поменялось, и теперь на это место прочат заместителя главы администрации Кировского района по социальным вопросам Дмитрия Баранова.Говорят, что свердловское отделение «Единой России» немного ошиблось с привлечением в качестве кандидатов на праймериз студентов из екатеринбургских вузов. Их загоняли на внутренние выборы насильно, чтобы создать массовость — якобы выборы проходят в конкурентной борьбе и «ЕР» не партия стариков и пенсионеров.Правда, отмечают слухмейкеры, такая позиция привела к серьезной ошибке: несколько загнанных под знамена «Единой России» студентов оказались завсегдатаями митингов оппозиционера Алексея Навального.Пока неизвестно, кто именно допустил ошибку и какие последствия ждут виновных. Но злые языки уже надеются, что один из «навальнят» выиграет праймериз и станет кандидатом в депутаты от «Единой России».Депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян, которого свердловская прокуратура намерена лишить мандата, «нервирует» не только надзорное ведомство. По слухам, особую роль в конфликте о лишении его полномочий играет УФСБ России по Свердловской области. Именно при участии спецслужб удалось установить некоторые обстоятельства, которые и стали основанием для очередной волны разбирательств.По слухам, супруга Армена Эминовича была трудоустроена его помощником и получала за это заработную плату из бюджета, даже в то время, когда была за границей — в табеле учета рабочего времени стояли отметки, что она находилась на рабочем месте. При перерасчете было установлено, что ей выплатили «лишние», неотработанные 60 тысяч рублей, которые так и не были компенсированы. Выявить факт отсутствия супруги в городе помогли как раз оперативники госбезопасности.Перед сентябрьскими выборами в гордуму Екатеринбурга так называемые оппозиционные нынешние депутаты будут использовать новый способ, чтобы поднять себе рейтинг. В дело пойдет обычное блокирование важных для администрации города вопросов. Первый прецедент произошел, когда депутаты отказались согласовывать на очередной комиссии назначение одного из чиновников.Слухмейкеры говорят, что эта практика будет продолжена и по другим важным вопросам. Приведет ли данная тактика к положительному эффекту, видимо, будет понятно в сентябре, но врагов оппозиционеры уже разозлили — мэрия готовит ответные меры.Демарш единороссов, недовольных возможными махинациями на праймериз по отбору кандидатов в гордуму Екатеринбурга, всколыхнул скучную политическую повестку города. Почти полтысячи человек обратились к федеральному руководству партии с жалобами на нарушения при наборе членов счетных комиссий и на «список Тунгусова».Обострение произошло в трех районах города, где праймериз заправляют представители администрации Екатеринбурга. В одном из них, Чкаловском, самое сильное противостояние — из-за депутата Заксобрания Свердловской области Валерия Савельева.Слухмейкеры уверены, что парламентарию право на борьбу с первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым и его так называемым списком дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Причем он не ограничил его в ресурсах и методах борьбы, поэтому в ближайшее время в этом районе нас ждет самое ожесточенное противостояние между «чкаловцами» и «списочниками».Бывший начальник подразделения по потребительскому рынку отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Денис Жданов, по слухам, переводится в Ростовскую область. Переезд может быть связан с опасением уголовного преследования, и в целях опередить возможное развитие событий Жданов решил покинуть Средний Урал.Из городского ОЭБиПК Жданов ушел в марте 2017 года, после того как было предъявлено обвинение в приготовлении к получению взятки его подчиненному — Сергею Кондрашину. Он перевелся в уголовный розыск отдела полиции № 12 (Чкаловский район), но и там за ним пристально наблюдали сотрудники Управления собственной безопасности свердловского полицейского главка.Говорят, что ряд кандидатов в претенденты на участие в выборах в гордуму Екатеринбурга будут на максимуме использовать возможность голосовать через интернет, чтобы обеспечить себе победу. Голоса будут покупаться, причем уже известен и ценник — от 100 до 500 рублей. Все зависит от сговорчивости избирателя.В некоторых вузах уже даже нашлись «бизнесмены», которые находят готовых проголосовать студентов, чтобы обеспечить победу тому или иному кандидату. Препятствий к такой открытой продаже голосов со стороны «Единой России» нет. Ведь и сами единороссы будут использовать тот же самый ресурс — голосование в интернете (только в основном бесплатно), чтобы победил нужный кандидат.Здание на Антона Валека, 8, в Екатеринбурге, которое пустовало последние годы в связи с проводимыми ремонтными капитальными работами, как фасадными, так и инженерными, вскоре вновь «оживет». По слухам, часть здания, расположенного в самом центре уральской столицы, всего в 100 метрах от «белого дома», займет Управление образования Верх-Исетского района Екатеринбурга, а также иные структуры муниципальной власти. В нынешнем здании Управления на Хомякова, 5а, останутся сидеть сотрудники казенного Центра бухгалтерского и материально-технического обеспечения.Инспекторам ГИБДД Екатеринбурга поставили задачу до конца мая собрать максимум штрафов с автомобилистов в целях пополнения бюджета, шепчутся сплетники. Плана нет, но и «облажаться» перед руководством никак нельзя: между ротами объявили неофициальное соревнование — кто соберет штрафов на большую сумму, будет поощрен после окончания чемпионата мира отгулами и премиями за эффективность в работе. Отметим, что, несмотря на поставленную задачу, инспекторы не лютуют: останавливать останавливают, но, если автомобилист не нарушил ПДД, отпускают, извиняясь за беспокойство.