Конфликт внутри «Единой России» остался «незамеченным» секретарем свердловского отделения

Шептий сразу отметил, что разговор с представителями СМИ будет несколько отличаться от заявленной темы: дескать, итоги подводить еще рано, так как прием документов на выдвижение продлили на три дня, чтобы все кандидаты успели сделать справку об отсутствии судимости. По словам Шептия, главный принцип и требование партии — чистота перед законом (ну, допустим). На данный момент для участия в праймериз заявилось 195 участников, при этом конкурс составит 6 человек на место. Из участников праймериз 40 % — члены партии, 44 % — беспартийные, 16 % — сторонники партии. Особый акцент Виктор Шептий сделал на то, что треть списка составляет молодежь. «Единая Россия» — партия не начальников, а партия молодежи», — гордо заявил он.Думаю, никто не станет отрицать, что особое значение во всем этом имеет не только то, как будут голосовать (а этому Шептий уделил немало внимания, красиво расписав преимущества электронного голосования), но и то, как будут считать. Последнему пункту, однако, внимания было уделено не так много.«На мой взгляд, в Счетной комиссии нарушений нет», — отметил Шептий. И назвал один из критериев отбора людей для Счетной комиссии — у них должен быть опыт. Напомним, что обнародование приложения к решению об утверждении списка членов счетных комиссий было задержано как минимум на четыре дня.Помня, что некоторое время назад был случай, когда члены Счетной комиссии в открытую жаловались на то, что при подсчете голосов они столкнулись с давлением некоторых личностей из партии, Виктору Шептию были заданы вопросы: а как все-таки будут отбираться люди для подсчета голосов в рамках праймериз «Единой России» и будет ли за ними контроль? Однако вместо ответа на поставленные вопросы получаем следующее замечание Шептия: «В основной части ваших вопросов была ссылка на нарушения предыдущих периодов. Скажите, когда это было, чтобы я понимал, о каком нарушении идет речь. Я знаю все, что происходило у нас по обращениям и нарушениям». То есть секретарь политсовета не стал отрицать то, что конкретные нарушения действительно случались, и, судя по всему, нередко, однако сам отвечать, когда и что именно было, не стал.Но на вопросы касаемо Счетной комиссии он более-менее ответил. Счетная комиссия будет собираться на основе регламента, а список должен быть опубликован на сайте (кстати, найти обещанный список на сайте довольно непросто). Обучение людей, входящих в состав Счетной комиссии, будет, однако, по словам Шептия, люди в комиссии опытные. Также каждый участник сможет сам присутствовать при подсчете голосов или направить своего наблюдателя. Копии итогового протокола будут у всех.«С каждым сотрудником Счетной комиссии будет заключаться трудовой договор, каждый день работы будет оплачен. Коллеги, какая-то партия еще может себе это позволить?» — гордо заявил Шептий. Хотя, по сути, так себе повод для гордости.В завершение разговора о подсчёте голосов хочется обратить внимание на очень важный момент, про который рассказывал Виктор Шептий, — электронное голосование. Система электронного голосования позволяет администратору вообще сделать всё что угодно. Не думаем, что будут применяться системы защиты с использованием отпечатков пальцев или сетчатки глаза, где тут гарантия того, что администратор системы не приплюсует пару сотен голосов, а может и тысяч, тому кандидату, который ему симпатичен? А потому от опыта членов Счётной комиссии в системе электронного голосования вообще ничего не зависит.Кстати, по мнению Шептия, сегодня во время проведения заседания оргкомитета был совершен привоз людей несколькими участниками. «Я это воспринимаю как политическую борьбу», — заявил Шептий. По его словам, привоз был организованный, а говорит он об этом открыто потому, что ему в этом призналась какая-то женщина. В общем, по мнению Шептия, все это просто манипуляция людьми. Также, по словам секретаря политсовета реготделения, в письме от депутата гордумы Анатолия Шарапова, которое было направлено в его адрес, 90 % вопросов вообще не относятся к «Единой России».Примечательно, что Шептий также признался, что видел письмо о роспуске оргкомитета праймериз, направленное секретарю Генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку. «Не знаю, какое он примет решение, но оснований для роспуска оргкомитета нет», — заявил Шептий. Он также отметил, что в оргкомитете сидят исключительно опытнейшие люди.А то, что на самом деле собой представляет «список Тугнусова», так и осталось неизвестным. На просьбу сказать, является ли мнение Тунгусова для партии определяющим, Шептий «перевел стрелки» на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.«Вы назвали фамилию одного из руководителей области (здесь Шептий имеет в виду Тунгусова; видимо, Владимир Георгиевич все еще в списке тех, чье имя нельзя называть. — Прим. ред.). Я хочу сказать, что Евгений Владимирович Куйвашев — кандидат от партии «Единая Россия», в прошлом году принимал участие в праймериз. Он возглавлял список Законодательного собрания партии «Единая Россия», когда мы шли и победили. Мнение губернатора и его позиция будут для нас определяющими», — заключил Виктор Шептий.