Кормящая мать или мошенница?

Покупка земельных участков в Реже по льготной стоимости и их продажа по рыночным ценам были поставлены на поток приближенными к власти жителями.



Дом Сохаревых, выставленный на продажу.



Дмитрий Сохарев (на фото) и Валерий Раев умело воспользовались тем, что участки были записаны не на них, а на близких родственников, что позволило подлинным выгодополучателям в махинациях с землей уйти от ответственности.



«Депутат-садист» Валерий Раев, чья теща также была осуждена за мошенничество с участками, является ближайшим соратником Сохарева и присутствовал на заседаниях суда в качестве журналиста газеты «Режевская весть».



В уютном особняке недалеко от участка Сохаревых проживает депутат гордумы Режа Александр Богаткин, признанный виновным в даче ложных показаний. Ожидается, что количество лжесвидетелей в городе значительно возрастет после вступления приговора в отношении Сохаревой в законную силу.

Супругу Ирины Сохаревой удалось добиться своего – он привлек внимание к ситуации Совета по правам человека при президенте РФ, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой и десятка СМИ, после чего Свердловский областной суд принял спорное в части Уголовно-процессуального кодекса РФ решение. Он отпустил женщину на свободу до вступления приговора в законную силу, возможно, под давлением мнения общественности, которое сформировала пресса после общения Сохарева с редакциями. И это после того, как на этапе предварительного следствия Сохарева нарушила условия подписки о невыезде – следователь был вправе изменить меру пресечения, но сжалился над беременной женщиной.Напомним, что в 2008-2009 годах администрация Режевского городского округа опубликовала извещение в местной газете о проведении торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельные участки. Ирина Сохарева заявилась сразу на три участка на улице Родниковой (№26, 28, 38). Все три в итоге ей и достались за смехотворную сумму.Право аренды Ирина Сохарева зарегистрировала в Режевском филиале Росреестра, после чего получила разрешения на строительство индивидуальных жилых домов и обратилась в Режевское БТИ с целью зарегистрировать объекты незавершенного строи­тельства (ОНС) – фундаменты, получила кадастровые паспорта (которые, как установил суд, нигде не зафиксированы) и зарегистрировала свое право собственности на них.Зная, что по ст. 36 Земельного кодекса РФ, граждане, имеющие в собственности сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной собственности, могут приобрести право на эти участки в льготном порядке за плату в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости, она обратилась в администрацию муниципалитета. За три участка она заплатила всего около 8,5 тысячи рублей. Впоследствии один из них Сохарева продала за 750 тысяч рублей предпринимательнице Седухиной, хотя приобретала его за 2 179 рублей.По версии следствия, фундаменты на земельных участках в инкриминируемый период отсутствовали, что подтверждается как показаниями 11-ти свидетелей (соседей по участкам), так и экспертизой, согласно которой покров земли не нарушался, а грунт, согласно лабораторным данным, сохранил свой первозданный вид и свойства.Совокупность установленных обстоятельств, по версии следствия и суда, позволяют сделать вывод о том, что Ирина Сохарева обманным путем оформила право собственности на несуществующие ОНС, а затем обратилась в Администрацию Режевского городского округа. В результате этого она приобрела право собственности на земельные участки путем их выкупа по льготной цене. Ущерб государству, согласно выводам суда, составил 1 миллион 238 тысяч рублей.По мнению суда, Сохарева действовала из корыстных мотивов, желая впоследствии продать участки и получить выгоду, что подтверждается и показаниями самой подсудимой. Например, по проекту договора продажи участок №26 мог «уйти» за 300 тысяч рублей при выкупной стоимости 2714, 69 рублей.Отметим, что Сохаревы намеревались продать и другой участок, на котором сейчас построен коттедж. Сейчас они пытаются всем доказать, что это их единственное жилье.«Сейчас, когда я остался один с двумя малолетними детьми на руках, которые не увидят свою мать в ближайшие три года, что я скажу им, где их мама, за что так сурово наказана она? За то, что хотела построить дом, нормальное человеческое желание обеспечить свою семью жильем, чтобы семья не ютилась в съемном жилье, а имела собственное?» – обращается супруг подсудимой к главе государства.Дмитрий Сохарев, похоже, недоговаривает. Ранее на одном из специализированных сайтов висело объявление о продаже данного коттеджа (по улице Родниковой, 28) за три миллиона рублей, а на самом доме висел баннер с указанием телефона, по которому можно позвонить и договориться о сделке. После возбуждения уголовного дела в отношении Сохаревой объявления стали «неактуальны». Вряд ли семья перестала нуждаться в деньгах или пропало желание заработать, скорее, данные действия можно считать попыткой замести следы.В целом семья Сохаревых явно не бедствует. Подсудимая является индивидуальным предпринимателем, ей принадлежит парикмахерская в Реже. Кроме этого, семья Сохаревых, по данным издания «Новости Режа», владеет кафе «Венеция» на улице Чапаева, которое ранее принадлежало бывшему директору расчетного центра Ирине Полещук (рыночная стоимость заведения оценивается в девять миллионов рублей). Последняя была признана виновной по двум статьям УК РФ – суд приговорил её к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима (женщина обвинялась в хищении 60 миллионов рублей).Если сама Сохарева ранее не судима, то ее супруг Дмитрий трижды становился обвиняемым по уголовным делам. Если говорить о привлечении к административной ответственности, то можно писать целую книгу – здесь управление транспортным средством в состоянии опьянения и без прав, попытка скрыться с места ДТП, превышение скорости и т.д.В начале 2000-х годов Сохарев отсидел за сбыт наркотиков. Дело возбуждалось по ч.3 ст. 228 УК РФ. Дмитрий отбывал наказание в Новой Ляле, где познакомился с одним из свидетелей защиты по делу о земельных участках. В 2010 году он стал фигурантом дела о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ) с тогда еще кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Алексея Коробейникова.Коробейников и Сохарев знакомы с 1999 года – вместе учились в Сельскохозяйственной академии, поддерживали приятельские отношения, ходили друг к другу на дни рождения, вместе работали. В 2009 году Сохареву стало известно, что в Орджоникидзевском РУВД находится материал проверки по факту подделки аттестата о среднем образовании, предоставленного Коробейниковым в ВУЗ.У него созрел план заработать, и он совместно со своим знакомым Скорняковым стал требовать у Коробейникова три миллиона рублей за нераспространение информации. Сам Сохарев не «светился», все разговоры вел подельник. Скорняков пригрозил в случае невыплаты денег отправить информацию в СМИ и на почтовые адреса оппозиционных политических партий.16 февраля 2010 года Скорняков и Коробейников встретились около ТРЦ «Гринвич», после чего «потерпевший» передал недоброжелателю 20 тысяч рублей, предложив подождать с распространением информации. После передачи денег Скорнякова и Сохарева, находившегося поблизости, задержали бойцы ОМОН и оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области, куда Коробейников заранее обратился с заявлением о вымогательстве денег.Спустя пару месяцев, 18 апреля 2010 года, Дмитрий Сохарев подловил Коробейникова в центре Екатеринбурга. Согласно показаниям Коробейникова, Сохарев сказал, что хочет договориться и попросил, чтобы он не давал на него никаких показаний в милиции. В конце разговора Сохарев завуалировано высказал угрозу: «Если ты не прекратишь предпринимать в отношении меня активные действия, то я начну предпринимать в твою сторону активные действия». Тон и манера сказанного, а также информация о криминальном прошлом Сохарева и его судимости натолкнули Коробейникова на мысль о физической расправе.В итоге cуд квалифицировал действия Сохарева по ч. 5 ст.33, ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ («Пособничество в покушении на мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере»). Согласно приговору, Сохареву было назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев условно с испытательным сроком три года.Добавим, что впоследствии, несмотря на установление факта поддельности аттестата Коробейникова, было вынесено постановление об отказе в возбуждении против него уголовного дела за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Данное постановление на период вынесения приговора не было обжаловано.В 2015 году Дмитрий Сохарев снова попал в криминальные сводки. Он стал обвиняемым по ч.3 ст.306 УК РФ («Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения») и ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере»).Сохареву «светило» до десяти лет лишения свободы, но он избежал наказания в связи с тем, что в период совершения преступления якобы находился «в состоянии невменяемости». Любопытно, что после этих событий он продолжал (может, и продолжает) ездить за рулем автомобиля. Хотя после такого диагноза человека надо отправлять на медкомиссию и ставить вопрос о лишении водительского удостоверения на основании заключения психологической экспертизы.Его адвокатом, по непроверенной информации, выступал Назаров И.В. – он же сейчас защищает Ирину Сохареву. Подельник Дмитрия, Кузнецов, между тем, был приговорен по ч.3 ст.306 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.Эта история ранее уже освещалась в СМИ. Выяснилось, что Сохарев планировал подставить своего земляка Константина Думу, представив его в качестве наркоторговца. По предложению Сохарева, Кузнецов согласился помочь в этом деле и сообщить в полицию, что готов разоблачить «барыгу».Кузнецов приехал к частному дому, где находился Дума, с мечеными купюрами, зашел во двор и дал деньги ожидавшему Сохареву. Тот, в свою очередь, передал Кузнецову в пачке из-под сигарет наркотики, якобы проданные Думой, который даже не подозревал о происходящем. Сохарев сказал, что спрячет деньги в подкладку куртки Думы. После того, как на адрес зашли полицейские, в подкладке куртки Константина Думы действительно обнаружили 3000 рублей, а из его правого ботинка изъяли сверток с наркотиком, который также подкинул Сохарев.Полицейские быстро «раскусили» товарищей, выяснив, что все произошедшее было заранее разыгранным спектаклем с целью подставить Константина Думу.Важный момент. За несколько минут до антинаркотической «спецоперации» в дом, где проживал Дума, вламывались восемь боевиков во главе с Дмитрием Сохаревым. Угрожая убийством, бандиты заставили Константина на камеру зачитать с листа опровержение информации, опубликованной в газете «МК-Урал». Ее главным «героем» был «депутат-садист» Валерий Раев, у которого Константин Дума с 2012 года периодически работал, выполняя различные поручения. Когда пожелания депутата стали носить криминальный характер, Дума обратился в ФСБ. С санкции правоохранительных органов он вооружился диктофоном и скрытой камерой. В результате оказались записанными разговоры, в ходе которых Раев готовит преступления. На записях Раев требует, чтобы Константин проколол колеса на пассажирском автобусе режевского депутата Леона Джалалова и озвучивает план по нападению на местного госслужащего, который по долгу службы представил важные документы суду и следствию по уголовному делу соратника Раева – Павла Касьяненко.Неудачно разыгранное Сохаревым и Кузнецовым шоу с наркотиками было местью Валерия Раева за сотрудничество Думы с силовиками и предоставление информации «МК-Урал».Павел Касьяненко, как и Ирина Сохарева, также был осужден за махинации с земельными участками – «погорел» ровно на том же, что и «несчастная» женщина. Касьяненко, который на момент вынесения приговора в октябре 2015 года был депутатом думы Режа, предъявил подложный кадастровый паспорт и выкупил земельный участок по льготной цене в размере 2,2 тыс. рублей при фактической стоимости участка свыше 777 тыс. рублей. Суд приговорил Касьяненко к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафу в 50 тысяч рублей.В мае 2016 года Режевской городской суд вынес приговор в отношении тещи Валерия Раева Валентины Захваткиной, которая признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). История вновь повторяется.Судом установлено, что в марте 2009 года Захваткина по аукциону получила в аренду на 10 лет три участка по ул. Родниковой в Реже под ИЖС с арендной платой за все три участка более 470 тыс. рублей в год. Зная, что собственники объектов незавершенного строительства вправе по льготной цене приобрести арендованную землю в собственность, Захваткина обратилась к технику Режевского филиала БТИ Светлане Бариновой (она же фигурирует в деле Сохаревой), которая изготовила подложные кадастровые паспорта на несуществующие объекты недвижимости.Предъявив подложные кадастровые паспорта, Захваткина получила свидетельства о госрегистрации права собственности на несуществующие объекты незавершенного строи­тельства. Предъявление данных документов позволило Валентине Захваткиной воспользоваться правом выкупа участков по льготной цене – около 6,5 тыс. рублей при фактической стоимости свыше 700 тыс. рублей. Судом Валентине Захваткиной определено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.После вынесения приговора Режевской городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Захваткиной убытков, который был удовлетворен частично. Согласно решению, в бюджет Режевского городского округа с Захваткиной следует взыскать 1 миллион 893 тысячи 264 рубля. В настоящее время в отношении Валентины Захваткиной, согласно базе УФССП по Свердловской области, возбуждено исполнительное производство, сумма непогашенной задолженности – 1 миллион 743 тысячи рублей.Судебные решения в отношении Захваткиной и Касьяненко в дальнейшем послужили основанием для возбуждения иных уголовных дел – теперь уже в отношении свидетелей, утверждавших, что на земельных участках обвиняемых имелись объекты незавершенного строительства, хотя по факту они существовали только на бумаге, что доказано судом.За дачу заведомо ложных показаний объектами уголовного преследования стали депутат Александр Богаткин, руководитель исполкома Режевского местного отделения партии «Единая Россия» Валентин Кураев, депутат городской думы Евгений Сурнин (ставший известным на всю Россию в связи с татуировкой в виде паука на голове), Валерий Раев и отец Дмитрия Сохарева – Сохарев М.И.Сурнин, Раев и Кураев почти под копирку рассказали, как видели на участке Павла Касьяненко дом из бруса, который существовал только по справке из БТИ. Суд сначала в первой, а затем и в апелляционной инстанции установил, что дома не было, а Касьяненко приобрел подложный кадастровый паспорт здания на несуществующий объект недвижимости. Богаткин же, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, указал, что на арендованных Захваткиной земельных участках имелись объекты незавершенного строительства, хотя по факту их там не было.Если обвинительный приговор в отношении Ирины Сохаревой устоится, то можно ожидать очередного масштабного дела о лжесвидетельстве. Всего свидетелями защиты по делу Сохаревой проходило 14 граждан, показания которых суд оценил как вымышленные, данные с целью воспрепятствовать установлению истины, а в случае со свидетелем Беляевым Л.Т. и вовсе ложные.P.S. Сейчас все зависит от позиции Свердловского областного суда. Если Фемида не «прогнется» под общественное мнение и не испугается шумихи, созданной СМИ, то приговор устоит, пусть и в определенной части. Рассматривать апелляционную жалобу будет судья Белоусова Ольга Викторовна, о которой коллеги отзываются как о крайне принципиальном профессионале. Надеемся, что и в этот раз правосудие восторжествует, несмотря на многочисленные попытки давления со стороны.