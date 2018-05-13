Демаршу свердловских единороссов дадут оценку в Москве



Анатолию Шарапову (на фото) предстоит побороться в рамках предварительного голосования с членом «списка Тунгусова» бизнесменом Сергеем Зайковым

Игорь Володин готов к любому развитию ситуации



Член политсовета свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Чукреев

Поводом для организации пресс-конференции послужило обнародование так называемого «списка Тунгусова», в котором перечислены фамилии будущих победителей праймериз. Участникам списка было сообщено, что их кандидатуры уже «согласованы» с губернатором Свердловской области и с Администрацией Президента РФ. Фактически «список» декларировался как гарантия победы на выборах в городскую думу Екатеринбурга, которые состоятся в сентябре 2018 года.После его опубликования некоторые потенциальные кандидаты задумались: а стоит ли вообще участвовать в предварительном голосовании, если все решено за месяц до праймериз? Второй претензией стали нарушения, которые были выявлены при формировании счетных комиссий для праймериз — в них вошли члены других партий и неизвестные в местных отделениях люди.«Главная задача предварительного голосования — это дать возможность россиянам самостоятельно выбирать тех, кто достоин быть кандидатом в депутаты от «Единой России». Лично я принял решение участвовать в праймериз только по той причине, чтобы всем кандидатам было сообщено, что процедура выбора будет проходить открыто. Ведь об этом говорил Владимир Путин еще в 2016 году, когда предварительные голосования только начинались», — заявил депутат гордумы от «Единой России» Анатолий Шарапов, который выдвинулся на праймериз по округу № 18 (Чкаловский район).По мнению участников предварительного голосования, оглашение «списка Тунгусова» — это применение административного ресурса, а формирование «управляемых» счетных комиссий — это первый шаг к фальсификации результатов.Руководитель исполкома «Единой России» Чкаловского района Елена Бондаренко отметила, что в списках счетных комиссий присутствуют фамилии совершенно незнакомых людей, которые не только не являются членами «Единой России», но и не имеют опыта работы в избирательных комиссиях. Может сложиться ситуация, что будут явные нарушения при подсчётах голосов и в подведении итогов предварительного голосования.Представители регионального отделения «Единой России» составили открытое письмо на имя председателя «Единой России», председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака. В открытом письме к федеральному руководству высказывается требование о роспуске оргкомитета по проведению предварительного голосования по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы.«Давление и админресурс из ряда вон, ситуация критическая. В связи с этим мы требуем роспуска оргкомитета», — говорит секретарь Орджоникидзевского местного отделения партии, депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Володин.В разговоре с корреспондентом veved.ru он отметил, что спокойно отнесется к тому, если федеральным руководством партии все же будет принято решение о его исключении.«Я не переживаю, спокойно ко всему отношусь. Если меня снимут с праймериз, то пойду самовыдвиженцем, начну собирать подписи. Изначально я решил провести в городскую думу членов своей команды — Владимира Стругова и Валерия Соколова, возглавив список, но сейчас, когда мне начали создавать проблемы, у меня появляется желание самому пойти в думу и получить мандат. Сегодня ко мне приходили жители Орджоникидзевского района, ветераны с заявлением, что хотят меня видеть в качестве депутата, чтобы я представлял их интересы в округе (№ 14. — Прим. ред.)», — рассказал Игорь Володин.Он добавил, что на текущий момент ему не поступало угроз относительно вчерашнего выступления на пресс-конференции. «Если они появятся, то мне, наоборот, это придаст уверенности, так что заранее могу предупредить: бесполезно, пойду напролом», — отметил политик.Депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских остался в стороне от «схватки» и не занял позицию ни одной из сторон, предложив стороне, озвучившей обвинения, конкретизировать их и назвать фамилии «левых» людей, которых ввели в счетные комиссии.«Это был бы уже более конкретный разговор. Я думаю, раскола в партии не произойдет. Надо смотреть на аргументы сторон, всегда есть тот, кто недоволен тем или иным решением», — прокомментировал ситуацию Андрей Альшевских.Член политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Чукреев, который не вошел в «список Тунгусова» (зато в него попал его условный оппонент по праймериз Александр Мяконьких), призвал не нагнетать ситуацию.«Я не сторонник публичных конфликтов, и если кто-то из партийцев или участников предварительного голосования опасается нечестной игры, то об этом стоило заявить в ином формате. Безусловно, подсчет голосов должен проходить максимально прозрачно, с этим нельзя не согласиться. Более того, на это надеются все без исключения участники праймериз, и я в их числе. Никто не заинтересован, чтобы впоследствии кто-то заявлял о том, что праймериз были нечестными», — говорит Дмитрий Чукреев, который выставил свою кандидатуру по округу № 4 (Железнодорожный район).В пресс-службе регионального отделения «ЕР» заявляют, что партия неизменно придерживается принципов открытости и легитимности как при проведении праймериз, так и при проведении выборов любого уровня.«На участие в партийном голосовании заявились около 200 членов и беспартийных сторонников «Единой России». Мы приглашаем всех екатеринбуржцев, обладающих избирательным правом, прийти на счетные участки и отдать свой голос за наиболее достойных, по их мнению, претендентов. Те, кто наберет наибольшее количество голосов в ходе праймериз, будут выдвинуты «Единой Россией» в качестве кандидатов на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы», — отметил член рабочей группы по формированию счетных комиссий для проведения предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы Константин Юферев.По его словам, процесс голосования максимально прозрачен, в этом смогут убедиться как участники праймериз, так и наблюдатели.«Мы действуем в полном соответствии с положением о проведении предварительного голосования, а также требованиями открытости и публичности этого процесса. У всех одинаковые шансы. Победит тот, кто сумел доказать свою полезность жителям Екатеринбурга, предложил реальную программу действий. Победа на праймериз в конечном счете зависит от того, насколько активно те или иные кандидаты встречаются с горожанами, насколько готовы выполнять наказы избирателей, насколько большим авторитетом пользуются у екатеринбуржцев. Поэтому нет смысла давить на организаторов и использовать нечестные методы политической борьбы. Голосование еще впереди, у всех участников есть время завоевать доверие избирателей. Пока преждевременно говорить о «победителях» или «проигравших». Результат праймериз зависит только от самих участников», — добавил Юферев.Узнать мнение заместителя председателя городской думы Екатеринбурга, члена «списка Тунгусова» Виктора Тестова не удалось — он не отвечает на телефонные звонки. Депутат гордумы, заместитель председателя оргкомитета по проведению праймериз Александр Косинцев попросил позвонить позже, а председатель оргкомитета, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий не берет трубку.Ситуация с ходом проведения праймериз весьма показательна и характеризует как саму работу регионального отделения в целом, так и Виктора Шептия в частности. «Вожак» членов «ЕР» оказался неспособен проконтролировать процесс и найти баланс интересов всех сторон, по сути отдав праймериз на откуп лицам, не имеющим отношения к партии.Как результат — демарш отдельных партийцев и конфликт федерального уровня. Вариант его «заморозки» невозможен: до праймериз осталось чуть меньше трех недель и решение необходимо принимать уже сейчас. В том числе и кадровое — кто займет место Виктора Шептия, показавшего, что в отделении за четыре месяца до стратегически важных для области выборов в гордуму Екатеринбурга царит разброд и шатание.