Жизнь у депутатов Госдумы от Свердловской области стала лучше. Но не у всех

Бывший свердловский министр строительства Сергей Бидонько, несмотря на финансовые возможности, так и не приобрел себе автомобиль



Депутат Госдумы Максим Иванов смог существенно поправить свое материальное положение.

Один из самых медийных и действительно работающих депутатов Госдумы - Андрей Альшевских

Депутат Игорь Торощин - самый молодой представитель Среднего Урала в Госдуме





Дмитрий Ионин (слева) получил мандат депутата Госдумы на год позже остальных коллег. Вероятно, поэтому и его доход ниже, чем у других.

Пальму первенства по уровню доходов второй год подряд удерживает единоросс Лев Ковпак. Доход депутата ГД и сына основателя сети супермаркетов «Кировский» составил 58,1 млн. рублей, это на 23 млн. больше, чем в предыдущем, 2016 году. Хотя список его собственности существенно сократился: из пяти квартир остались только две, домов тоже стало меньше – если год назад у депутата было два дома, то в 2017 году осталось 1,5. Количество земельных участков осталось на прежнем уровне – два. Авто и мототехники у Льва Ковпака нет. Супруги у депутата, согласно декларации, тоже нет, а у несовершеннолетнего ребенка доходы пока отсутствуют.Существенно улучшил своё материальное положение бывший министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько. С доходом в 19 млн. 522 тысячи рублей, а это на 14 миллионов с хвостиком больше чем годом ранее, он вырвался на второе место в гонке деклараций. Ещё 1,7 млн. принесла в доход семьи его супруга. Прибавилось у Бидонько и квадратных метров, вместо квартиры в 159 кв. м. появилась квартира в 171 кв. м. Приросло имущество депутата и бывшего министра строительства, земельным участком в 2 171 кв. м., домом в 331 кв. м., 14 метровым паркингом и кладовым помещением аж в 4,6 кв. м. А вот авто- и мототранспортом семья Бидонько не обзавелась.Замыкает тройку лидеров ветеран Госдумы от КПРФ Николай Езерский. Согласно декларации, доходы хоть и не очень сильно, но увеличились, с почти 17 млн. рублей в 2016 году, до 19,4 млн. рублей в 2017-м. А вот доходы супруги Николая Николаевича значительно сократились, так если в 2016 году её доход составил 5,5 млн. рублей, то в 2017-м только 1,3 миллиона. С землёй и домами у депутата Госдумы ничего не изменилось, он, как и в прошлом году, владеет земельным участком под ИЖС площадью 1325 кв. м. и двумя жилыми домами 112 и 509 кв. м. Пополнился имущественный комплекс только квартирой в 88,4 кв. м. Автомобилей не прибавилось и не убавилось, «Мерседес S-500» у самого народного избранника и «Лексус LХ-570» у его жены, всё как в прошлом году.На 8 млн. рублей улучшилось, по сравнению с 2016 годом, финансовое положение депутата от «Единой России» Максима Иванова в 2017 году он заработал 11,169 млн. рублей, а вот в 2016-м только 3 млн. 086 тысяч 733 рубля. Правда из его собственности исчезла квартира площадью 72,70 кв. м., что очевидно, хотя бы частично, и привело к увеличению суммы заработанных денежных средств. Остались у депутата в собственности 29,7 кв. м. нежилого помещения, это 1/22 доля в общей долевой собственности помещения площадью в 654 кв. м. У его супруги есть дачный участок 1700 кв. м., садовый домик 69,3 кв. м., квартира в 121 кв. м. и два автомобиля: Mercedes-Benz GL 350 и Volkswagen Touareg.Пятым по уровню состоятельности стал либерал-демократ Данил Шилков, который задекларировал 7,8 млн. рублей дохода, по сравнению с 3 млн. 50 тысячами, заработанными в 2016 году, это на более чем на 4,5 млн. больше. Супруга депутата, доход которой в 2016 году составлял 0 рублей 00 копеек, в 2017 заработала 7,3 млн рублей. В общей сложности семья Шилковых владеет двумя земельными участками, одним домом, 2,5 квартирами и двумя нежилыми помещениями. Всё в порядке у Шилкова и с авто и мототехникой, в гараже депутата: Фольксваген TOUAREG, мотоцикл КТМ 530 ЕХС, снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra LT V-800. А вот мотовездеход Bombardier Outlander 400 MAX XT был продан, тем самым увеличив финансовую составляющую доходов.Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков пришёл к финишу 2017-го финансового года только шестым, задекларировав доход в 6,9 млн. рублей (в 2016 году – 3 млн 977 тысяч 423 рубля). В собственности у прославленного олимпийца – жилой дом, нежилое помещение площадью 106,6 кв м, квартира в пользовании. Автомобиль BMW 528 ixDrive, числившийся в предыдущей декларации, теперь отсутствует, чем очевидно и вызвано увеличение денежных доходов.Идущий седьмым по уровню доходов председатель Законодательного комитета Госдумы, Павел Крашенинников, в 2017 году заработал 5,3 млн рублей, что более чем на 1,3 млн. рублей меньше чем годом ранее, в 2016-м доход депутата составил 6 млн 630 тысяч рублей. Доход супруги Крашенинникова составил 711 тысяч рублей. В собственности у депутата есть часть земельного участка, доли в двух домах, доли в двух квартирах, и доли в нежилых помещениях общей площадью 253 кв. м. Автомобиль Lexus RX-350 у депутата один на двоих с женой в совместной собственности, впрочем, как и машиноместо для него.Выдвинутый «Единой Россией» беспартийный депутат Андрей Альшевских в 2017 году заработал 4 млн. 655 тысяч рублей. У его супруги доход за 2017 год составил 3 млн. 380 тысяч рублей, получен, судя по всему, от продажи квартиры площадью 50 кв. м. Остальная собственность изменений с 2016 года не претерпела и состоит из земельного участка в 1346 кв. м., жилого дома в 431 кв. м., бани и бассейна. На время исполнения депутатских полномочийАльшевских пользуется служебной квартирой площадью 84,8 кв. м. Автомобилей, мотоциклов и прочей техники, согласно декларации, в семье нет.Представитель Нижнего Тагила в Госдуме Алексей Балыбердин за год заработал 4 млн. 654 тысячи рублей, его супруга немногим больше 310 тысяч. Вся недвижимость депутата состоит из одной квартиры в 63,9 кв. м. Из техники в наличии автомобиль Nissan X-Trail и маломерное судно Yukona-330 TS.Представитель ЛДПР от Свердловской области Игорь Торощин в прошлом году заработал 4,6 млн. рублей, что на 1 млн. больше чем в 2016-м. К квартире находящейся в совместной с женой собственности депутата за год прибавились земельный участок площадью 680 кв. м. и дом в 182 кв. м. Из транспорта у Торощина только автомобиль Mazda 3. У супруги доходов не зарегистрировано.Лидер профсоюзного движения на Среднем Урале Андрей Ветлужских заработал за год 4,5 млн. рублей. В собственности у него – квартира в 43 кв м и гараж на 16 кв м. Машины нет. Как впрочем, в соответствии с декларацией, нет жены и несовершеннолетних детей.Доходы единоросса Александра Петрова остались примерно на уровне 2016 года – 4,3 млн рублей. В собственности у Петрова – земельный участок и жилой дом. Из транспорта за ним числятся два автомобиля, что примечательно, отечественного производства – ЗАЗ-986 МД и Лада-212140.Доходы ещё одного представителя «Единой России» Зелимхана Муцоева, продолжают падение. Так, за 2017 год депутат заработал 3,8 млн. рублей, в 2016-м заработок составлял 4 млн 567 тысяч. Супруги у него, согласно декларации, нет, но есть трое несовершеннолетних детей. Из имущества у Муцоева задекларировано: два жилых дома площадью за тысячу квадратных метров каждый, один дом для гостей, поменьше, всего 179,5 кв. м., гараж, трансформаторная подстанция и пять земельных участков в довесок общей площадью 22048 кв. м. Из транспорта за Зелимханом Аликоевичем числится автомобиль БМВ 760 LI.Ну и на почётном последнем месте идёт самый молодой, по времени пребывания в Госдуме, депутат Дмитрий Ионин, получивший мандат «Справедливой России» вместо Александра Буркова, перебравшегося из депутатского кресла в кресло губернатора Омской области. Бывший депутат Законодательного Собрания Свердловской области задекларировал всего 2 млн. 613 тысяч рублей, доход его супруги составил 86,7 тысяч. Из недвижимости у Дмитрия квартира в 109 кв. м. и ¼ квартиры в 87 кв. м., также в собственности у депутата автомобиль Ауди-Q7.