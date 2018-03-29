Общество
12:31 | 1.04.2018
Пошутили и хватит: какие сюрпризы преподнесли россиянам с 1 апреля
Пенсии вырастут, Почта России увеличит тарифы, а покупателям иностранных авто придется раскошелиться
На 2,9% увеличиваются социальные пенсии
С 1 апреля 2018 года в России будут проиндексированы на 2,9 % пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Повышение коснётся 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальных пенсий.
Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются государственные пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также некоторых других категорий пенсионеров.
Средний размер социальной пенсии после повышения увеличивается на 255 рублей и составит 9 062 рубля. Средние размеры социальных пенсий детей-инвалидов вырастут на 378 рублей, инвалидов с детства I группы на 382 рубля и составят 13 410 и 13 556 рублей соответственно.
Для граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, средние размеры пенсий после индексации вырастут до 30 694 рублей и 35 387 рублей соответственно.
В среднем на 15 % повысится утилизационный сбор на транспортные средства
С 1 апреля в среднем на 15 % повысится утилизационный сбор на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним. Соответствующее постановление федерального правительства было подписано 19 марта этого года.
Эти изменения никак не затронут машины с двигателем объемом 3 литра и выше. А вот ставки для авто с объемом двигателя до 1 литра увеличатся на 16% . Соответственно владельцу малолитражки с таким объёмом двигателя придётся заплатить 33 тыс. рублей. Если же мотор от 1 до 2 литров объёмом, рост составит 90%, соответственно и заплатить придётся уже 84 тыс. рублей.
Напомним, что такое утилизационный сбор, введенный в России 2012 году и кто его должен платить. Согласно закону утилизационный сбор – это разовый платеж в пользу государства, взимаемый с покупателя транспортного средства для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта.
Иными словами, денежные средства, полученные в качестве сбора при покупке автомобиля, в дальнейшем будут направлены на его утилизацию в соответствии с экологическими нормами.
Российский гражданин обязан уплатить утилизационный сбор в двух случаях:
– При самостоятельном ввозе транспортного средства из-за рубежа. Например, человек купил автомобиль в Германии и самостоятельно доставил его в Россию.
– При покупке транспортного средства у лиц, освобожденных законом от уплаты утилизационного сбора, либо не оплативших его в нарушение установленного порядка.
Проще говоря, утилизационный сбор взимается однократно за все время существования транспортного средства, и платить его должен либо изготовитель – если речь идет об отечественном автопроме, либо один из владельцев.
Ранее в Минпромторге подчеркивали, что стоимость автомобилей российского производства не увеличится из-за введения утилизационного сбора. Только в этом году из бюджета выделено свыше 125 миллиардов рублей на поддержку отечественного автопрома. Поэтому россиянам пожелавшим купить отечественные авто или машины крупных иностранных концернов, но произведённые в России беспокоиться нечего. А вот если вы решили приобрести автомобиль иностранного производства, то вам в любом случае придётся заплатить за него больше, сами вы его будете доставлять в Россию или купите авто у дилера. Ответ на вопрос о повышении цен на автомобили у дилеров иностранных производителей мы услышим уже скоро.
Повысятся тарифы на некоторые услуги почты
С 1 апреля вырастут тарифы на пересылку корреспонденции почтой России. Исключение составят только простые письма, вес которых не превышает 20 грамм. Отправка таких писем внутри России обойдется, как и раньше в 22 рубля. Прежней останется и цена на пересылку простых бандеролей и составит как раньше 40 рублей.
А вот тарифы на пересылку других видов корреспонденции вырастут. Так, стоимость отправки простой почтовой карточки станет на 1 рубль дороже, цена поднимется с 16 до 17 рублей (+ 6,2 %), пересылка заказной почтовой карточки подорожает с 33 рублей до 37 рублей. (+ 12,1 %).
За отправку заказного письма нужно будет заплатить 46 рублей, а не 41 как раньше. (+ 12,2 %). Пересылка заказной бандероли весом не больше 100 граммов обойдётся на 6 рублей больше чем сейчас и составит 66 рублей. (+ 10 %). Письма с объявленной ценностью весом до 20 г подорожают на 10,5 %, и вместо 95 рублей придётся платить 105 рублей.
Повысится плата за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной ценностью в зависимости от расстояния пересылки. Так, при отправке до 600 км плата за 500 г возрастёт с 80 рублей до 95 рублей (+ 18,7 %); от 601 до 200 км - с 90 руб. до 105 руб. (+ 16,6 %); от 2001 до 5000 км - со 100 руб. до 120 руб. (+ 20 %); от 5001 до 8000 км - со 110 руб. до 135 руб. (+22,7 %); свыше 8000 км – со 125 руб. до 150 руб. (+ 20 %).
С приказом Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую ФГУП «Почта России», можно ознакомиться здесь.
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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