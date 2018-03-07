На «уральской Рублевке» полицейские проявили профессиональную «солидарность»

ДТП произошло еще 26 февраля по адресу ул. Коммуны, 22а, примерно в 16:35 прямо напротив межмуниципального отдела МВД «Сысертский». Когда молодая девушка Анастасия Карманова ехала по главной улице Коммуны, водитель полицейского фургона «ГАЗель» (двигался без проблесковых маячков и сирены!), выезжавший с прилегающей территории — парковки, — не уступил ей дорогу, въехав в легковой автомобиль. ВАЗ выкинуло на обочину, у автомобиля повреждено левое переднее крыло, водительская дверь и указатель поворота. Сама девушка не пострадала.«Я испугалась только, конечно, и все. Когда ДТП произошло, сбежалось много сотрудников полиции», — говорит Анастасия.Протокол о дорожно-транспортном происшествии оформлял лейтенант Симонов А.В. Он по неизвестным причинам не увидел в действиях водителя служебной «ГАЗели» Александра Ш. (автомобиль числится на балансе одного из подразделений ГУ МВД России по Свердловской области) состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере 500 рублей за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда.Имея на руках данный протокол, Анастасии теперь трудно доказать свою правоту. Более того, страховая компания не возместит ей полной суммы ущерба, причиненного автомобилю.«Как говорит водитель, когда он выезжал с парковки на главную дорогу, я была далеко, именно поэтому он начал движение, хотя на самом деле я была рядом. Когда ДТП произошло, он потом почти целый час сидел в машине с инспекторами ГИБДД. Я предполагаю, что они переписывали протокол и помогали ему все писать, и как потом мне сказали, «у вас обоюдка», мы оба не признаем свою вину, и если вы не согласны, то идите в суд. Закрыли передо мной двери, швырнули бумаги и уехали», — рассказывает Анастасия.Сегодня она ездила в страховую компанию на оценку автомобиля, но сумму ей еще не сказали.«Сейчас я жду, сколько мне насчитают в страховой, но они заплатят только 50 % от суммы, так как «обоюдка», поэтому я сейчас намерена обращаться в суд. Водитель «ГАЗели» говорит, что я гнала и из-за этого произошло столкновение, но я ехала всего 30–40 км/ч (если же превышение и было, то оно никак не зафиксировано. — Прим. ред.), там больше ехать невозможно, так как в 10 метрах находится пешеходный переход, перед которым всегда все тормозят, потому что не видно, кто переходит дорогу, из-за елочек на обочине», — объяснила девушка.Любопытно, чем руководствовались инспекторы ГИБДД при составлении протокола — Правилами дорожного движения, предписывающими при выезде на дорогу с прилегающей территории уступить дорогу транспортным средствам (п. 8.1 ПДД), или тем, что одним из участников ДТП стал полицейский? Правила и законы одинаковы для всех, и тем более для сотрудников правоохранительных органов. Однако, вероятно, в этом случае в системе российского законодательства произошел сбой.Редакция veved.ru обратится с официальным запросом к начальнику УГИБДД по Свердловской области полковнику Юрию Демину с просьбой разобраться в данном вопросе и дать оценку деятельности подчиненных.