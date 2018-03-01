«Русские всегда верят в хорошего царя»

- Все русские люди всегда ждут чего-то неожиданно-хорошего и светлого. Мы, русские, всегда верили в хорошего царя. И если царь не нравится, то ждём другого. Но в данном случае, буду голосовать за Путина, поскольку тёмные отвратительные силы объединились вокруг России и что-то менять сегодня во внешнем курсе страны я бы не стал. Не вижу альтернативы и не только потому, что оппоненты у Путина - одни карикатурные, другие омерзительные. Имея в виду еще и тех, кого не зарегистрировали.- Есть люди, у которых рейтинг ноль целых и сколько-то десятых. Это даже не статистическая погрешность. Они ничего не сделали - малоизвестные никто. Одно из отвратительнейших явлений нашей политики, которое сегодня вылезло наружу – это «собчачество». Страну потихоньку приучают не видеть ничего плохого в деятельности ее родоначальницы. А чем сегодня забита пресса? Герои дня - боньки, шмоньки, водонайки, шурыги, мурыги, шпагатницы, в каких трусах пришла Бузова, и в них ли она пришла. На государственных телеканалах скандалы, дележ, склоки и драки. И всё это само собой, ничего особенного.- Совершенно верно. Фолловеры – это люди, для которых ничего страшного в этой медиа-вакханалии нет. Если взять все высказывания Собчак, все её афоризмы и все её суждения об обществе, о детях, о государстве, о наших гражданах, о России, то у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, что высказывался ни в коем случае не кандидат в президенты. Лично для меня это оскорбительно.- Что касается Ангелы Меркель, я не соглашусь. Давайте не будем проецировать их образ жизни и идеалы на нашу страну. Если завтра фрау Меркель выйдет замуж за бегемота или морскую свинку, меня это не заинтересует: у меня есть своя страна, и я болею только ей. Мне противны однополые браки, вурдалачьи гей-парады, если вернуться к Собчак и её содомистским симпатиям. Страна наша противится этому, у нас есть православная вера, тысячелетняя история. Мы живем в соответствии с тем, что сохранили и завещали наши предки. Мы морально чистая страна, но идеология и житие Ксении Анатольевны, которое я называю «собчачеством», говорит, что они и ей подобные нетерпимы к этим понятиям. Они всё время пытаются стравить нас и тычут пальцем в заморские угодья – видите, как они живут? У них всё хорошо, а у нас все плохо!- Жириновский. Он в своей стезе, каким был таким и остался. Он занял свою политическую нишу, играет определенную политическую роль, и обсуждать его бессмысленно, потому что он не поменяется никогда. Он говорит зачастую очень здравые мысли, может быть, в очень резкой и категоричной, гротескной форме, но зерно в его высказываниях есть, иногда это очень смелые высказывания.- Есть персонажи, которые приходят в большую политику по тропинке политических проходимцев и клоунов, а уходят по широкой дороге всенародного посмешища. Можно о них не говорить, а посмотреть и проследить эволюцию человека - с чего начал и чем закончил. У меня такое ощущение, что он пришел напоследок что-то собрать. Я имею в виду из материальных благ: помочь кому-то за деньги.- Давайте будем точны в терминологии: либо мы считаем это иконостасом, либо мы считаем это стендом «Их разыскивает милиция» или «Позор пьяницам». Если это называть иконостасом, то фигуры в нем должны быть примерно равноапостольны в своих заслугах перед Отечеством.- Я плохо знаком с его биографией. Он встречался с трудящимися и избирателями у меня в театре в Екатеринбурге, и, по отзывам работников театра, произвел приятное впечатление. Я на той встрече не присутствовал, поэтому сказать ничего не могу. Что касается того, что «мочат», так это одна из составляющих наших политических процессов, без «мочилова» у нас ни одни выборы не проходили. Когда я сам пытался избираться, то меня так мочили, такими способами, что я даже не знал, что такие способы существуют.- Если верить всему этому, то выходит, что Трамп проработал всю жизнь лифтером. Но лучше зажать 100 женщин, чем одного мужика. Это моё личное убеждение, поэтому Трампа я осуждать не буду.- Не буду прогнозировать сохранение или потерю должности теми или иными людьми, но интуитивно чувствую, что президент к этому готов. Проведёт выборы и будет настоящая реформа в правоохранительных органах. Посмотрите, в стране невообразимая коррупция – многомиллионные взятки. Это же дискредитирует президента как управляющего страной, и он не может этого не знать. Но это настолько глобальная проблема, что в рамках предвыборной компании или в коротком временном промежутке её не решить. Убежден, что после выборов будет принято какое-то радикальное изменение. Если нет – мы пойдём по дороге, которая приведёт к усугублению наших внутренних проблем.- Я Бориса Николаевича Ельцина знал и даже могу похвастаться, что даже пил с ним водку. Я работал в ресторане музыкантом и иногда Ельцин приезжал в него поздним вечером. У него была феноменальная память. Он был властный, волевой. Что потом с ним стало? Но когда власть в стране захватил ГКЧП, я был первым в стране, кто устроил митинг в его поддержку, в Москве он был на следующий день.Видеозапись этого митинга была в прежнем музее Ельцина, который организовал много лет назад житель Свердловска Анатолий Кириллов. Он его содержал, собирал, он любил Ельцина, был его поклонником.Когда построили «Ельцин-центр», я увидел циклопические размеры, алюминий, бетон и стекло. На открытии был Путин, Медведев, много журналистов, известных политиков. Я прошел по этому музею - духа музейного в нём нет. Оказалось еще, что руководство Центра - не наши граждане, финансирование оттуда идет. Я наивно спросил про запись первого митинга против ГКЧП, но её там нет. Позднее мне встретился Кириллов, и этот уже пожилой человек, со слезами на глазах сказал мне, что его даже не пригласили на открытие.Михалков не против самого музея, многие люди не против существования такового музея. Но они против того, кто в этом музее сегодня собирается, какова цель его существования. И почему такая гиперболическая роль в истории России отдана Б.Ельцину? Вот и вся причина раздора.- Нет, в суд на него не подали. В суд подал я на передачу и на «Первый канал» о защите чести и достоинства. Они всяческим способом увиливают: то не являются в суд их представители, то пытались извиниться и договориться. Понимают, что в передаче меня оскорбили и признают это по нескольким пунктам, даже в суде. Но мне извинения не нужны, мне нужно решение суда, это первое.Во-вторых, я ни в чем не виноват, я владелец большого участка земли в центре Екатеринбурга, отдал его неким людям под строительство. Эти компаньоны создали кооператив, который собрал деньги 134 млн на постройку двух домов. Из них потратили 14 млн на свет, сторожей, подсобки… Осталось 120. Но компания-застройщик построила им на 135 млн., то есть на 15 млн. больше.Но в 2014 году для всех наступил кризис, поток пайщиков прекратился. А два дома на 120 млн. рублей не построить, нужно 190. Нужно было найти ещё миллионов 60-70. Но, вместо того, чтобы искать инвесторов, председатель кооператива, отвратительная, к слову сказать, женщина, на которую, сегодня завели уголовное дело за неисполнение решения судебных приставов, закрывает счет этого кооператива и начинает трезвонить кругом, что «Новиков всё украл». При этом я не был ни членом кооператива, ни в его руководстве. Не знаю бухгалтера, и ни когда не имел отношения к деньгам. Я собственник 4,5 га земли. Причем под застройку надо лишь 50 соток на дом, я же отдал под строительство все 4,5 га.Это дело тянется 2,5 года под крик, шум, плакаты «Новиков все украл!» и т.д. А настоящая предыстория этому такова. В кооперативе работала директором некая дама. Она выкрала из сейфа все мои документы и свидетельства на собственность для рейдерской группы. Они подделали подписи и пытались завладеть всем моим имуществом. Ничего не вышло, их посадили.Но эта «группа» – огромный спрут: им благоволят люди в больших погонах из правоохранительных органов - классическая рейдерская группа. Часть из этой компании уже сидит, но половина еще на свободе. Они мне открыто заявили: если не заберу на них заявление, они заведут на меня уголовное дело. И они не соврали - через 10 дней после того, как на них завели уголовное дело, они завели уголовное дело на меня. Следствием была назначена строительная экспертиза. Но она показала, что дома построены на сумму, большую чем та, что собрали пайщики аж на 15 млн. рублей! То есть даже события преступления нет.Это бессовестное дело тянется уже 2,5 года. Сначала оно было в МВД, меня посадили под домашний арест. Но вмешалась прокуратура, и меня освободили. В следственный изолятор посадили и моего компаньона, его так же освободили. Наша защита настояла на том, чтобы дело передали в Следственный комитет Свердловской области. Но в нём началось вообще что-то невообразимое - фабрикация и подгонка под заведомый результат. За 2 года, пока в нем находится наше дело, никаких следственных действий и экспертиз по существу дела не проводилось, за исключением пары не имеющих отношения к делу допросов.Прокуратура и защита настаивает, что нет события преступления, дело должно быть закрыто. Мы обращались в различные органы, в том числе в вашу газету, которая опубликовала объективный материал и обратилась в Генеральную Прокуратуру и Следственный Комитет России.И что вы думаете – Следственный комитет действительно поручил разобраться с этим делом. Но поручения попадают в руки как раз к тем, кто занимается фабрикацией этого дела. А они отписывают дежурными бумажками, что, мол, никакие процессуальные нормы не нарушены. Они будут стоять насмерть, потому что понимают: как только дело закроется, сразу наступит момент ответственности лиц, которые меня посылали под домашний арест, которые предъявили незаконное обвинение. На сегодняшний день дома полностью достроены и готовы к вводу в эксплуатацию. Дело должно быть закрыто, но этого не происходит.Мы просили Центральный аппарат Александра Бастрыкина, писали в его адрес письмо, чтобы истребовали дело в Москву. Для того чтобы его расследовали квалифицированные и порядочные люди.