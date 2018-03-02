В Екатеринбурге поймали фальшивых «газовиков»



Инструкция, по которой действовали менеджеры-лжегазовики

В квартиры екатеринбуржцев вновь стучатся продавцы сомнительного, но якобы очень нужного оборудования. Очередных предпринимателей, настырно предлагающих купить блокаторы утечки газа, поймали на Синих Камнях. На днях в дома на улице Анны Бычковой пришла группа молодых людей, представившихся сотрудниками «МонтажГазИнвест». «Специалисты» интересовались, когда в дом приходили газовики, напоминали жильцам, что они несут ответственность за состояние плит и труб, а затем предлагали купить систему блокировки утечки газа за 13–18 тысяч рублей. Пенсионерам и прочим льготным категориям даже предусматривались скидки.Среди жильцов нашлись люди, усомнившиеся в услуге. На встречу с продавцами они пригласили сотрудников полиции и управляющей компании. В последней подтвердили: блокатор утечки в список обязательного газового оборудования не входит, а значит, покупать его не имеет смысла. Да и сама организация, от имени которой действовали продавцы, не является подрядчиком УК.«Список организаций, с которыми мы сотрудничаем, есть на сайте управляющей компании, более того, мы предупреждаем собственников, когда в их домах готовятся какие-либо проверки или технические работы», — говорит Михаил Плешаков, руководитель УК «ЖКХ Октябрьского района».Впрочем, далеко не всегда сомнительные продавцы встают на дорожку коммуникабельности и угоды жителям. Так, мошенники в Железнодорожном районе запугивали жильцов тем, что у них стоят «неправильные» счетчики и за них полагается штраф. Неизвестные действовали от лица ООО «ЭнергоКонтроль».Директор управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников отмечает, что жалобы от жильцов поступают, но уже после того, как те отдали мошенникам свои деньги.«Жильцов запугивают тем, что у счетчиков вышел срок эксплуатации, штрафами за просрочку и прочими угрозами. В такой ситуации люди не соображают, кому и, по сути, за что они отдают свои деньги: к примеру, стоимость замены счетчика у данной организации — 4 900 рублей, тогда как средняя цена составляет 2 800 рублей», — говорит Колесников.Чтобы не стать жертвой сомнительной услуги, эксперты советуют соблюдать несколько правил безопасности: не открывайте двери неизвестным организациям и сотрудникам, уточняйте в управляющей компании о готовящихся работах и проверках в вашем доме, обязательно звоните в УК перед тем, как поставить подпись в каком-либо договоре и тем более отдавать деньги за услугу или товар.