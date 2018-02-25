Похищенные квартиры уральцев всплыли в смоленской «однодневке»

Потерпевшими от действий Белоусова и Мартенса признаны десять человек



Пайщиков заманили на митинг рассказами о том, что у них могут отобрать квартиры

Организатор митинга риелтор Екатерина Бусыгина сама может оказаться на скамье подсудимых

О проблемах ЖК «Западный-1» заговорили в 2015 году, когда работы на объекте фактически встали. Подрядчиком выступала строительная компания «ВВК», возглавляемая Евгением Белоусовым. Договор подряда был заключен в 2013 году, а уже в 2014 году компания начала затягивать сроки. В апреле 2015 года «ВВК» была ликвидирована, сам же Евгений Белоусов подал в суд заявление о банкротстве.Само по себе затянувшееся строительство объекта — явление, увы, не уникальное, и проблемы «ВВК» и «Западного» вполне можно было бы списать на кризис, если бы не одно обстоятельство. По условиям договора, «ВВК» получала большую часть вознаграждения паями, и по мере возведения жилья компания могла бы продавать готовые квартиры.Однако нашлись несколько человек, которые заявили, что заключили с «ВВК» договоры, но не получили ни денег, ни своих квадратных метров. В некоторых случаях одна и та же квартира продавалась по два-три раза. Как установили следователи, при заключении данных договоров Евгений Белоусов полученные от граждан средства в кассу компании не вносил, а жилье покупателям не передавал. При этом продажи продолжались уже после того, как компания «ВВК» была официально ликвидирована, а сам Белоусов подал в суд на собственное банкротство.Всего потерпевшими от действий Евгения Белоусова и его бизнес-партнера Константина Мартенса следствие признало десять человек, а общая сумма ущерба составила 18,5 млн рублей. В ходе прений государственный обвинитель, старший помощник прокурора Верх-Исетского района Екатерина Калинина запросила для Белоусова десять лет лишения свободы, а для Мартенса — семь.Сами фигуранты уголовного дела свою вину категорически отрицают. На протяжении всего процесса Белоусов и Мартенс пытались переложить всю ответственность на председателя жилищно-строительного кооператива «Западный-1» Владимира Михеева. В целом все проблемы на объекте, по словам Белоусова, являются следствием корпоративного конфликта, якобы не имеющего криминальной подоплеки.Вместе с тем внятного ответа на вопрос, зачем было продавать паи, еще не обеспеченные жильем, а также вести двойные продажи квартир, подсудимые на протяжении всего процесса дать так и не смогли. Важно отметить, что среди пострадавших от деятельности застройщика оказалась некая Лариса Даскал, убитая в начале 2017 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. В ее сопроводительных документах параллельно упоминались две квартиры различного метража. Подобное несоответствие Белоусов объяснил простой ошибкой, как и все факты двойных и тройных продаж. К слову, в списке потерпевших оказались и другие довольно известные в городе личности.На протяжении следствия и судебного разбирательства Евгений Белоусов также заявлял, что компания была готова продолжать строительство «Западного-1». Однако это утверждение не очень укладывается в цепь событий, включающую банкротство Белоусова и ликвидацию «ВВК», которая тоже проходила весьма примечательно, а именно в форме слияния с компанией «С-Плаза», зарегистрированной в Смоленске. За шесть лет к данному предприятию, не имеющему в штате ни одного сотрудника, присоединилось несколько десятков других юридических лиц со всей России.К работе «С-Плазы» возникли вопросы у московской полиции, которая заподозрила, что данная фирма является «прачечной». Пока уголовное дело возбуждено без подозреваемых, однако есть основания полагать, что конечным бенефициаром смоленской «однодневки» является Евгений Белоусов. Сам он этот факт, конечно же, отрицает. По его словам, перед тем, как «ВВК» присоединилась к «С-Плазе», он вышел из руководства компании и решение о слиянии приняли новые управленцы. При этом «С-Плазе» по наследству от «ВВК» достались и долги, образовавшиеся в ходе строительства «Западного», а в процессах со стороны «С-Плазы» участвовал именно Евгений Белоусов, на имя которого была выписана нотариальная доверенность.Судя по всему, под конец судебного процесса у фигурантов стали сдавать нервы. В прениях Белоусов и Мартенс, по сути, переложили вину друг на друга, а их защитники — на риелтора Екатерину Бусыгину, которая оформляла сделки.С приближением финала судебного процесса над Белоусовым и Мартенсом в СМИ стали появляться материалы, имеющие все признаки заказного характера и в которых руководители «ВВК» выставляются случайными жертвами. При этом в негативном свете представлена работа всех силовых органов. В старании обелить застройщиков авторы дошли до описания подробностей личной жизни некоторых представителей правоохранительной системы, которые участвовали в данном уголовном процессе. Вероятно, что цель «копания в грязном белье» — создать необходимый настрой к будущему приговору суда.Не менее подозрительно ведут себя и некоторые пайщики «Западного-1». Накануне приговора состоялся митинг формально под лозунгами в защиту жилищных прав. Организаторы акции, среди которых оказалась уже упомянутая риелтор Екатерина Бусыгина, в ходе мероприятия откровенно вводили пайщиков в заблуждение, заявляя, что те якобы могут лишиться своих квартир, даже несмотря на то, что они уже вступили в права собственников. Многие из участников пришли в будний день на мероприятие только для того, чтобы узнать, как такое вообще может быть. Но четкого ответа на свои вопросы они так и не получили.Мероприятие, официально призванное привлечь внимание к проблемам собственников, больше напоминало акцию в защиту бывшего подрядчика. Так, один из организаторов митинга прямо призывал собравшихся идти 28 февраля к зданию суда, чтобы добиваться возвращения дела на доследование, а Екатерина Бусыгина и вовсе заявила, что «ВВК» сама пострадала от действий руководства кооператива. Ее попытки добиться снятия с Белоусова и Мартенса обвинения вполне объяснимы. Дело в том, что ранее уголовное дело по ряду преступных эпизодов было приостановлено, однако в любой момент расследование может быть возобновлено, и на скамье подсудимых окажется в том числе и сама риелтор.До оглашения приговора по резонансному делу остается очень мало времени. Будем надеяться, что развернутая кампания никак не скажется на справедливом решении суда.