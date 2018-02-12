В Среднеуральске полтора миллиона рублей потратили на «подсветку» коттеджей

В рамках муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения на территории городского округа Среднеуральск на 2017–2023 годы», утвержденной постановлением главы Владиславом Козловым, в ГО выполнили работы по самым необходимым улицам, где каждый день проходят сотни, а то и тысячи жителей города. Это, конечно же, юмор. Юмор в том плане, что освещение провели на тех участках частного сектора, которые малонаселенны. Зато, что важно для чиновников, эти места пользуются спросом среди представителей политической и бизнес-элиты региона.Так, в рамках муниципального контракта № 0162300052617000101 от 4 декабря 2017 года освещение провели на улицах Набережная, Колхозная и Верхняя в деревне Коптяки. В самом Среднеуральске «осветили» лишь небольшой проулок между улицами Советской и Металлистов. На работы (контракт выиграла екатеринбургская компания ООО «ЭДС») из бюджета было выделено чуть более 1 миллиона 638 тысяч рублей (всего объем финансирования программы заявлен в объеме 43,7 млн рублей). Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».Несмотря на то, что у подрядчика было почти два месяца на выполнение работ по строительству сетей уличного освещения (срок окончания контракта — 31 января 2018 года), он все сделал за три недели, получив деньги из бюджета. Возможно, спешка была ни к чему — к качеству работ есть определенные вопросы, как и к материалам, примененным в процессе.Как сообщают жители Среднеуральска, провода висят на уровне чуть больше двух метров от земли (доказательства — на фото), а светильники, установленные на опорах, явно отличаются от прописанных в актах выполненных работ. В актах значатся светильники наружного освещения со светодиодной лампой «Радуга 090-СУК-02-0311-66» и «Радуга 060-СУК-02-0311-66», а в ведомости — «Пересвет H70-5к» и «Пересвет H40-5к» с явно меньшими световыми характеристиками.Установленные светильники больше напоминают прожекторы, которые устанавливают во дворах частных коттеджей и домов, но никак не для освещения улицы. Согласно паспортам указанных светильников, гарантийный срок эксплуатации всего 36 месяцев (3 года), хотя по тому же техническому заданию в контракте — 60 месяцев. Зачем подрядчик приобрел светильники, которые прослужат меньше, чем его гарантийные обязательства? Ну и устанавливаемые по всем правилам железные опоры с бетонным основанием тоже куда-то испарились.На улицах Среднеуральска по всем правилам должны быть установлены железные опоры «ОГСФ-0,7-8,0» (опоры граненые силовые фланцевые — используются для установки на дорожных магистралях общего пользования, их отличительной особенностью является возможность выдерживать большую нагрузку). Найти их так и не удалось, а в сметах к контракту и актах выполненных работ есть даже закладка фундамента под силовые опоры (бетон, песок и погрузочно-разгрузочные работы).Неудивительно, что налицо сплошная экономия, но акты подписаны, деньги уплачены — 26 декабря 2017 года из бюджета города выплачивается 1 миллион 638 тысяч 579,37 рубля. Куда смотрел и. о. директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Виталий Плотников, подписавший акт о приемке выполненных работ? В Белоярском городском округе есть яркий пример, когда руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства местной администрации Сергей Вшивков за подобные фривольности был осужден за превышение должностных полномочий.Редакция veved.ru направит запрос в Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области с просьбой дать оценку действиям и. о. директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Виталия Плотникова на предмет наличия в его действиях состава преступления.