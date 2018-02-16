Рубрика: Общество
13:26 | 17.02.2018
«Это долг перед собой, перед близкими»
Почему участие в выборах не просто право, но и обязанность
На последних выборах Президента РФ, которые состоялись 4 марта 2012 года, средняя явка по стране составила 65,34 %. По Свердловской области — 58 %, в соседней Челябинской — 68 %. Всего же по России в целом самой высокой явка на выборах президента России была в 1991 году (76,66 %), самой низкой — в 2004 году (64,38 %). Какой она будет в 2018 году, спрогнозировать сложно, но задача любого из кандидатов — достучаться до каждого избирателя, мобилизовать свой электорат, который зачастую проявляет пассивность. По разным причинам. Те же, кто на выборы все-таки ходит, с ними категорически не согласны. И вот почему.
Дмитрий Ионин, депутат Государственной думы РФ:
«Я принципиально хожу на все выборы, даже где у меня нет четких приоритетов, кого я хочу поддержать. Я с 18 лет хожу на все выборы, потому что считаю, что если ты не ходишь на выборы, то у тебя нет морального права возмущаться и требовать от власти, чтобы она что-то делала, потому что эту власть ты не выбирал. Ты наплевал на себя и на свою страну, а потом начинаешь говорить, что власть плохая, что она делает что-то не так. К сожалению, очень многие уверены, что виновато во всем раздолбайство и что им все должны. На самом деле мы должны делать что-то сами, начать хотя бы выбирать тех, кто нами руководит, чтобы потом иметь право с них спросить. Еще до того, как заняться политикой, я всех обзванивал перед голосованием и говорил: «Пойдем на выборы», даже подвозил до участков. Сам избирательный процесс интересен: прийти на участок, прочитать про кандидатов, в этом есть что-то торжественное, парадное. Стоит ли каким-то образом увеличивать явку? Нет, не надо никак привлекать людей на участки. Человек должен сам прийти, это его обязанность, его гражданский долг. Долг перед собой, перед близкими. Не хочешь так не хочешь, значит, тебе плевать на всех, и на себя в том числе».
Дарья Скерсь, ученица школы, кандидат в депутаты Молодежного парламента Свердловской области:
«Мне еще 16 лет, и по закону я не имею права голоса на выборах, но совершенно точно осознаю, что при наступлении совершеннолетия это будет мое право, которое нельзя игнорировать, им нужно пользоваться. Нельзя быть равнодушным к процессам, которые будут определять выбранные люди — будь это президент, мэр или иной субъект выборов. 15–20 минут потратить на то, чтобы хотя бы попытаться что-то изменить, это разве много? Время не будет потрачено зря. Как будет жить страна, должна определять молодежь в том числе, именно ей выбирать направление, по которому мы пойдем, вектор, путь, да как угодно».
Артем Черанев, генеральный директор компании «ИНСИС», вице-президент «Уральской ассоциации операторов связи»:
«Начну издалека. Когда у нас в стране рассуждают об уплате налогов и говорят: «Ой, да я бы рад был их платить, только их расходуют неэффективно», у меня напрашивается вопрос: ты откуда знаешь, что их расходуют неэффективно? Вот откуда? Или вот говорят, что у нас поголовно воруют, что у нас дороги строят дорого, а в Германии дешево, к примеру. Но о том, какая методика подсчета используется, никто не думает. В Германии не считается, к примеру, цена расселения населенных пунктов, через которые трасса проходит, а у нас считается, что увеличивает ценник. Но об этом никто не упоминает, и все забывают, что у нас 60 % территории в вечной мерзлоте и так далее. Это я к чему? Это я к тому, что ты сначала заплати налоги, а потом иди рассуждай и жалуйся. Я к чему подвожу-то. Допустим, когда чиновник начинает со мной на «ты» разговаривать, я говорю: «Слушай, ты зарплату из моих налогов получаешь, ты «варежку» завали свою и отрабатывай свою зарплату, которую плачу тебе по факту я». Пока мы не начнем разговаривать с властью примерно с такой позиции, не с позиции раболепия, а с позиции полноценного гражданина, никакого общества у нас не будет. Надо соответственно механизмы, заложенные в основе функционирования гражданского общества, исполнять, и исполнять их должен каждый. Вот уплата налогов и голосование — это один из таких механизмов. Что касается явки. Явку нужно повышать в любом случае, и чем она больше, тем лучше. Самый хороший метод повышения явки, на самом деле, это высокая политическая конкуренция. В Советском Союзе с людей, избиравшихся в Совет народных депутатов, реально спрашивали, и они реально отчитывались. Такой элемент политической системы был очень неплохой, и в СССР много что с политической точки зрения налажено было очень качественно. При Сталине, извините, выборы были, и еще неизвестно, чьи эффективнее выборы — сегодняшние или сталинские. Явка нужна в любом случае хотя бы затем, чтобы дальше было две вещи. Чтобы мы понимали, что если, условно говоря, за Путина или любого другого кандидата проголосовало, допустим, 80 %, то проголосовала не четверть от общего количества избирателей, а гораздо больше. Потому что президент должен быть легитимным, это раз, и два: любая низкая явка — это в перспективе проблема на международной арене, это рычаг давления, это крики о том, что за него проголосовало всего 10 % от имеющих право голоса. А зачем нам это давление?»
Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области:
«Я считаю, что ходить на выборы — это не просто необходимость, это, прежде всего, обязанность гражданина выразить свою волю. Если кто-то недоволен существующим положением дел, то голосованием он выразит свою волю, покажет власти, что та или иная программа заслуживает внимания, выразит симпатию определенному кандидату. Надо понимать, что страна — это мы, и если ты не ходишь на выборы, то ты житель какой страны, если не хочешь определять её судьбу? США, Германии, Израиля? Или все же России? Идти на выборы надо, и это не просто возможность, это обязанность. Молодежь достаточно аполитична, и школьники с юных лет должны понимать, что они граждане этой страны и свою волю они должны через выборы показывать».
Фото: www.sonar2050.org
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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